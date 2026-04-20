『ドルフィンウェーブ』3.5周年記念イベント開催！新衣装のKIRISHIMA4人が登場！＆無料10連ガチャ開催！

株式会社マーベラス

株式会社HONEY∞PARADE GAMES（代表取締役 三浦 徹朗/所在地：東京都品川区）は、爽快ジェットバトルゲーム『ドルフィンウェーブ』(以下：ドルウェブ)について、本日4月20日(月)より3.5周年イベントを開始いたしました。

3.5周年記念PVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=t8hVQL1YL7Q ]

◇「ドルフィンフェスUNISONガチャ(USP-KR)」開催！

▼「UR 咲宮入華（UNISON UF/DFU)」

▼「UR 陽南杏里（UNISON UF/ドルフィンフェス)」

▼「UR 信頼と進化(ドルフィンフェス)」

4/20(月)より「ドルフィンフェスUNISONガチャ(USP-KR)」を開催いたします！

今回のガチャでは限定ドルフィンの「UR咲宮 入華（UNISON UF /ドルフィンフェス)」と「UR陽南 杏里（UNISON UF /ドルフィンフェス）」、そしてLive2Dで動く限定メモリーが新登場！

■開催期間およびガチャpt交換期間

2026/4/20（月）メンテナンス終了後 ～ 2026/5/11（月）13：59まで

※限定ドルフィン・メモリーは期間限定での登場になります。「ドルフィンフェス(USP-KR)」以降のガチャラインナップへの登場はしません。

※「ドルフィンフェス(USP-KR)」は再販する場合がございます。

※期間は予告なく変更する場合があります。

◇「ドルフィンフェスUNISONガチャ(USP-KG)」開催！

▼「UR 都条みちる（UNISON UF/DFU)

▼「UR 彩戸詩絵（UNISON UF/ドルフィンフェス)」

▼「UR 研ぎ澄ました心に(ドルフィンフェス)」

4/20(月)より「ドルフィンフェスUNISONガチャ(USP-KG)」を開催いたします！

今回のガチャでは限定ドルフィンの「UR都条みちる（UNISON UF/DFU)」と「UR彩戸詩絵（UNISON UF/ドルフィンフェス)」、そしてLive2Dで動く限定メモリーが新登場！

■開催期間およびガチャpt交換期間

2026/4/20（月）メンテナンス終了後 ～ 2026/5/11（月）13：59まで

※限定ドルフィン・メモリーは期間限定での登場になります。「ドルフィンフェス(USP-KG)」以降のガチャラインナップへの登場はしません。

※「ドルフィンフェス(USP-KG)」は再販する場合がございます。

※期間は予告なく変更する場合があります。

◇3.5周年記念キャンペーン開催！

3.5周年を記念した各種キャンペーンが開催中です。ログインするだけで豪華アイテムがGET出来るチャンスなので、まだドルウェブを遊んだことがない方もこの機会にぜひお楽しみください！

１. 1日1回無料10連フェスガチャ

ドルフィンウェーブ3.5周年を記念して「1日1回無料10連ガチャ」を開催いたします！

「1日1回無料10連ガチャ」ではドルフィンフェスのドルフィンやメモリーが登場します！毎日ガチャを引いて、新たなドルフィンやメモリーを入手しよう！

■開催期間

2026/4/20（月）メンテナンス終了後 ～ 2026/4/30（木）13：59まで

※期間は予告なく変更する場合があります。

※ガチャから出現するドルフィンに期間限定のドルフィンは含まれません。

※ドルフィン・メモリーの提供率は均一ではない場合がございます。

２. マリンストーン2000個を全員にプレゼント!

期間中ゲームにログインされた方全員にマリンストーン2000個をプレゼント！

■配布期間

2026/4/20（月）メンテナンス終了後

３. 3.5周年記念ログインボーナス

3.5周年を記念して特別ログインボーナスを開催します！

今回のログインボーナスでは毎日150個のマリンストーンが獲得できます！毎日ログインしてマリンストーンを獲得できます！

■開催期間

2026/4/21（火）4：00～ 2026/4/30（木）3：59まで

４. 記念メモリープレゼント

記念メモリーが貰えるログインボーナスを開催！期間中ログインすると3.5周年を記念したイラストを使用したメモリーを合計5枚獲得できます。期間中にログインして記念メモリーをGETしよう！

■ログインボーナス開催期間

2026/4/21（火）4:00 ～ 2025/5/11(月)3：59まで

◇3.5周年記念アップデート実施！

１. ストーリー連続再生機能＆栞機能

ストーリー連続再生＆栞機能が実装されます！

２. ホーム画面にイラストの設定が可能に!

ホーム画面に所持しているドルフィンやメモリーのイラストを設定できます！

タップモーションやボイス再生もあるため、好きなイラストを設定してお楽しみください！

３. 初心者応援ステップミッション登場！

初心者応援ステップミッションが登場します！ミッションをクリアすることでUR水着ドルフィンセレクトチケットなどの豪華報酬が手に入ります！

この機会にぜひドルフィンウェーブを始めてみてください！

２. 新マシン「エクザセンド」「レヴソール」登場！

ゲーム内ショップにてKIRISHIMAの新たなマシン「エクザセンド」「レヴソール」が登場します！

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■App Store(iOS版)URL

https://apps.apple.com/jp/app/id1533946351

■Google Play(Android版)URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hpgames.dolphin

■DMM GAMES版URL

https://dmg-dolphin-wave.hpgames.jp

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タイトル：ドルフィンウェーブ（#ドルウェブ）

配信日：配信中

ジャンル：爽快ジェットバトル

対応OS：iOS / Android / Windows11（64bit）

企画：HONEY∞PARADE GAMES

開発：バレット

キャラクターデザイン：たくじ

権利表記: (C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.

公式サイト：https://hpgames.jp/dolphin-wave/