尼崎市立歴史博物館第17回・第18回企画展同時開催 「110年前の尼崎と現在」

１ 趣旨

本年は、大正５年（1916年）に尼崎市制が施行されて110年となります。これを記念して、市制施行前年の大正４年（1915年）頃に制作された『御大典(ごだいてん)記念(きねん)献上(けんじょう)尼崎市写真帖(あまがさきししゃしんちょう)』（当館所蔵）に掲載された41枚の写真を、その地の現在の様子を撮影した写真と共に展示し、110年間の尼崎のまちの変化を紹介します。

また、尼崎市制施行当時の歴史資料も展示します。

２ 会期・開館時間

令和８年（2026年）４月25日(土)～９月６日（日）

開館時間 午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）

月曜休館（月曜祝日の場合は直後の平日が休館）

３ 会場

尼崎市立歴史博物館 ３階 展示学習室（尼崎市南城内10番地の２）

４ 主な展示資料

・御大典記念献上尼崎市写真帖

・尼崎市制施行への感謝状

・尼崎市制施行記念写真

・尼崎市現勢史

・尼崎市現勢史付図



旧尼崎城内堀と本丸内の尼崎第一尋常小学校 『御大典記念献上尼崎市写真帖』



５ 主催

尼崎市教育委員会

６ 観覧料

無料