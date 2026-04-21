グンゼ史上初の「一体型接着カップ」を採用『the GUNZE』から綿100％リブハーフトップインナー新発売

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社（本社：大阪市北区、社長：佐口 敏康、以下「グンゼ」）は、日本製、天然素材にこだわったブランド「the GUNZE（ザ グンゼ）」より、「綿100％リブグループ」を新たに展開いたします。本商品は、メンズ・レディース展開の綿100％インナーです。脇縫いなし・洗濯タグなしで肌への刺激を軽減し、トレンドのリブ素材でアウター見えも叶えます。レディースのハーフトップは、グンゼ史上初の「一体型接着カップ」を採用したことで、綿100％かつ胸回りの縫い目ゼロを実現するだけでなく、カップのズレや洗濯時の煩わしさを解消した新たなアイテムとなっております。

■天然素材へのこだわりが詰まった「the GUNZE」

長年にわたり、綿素材の研究開発と品質管理に取り組んできた「グンゼにしかできないここちを追求し、日本製×天然素材にこだわったブランドです。ほどよいフィット感や縫い目の少ない仕様など、日本人の体型を考えたきめ細やかな設計で、まるで着ていないような着心地を生み出してきました。人の肌に一番近い肌着だからこそ、流行に左右されない不変のニーズに応えるため、天然素材にこだわり続けています。

2024年にリニューアルし、肌着っぽい見た目からカジュアルなデザインに進化しました。ご家族それぞれにぴったりの一枚が見つかるように、メンズ、レディースだけでなく、キッズも展開しています。また、上質感のあるシンプルなパッケージを採用しており、大切な方へのギフトとしても選びやすい仕様となっています。

■「綿100％リブグループ」 ピックアップアイテム

ハーフトップ

サイズ：M、L 品番：CK5055

カラー：コーラル、ブラック、グレー杢

価格：\2,750（税込）

URL：https://www.gunze.jp/store/g/vCK5055/

・綿100％のやさしい着心地。※カップ除く

・カップをヨーク（胸部分にあてた布）に接着するという、グンゼ史上初の「一体型接着カップ」を実現。カップのズレや洗濯時の煩わしさを解消。

・タグは転写プリント、縫い目が少なく肌ストレスも最小限。

・乾燥機対応でお手入れも簡単。

■その他新商品詳細

■販売先 GUNZE STORE（グンゼ公式通販）、グンゼ直営店

■「the GUNZE 綿100％リブグループ」商品ページ

レディース： https://www.gunze.jp/store/r/r8753/

メンズ： https://www.gunze.jp/store/r/r8763/