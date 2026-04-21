尼崎市立歴史博物館第17回・第18回企画展同時開催 「110年前の尼崎と現在」

１　趣旨

　　本年は、大正５年（1916年）に尼崎市制が施行されて110年となります。これを記念して、市制施行前年の大正４年（1915年）頃に制作された『御大典(ごだいてん)記念(きねん)献上(けんじょう)尼崎市写真帖(あまがさきししゃしんちょう)』（当館所蔵）に掲載された41枚の写真を、その地の現在の様子を撮影した写真と共に展示し、110年間の尼崎のまちの変化を紹介します。

また、尼崎市制施行当時の歴史資料も展示します。

 

２　会期・開館時間

　   令和８年（2026年）４月25日(土)～９月６日（日）

　　開館時間　午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）

　　月曜休館（月曜祝日の場合は直後の平日が休館）

 

３　会場

　　尼崎市立歴史博物館　３階　展示学習室（尼崎市南城内10番地の２）

 

４　主な展示資料

    ・御大典記念献上尼崎市写真帖

　・尼崎市制施行への感謝状

　・尼崎市制施行記念写真

　・尼崎市現勢史

　・尼崎市現勢史付図

 


旧尼崎城内堀と本丸内の尼崎第一尋常小学校　　　　　　　『御大典記念献上尼崎市写真帖』

 

５　主催

　　尼崎市教育委員会          

 

６　観覧料

　　無料