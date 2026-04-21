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尼崎市立歴史博物館第17回・第18回企画展同時開催 「110年前の尼崎と現在」
１ 趣旨
本年は、大正５年（1916年）に尼崎市制が施行されて110年となります。これを記念して、市制施行前年の大正４年（1915年）頃に制作された『御大典(ごだいてん)記念(きねん)献上(けんじょう)尼崎市写真帖(あまがさきししゃしんちょう)』（当館所蔵）に掲載された41枚の写真を、その地の現在の様子を撮影した写真と共に展示し、110年間の尼崎のまちの変化を紹介します。
また、尼崎市制施行当時の歴史資料も展示します。
２ 会期・開館時間
令和８年（2026年）４月25日(土)～９月６日（日）
開館時間 午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）
月曜休館（月曜祝日の場合は直後の平日が休館）
３ 会場
尼崎市立歴史博物館 ３階 展示学習室（尼崎市南城内10番地の２）
４ 主な展示資料
・御大典記念献上尼崎市写真帖
・尼崎市制施行への感謝状
・尼崎市制施行記念写真
・尼崎市現勢史
・尼崎市現勢史付図
旧尼崎城内堀と本丸内の尼崎第一尋常小学校 『御大典記念献上尼崎市写真帖』
５ 主催
尼崎市教育委員会
６ 観覧料
無料