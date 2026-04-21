【伊豆長岡温泉 三養荘】有形文化財で涼を味わう日本庭園カフェを期間限定でオープン

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

伊豆長岡温泉三養荘（所在地：静岡県伊豆の国市墹之上270、支配人：吉浦 正博）は、2026年6月1日（月）～6月30日（火）の期間、有形文化財で涼を味わう「日本庭園カフェ」を実施いたします。

日本庭園カフェイメージ

日中の暑さが厳しく、日本庭園をゆっくり散策することが難しい夏。三養荘では、歩いて巡るのではなく、庭を「眺めて味わう」新たな過ごし方をご提案いたします。国の登録有形文化財に指定された建物にて、日本庭園を望みながら地元のお茶やお菓子をお楽しみいただける庭園カフェを期間限定でオープンし、深まる緑に包まれながら涼やかなひとときをお過ごしいただけます。

お茶とお菓子イメージ

ご宿泊のお客さま以外にもご利用いただけ、日本庭園の散策とあわせて、お楽しみいただけます。歴史ある空間と庭景色が織りなす、夏ならではの静かな時間をお届けいたします。

日本庭園カフェイメージ日本庭園

有形文化財で涼を味わう「日本庭園カフェ」のポイント

●有形文化財の建物で過ごす特別な時間

歴史ある空間から日本庭園を望み、静かなひとときを堪能。

●庭を「眺めて味わう」夏の新たな過ごし方

散策ではなく、涼やかな室内から庭の景色を楽しむ体験。

●地元のお茶とお菓子による涼のひととき

地域の味覚とともに、五感で夏の風情を味わう。

有形文化財で涼を味わう「日本庭園カフェ」概要

日本庭園カフェイメージ

【日程】2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）※6月15日、16日は除く

【場所】伊豆長岡温泉 三養荘 本館

【営業時間】12:00NOON.～2:00P.M.

【料金】\2,000（日本庭園入園料、お茶・お菓子代、消費税・サービス料込）

【お問合せ】TEL：055-947-1111（代表）（受付時間 9:30A.M.～5:30P.M.）

要予約：ご予約は2026年5月1日（金）10:00A.M.より承ります。

三養荘 本館について

日本庭園カフェイメージお茶とお菓子イメージ

三養荘は昭和４年、旧三菱財閥の創始者岩崎弥太郎氏の長男久彌氏の別邸として、京都の庭師小川治兵衛の手による壮大な日本庭園の中に、瀟洒な数寄屋造りの和風建築邸として建設されました。平成29年6月、貴重な国民的財産として文化庁により有形文化財に登録されました。

有形文化財に登録されたのは、以下の7点です。

玄関・茶室棟、客間棟、中央棟、居間・書斎棟、御幸の間、待合、露地門

三養荘 日本庭園について

本館：居間・書斎棟（現在の松風・小督）

三養荘の日本庭園は、池を中心に広がる約3,000坪の回遊式庭園です。京都の庭師・小川治兵衛の手により造られ、四季折々の自然美を楽しめる空間が広がっています。風の音や野鳥のさえずり、水面に映る光までもが、庭の趣を一層に引き立てます。

日本庭園

※当商品につきましては、食物アレルギーの除去はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。

※内容はリリース時点（４月２０日）の情報であり、変更になる場合がございます。