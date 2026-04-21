創業156年を迎えた老舗のフローリングメーカー、株式会社イクタ(所在地：愛知県瀬戸市、代表取締役社長：宮田 浩史)は、新製品「エアー・ウォッシュ・フローリング 銘木フロアーラスティック MEGURI」を2026年4月21日より受注開始、5月12日に発売いたします。





●エアー・ウォッシュ・フローリング(以下、AWF)銘木フロアーラスティック MEGURI

詳細URL： https://ikuta.co.jp/products/premium/meguri/





AWF銘木フロアーラスティック MEGURIはチップとして消費されるはずだった広葉樹の未利用材を活用する取組(北海道産広葉樹活用プロジェクト)から誕生しました。木材資源を余すことなく活かすとともに、森と暮らしをつなぐことを目的とした取組です。





銘木フロアーラスティック MEGURI









＜製品基本情報＞

ラインナップは、ナラ3Pランダム、カバ3Pランダム、ニレ3Pランダム、セン3Pランダム、ナラ14P、カバ14Pの全6種。





【サイズ】T12×D303×W1,818mm、入数は6枚入(3.3m2＝1坪)／ケース

【価格】37,000円／ケース(税別)

詳細： https://ikuta.co.jp/products/premium/meguri/





6種類のラインナップ









＜北海道広葉樹活用プロジェクトとは＞

北海道は国内有数の森林資源を有する一方で、広葉樹の多くが未利用材として扱われ、チップ化され燃料となっているのが現状です。本プロジェクトは、こうした資源課題に着目し、有効活用を推進するものです。空知単板工業株式会社(所在地：北海道赤平市、代表取締役社長：松尾 諭)と株式会社ノーザンフォレスト(所在地：北海道札幌市、代表取締役：竹次 修)が立ち上げたプロジェクトに株式会社イクタが参画しました。本来はチップとして消費されるはずだった広葉樹を空知単板工業株式会社が突板へ加工し、株式会社イクタが床材として製品化します。森の資源を有効活用し、暮らしへとつなげることを目指すものです。









＜株式会社イクタ＞

1870年創業のフローリング業界のリーディングカンパニー。最近では、光触媒機能を備えた抗ウイルス・抗菌の健康床材「エアー・ウォッシュ・フローリング」が注目を集めています。

2020年「ジャパン・レジリエンス・アワード2020」最優秀賞を受賞。続いて、2021年「データプレミアム格付け・トップランナー認証」を取得、「グッドデザインアワード2021」受賞、「第14回ペアレンティングアワード」受賞。

ホームページURL： https://ikuta.co.jp