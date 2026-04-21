【期間限定展示】世界最薄レベルのAIスマート食洗機「LISSOME J1」が梅田 蔦屋書店、蔦屋家電＋にて展示開始

Ningbo Chujing Technology Co., Ltd.

次世代AIスマートキッチン家電ブランドLISSOME（リソム、本社：中国浙江省、CEO：スティーブ・シェ）が現在Makuakeにて公開中の、幅28cmの世界最薄級スリムボディと噴射力100,000Paの業界最強級洗浄力を兼ね備え、さらにはAI自動最適化洗浄機能を搭載したAIスマート食洗機「LISSOME J1（リソム ジェイワン）」の店頭展示を、4月21日(火)より梅田 蔦屋書店、4月30日(木)より蔦屋家電＋（二子玉川 蔦屋家電1F）にて開始いたします。

LISSOME J1プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/lissome/

先行予約期間：2026年3月31日（火）11:00～2026年5月29日（金）22:00迄

■『LISSOME J1』について

LISSOME J1食洗機の展示場所一覧

LISSOME J1は、幅28cmの世界最薄級スリムボディによってどのようなキッチンにも溶け込み、水圧100,000Paの業界最強レベルの洗浄力によって最短15分の高速洗浄を実現するなど、多様化するそれぞれの家庭にフィットして、忙しい日常にゆとりをもたらすことが期待されているAIスマート食洗機です。

■展示場所

Makuakeにて卓上食洗機部門売上No.1を獲得*（※2026年4月時点、自社調べ）

●蔦屋家電＋（二子玉川 蔦屋家電1F）

住所：〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズS.C. テラスマーケット

期間：2026年4月30日（木）～5月29日（金）

営業時間：10:00～20:00

URL：https://store.tsite.jp/futakotamagawa/

●梅田 蔦屋書店

住所：〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ9F

期間：2026年4月21日（火）～5月29日（金）

営業時間：8:30-21:00（不定休）

URL：https://store.tsite.jp/umeda/

■その他の展示場所

●マイラボ渋谷

住所：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-9渋谷平和クワトロビル mineo渋谷1F

展示期間：4月29日（水）迄

営業時間：11:00～19:00（不定休）

URL：https://mylab-shibuya.jp/events/lissome/

●ノジマ 新宿タカシマヤタイムズスクエア店

住所：〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 タカシマヤタイムズスクエア本館11階

展示期間：2026年4月4日（土）～5月13日（水）

営業時間：10:30～19:30

URL：https://www.nojima.co.jp/shop/tokyo/sinjukutakasimaya/

LISSOME J1プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/lissome/

先行予約期間：2026年3月31日（火）11:00～2026年5月29日（金）22:00迄

＜蔦屋家電＋とは＞

世界中のユニークなプロダクトやサービスを発見・体験できる次世代型ショールームです。

最新テクノロジーを駆使した家電製品をはじめ、優れた技術を生かして開発された日用品、食品などの最新プロダクトやサービスにも直に触れ、感じることができます。

また、創り手のプロフィールや製品に込められた思い、デザインのコンセプトなど、普段触れることが難しいリアルな情報を、蔦屋家電＋のキュレーターが独自の目線で編集しご紹介します。

＜LISSOMEとは＞

忙しい毎日を「ゆとりある生活」に。

LISSOME（リソム）は、次世代AIキッチン家電ブランドとして2021年に設立。ロボットと家電開発の経験から培われた技術力を軸に、2024年に発表したAIスマート食洗機『LISSOME R1』は、シンプルな操作性と高い機能性が評価され、発表して数ヶ月で60,000台を超える出荷実績を誇ります。「R1」の高品質はそのままに、日本のユーザーに特化した「LISSOME J1」、満を持して日本初登場。

＜LISSOME会社概要＞

社名：Ningbo Chujing Technology Co., Ltd.

代表者：スティーブン・シェ

事業内容：次世代AIスマートキッチン家電の開発、製造

日本正規販売代理：株式会社Nicleaf

LISSOME公式サイト：https://jp.lissomesmart.com/

X：https://x.com/lissome_jp

Instagram：https://www.instagram.com/lissome_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/lissomejapan/

YouTube：https://www.youtube.com/@lissome_japan