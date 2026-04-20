デジタルブック「Wisebook」アップデート― 制作・配布コストを削減する新機能を強化したVer.8.1 ―

株式会社ビーガル

MITホールディングス（コード：4016／東証スタンダード）の100％子会社である株式会社ビーガル（代表取締役：河野達、本社：千葉市美浜区）は、クラウド型デジタルブック制作・配信プラットフォーム「Wisebook（ワイズブック）」において、利便性の向上と機能拡張を大幅に図った最新バージョンVer.8.1を2026年3月1日にリリースいたしました。紙媒体からデジタルへの移行を加速し、印刷・配布にかかるコスト削減と運用効率の最適化を実現します。

■ Wisebook 8.1 主なアップデート内容

【プランによる機能アップデート対象分類】

制作・編集機能の高度化

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17933/table/42_1_1e3e7f9b49078bb1c0c0202693e91052.jpg?v=202604210251 ]

マーケティング資料や大量のドキュメントを管理する、更新頻度の高い制作・管理現場の業務効率化を実現するため、制作機能を大幅に強化しました。

リンク編集機能の強化

対象：クラウド／プライベート（オプション）

これまで多くのご要望をいただいていたリンク編集中のアンドゥ・リドゥ（取り消し・やり直し）機能を追加 。配置ミスや設定間違いを即座に修正できるため作業効率が向上します。

また、矢印キーによるリンク位置の微調整や比率ロック、リンク編集パレットの常時表示などリンク編集機能全般を強化し、よりスムーズな制作が可能になりました。

ページ編集機能の強化

対象：クラウド／プライベート（オプション）

Wisebookのページ編集画面から任意の箇所に、新規の「白ページ」を自由に差し込めるようになりました。従来のようにPDFの原稿を修正することなく、ページ数の調整などの柔軟な構成変更が可能です。

また、ページ編集画面にて直感的なページ順の入れ替えができるようになり、マウス操作だけでページ構成を瞬時に再構築できるようになりました。

管理パネルの改善

対象：クラウド／プライベート／プライベート（オプション）

制作画面（管理パネル）では、管理中のブックの並び替え機能およびメモ機能を追加したことで、多数の案件を抱える状況でも目的のデータへ迅速にアクセスし、進捗状況や申し送り事項を確実に管理できます。また、配信管理画面（配信コントロール）には新たにカテゴリによる絞り込み機能を搭載。膨大なコンテンツの中から特定のグループを瞬時に抽出できるようになり、運用管理における工数削減とミスの防止を同時に実現します。

単語によるCSV一括登録

対象：クラウド／プライベート（オプション）

カタログの商品番号などの特定の単語を指定するだけで、ブック内の該当箇所へ一括でリンクを設定できる機能を搭載しました。座標等の位置情報を個別に指定する手間を省き、大量のリンク設定を自動化することで、多ページにわたるカタログ制作の工数を劇的に削減します。

リッチコンテンツと閲覧体験

電子マニュアルや教材、技術書など、長時間閲覧されるコンテンツに最適です。

メディア機能の強化

対象：クラウド／プライベート／プライベート（オプション）

1つのリンクに対して複数の画像を登録し、スライド形式で表示できるようになりました。紙面スペースの都合で限られた枚数しか掲載できなかった写真も、別角度のカットやカラーバリエーションをまとめて大きく表示させることができます。特にECサイト連携やカタログにおいては、紙の制限を超えた情報提供を可能にし、ユーザーの購買意欲をより効果的に高めるリッチな閲覧体験を実現します。

動画では再生ウィンドウの位置を、従来の中央固定から任意の位置へカスタム設定が可能になりました。

縦めくり（天綴じ）ビューアの追加

対象：クラウド／プライベート（オプション）

一般的な左右開きに加え、新たに「縦めくり（上開き）」形式のビューアを設定可能とし、カレンダーや特殊な判型のパンフレットなど、コンテンツの特性に合わせた最適な閲覧体験を提供します。※縦めくりは、グレー（カタログスキン）、ブラック（クラウドスキン）のみご利用いただけます。

ライブラリ機能の強化

対象：クラウド／プライベート（オプション）

ライブラリTOPページに管理者からのお知らせを掲示できる機能を追加しました。新着資料の案内やメンテナンス通知など、閲覧者への情報伝達をスムーズ化します。また、運用管理工数の削減ができるカテゴリ毎の表示設定や予約公開設定の他、軽微な仕様改良やUIを改良しました。

ページ操作・ナビゲーションの改良

対象：クラウド／プライベート／プライベート（オプション）

しおりおよびペン機能のUI・操作性を全面的に刷新。新搭載のペン・メモツールは、ワンアクションでスムーズにご利用できます。

また、メモ機能は紙面をクリックすると余白部分に注釈が表示される仕様に変更したことで、元の本文を隠すことなく内容を確認できるようになりました。さらに、リンク遷移後などに元のページへ瞬時に戻れるナビゲーション機能を追加し、多ページにおよぶドキュメント内でも迷うことなく快適に回遊できる閲覧環境を実現しています。

多言語対応の拡充（ベトナム語・ミャンマー語等）

対象：クラウド／プライベート（オプション）

標準言語に加え、ベトナム語やミャンマー語などの対応言語を大幅に拡大しました。グローバル拠点や多文化共生社会における情報発信を強力にバックアップします。

マーケティングオートメーションタグの登録機能

対象：クラウド・プライベート

マーケティングツール「MATree」のタグをブックごとに埋め込む事ができます。お客様の興味や行動が見えるようになり、効果的なアプローチを実現できます。

※別途MATreeのご契約が必要です。

その他コンテンツ機能

対象：クラウド／プライベート／プライベート（オプション）

モバイル閲覧時の初回ガイド表示、ビューアの仕様やUIの軽微な改善しました。

セキュリティ・管理機能の強化

機密情報を扱う企業や、コンテンツの権利保護を最優先される出版社・教育機関に推奨します。

多要素認証によるアカウントセキュリティの強化

対象：クラウド／プライベート（オプション）

ID・パスワードに加え、Googleアカウント等と連携しより強固なログイン認証を実現します。管理者アカウントへの不正アクセスを防ぎ、機密性の高いドキュメント管理をより安全に行うことができます。

著作権保護機能（DRM）の強化とコンテンツ保護

対象：クラウド／プライベート（オプション）

スクリーンショット撮影や印刷操作時に警告を表示し、印刷時に「SAMPLE」「社外秘」などの透かし文字を強制的に合成。コンテンツの不正なコピーや二次利用を抑制し、貴重な情報資産流出の抑止力を高めます。

アクセス制御・閲覧管理

対象：クラウド／プライベート（オプション）

限定公開ブックへのアクセス時、未ログインユーザーを自動的にログイン画面へリダイレクトし、不正な閲覧を防止します。また、アプリ利用時にユーザーごとにブックダウンロード回数に上限を設け、大量のデータ持ち出しを制御します。

Cookie取得同意ボタンの表示機能

対象：クラウド／プライベート

閲覧開始時にCookie利用への同意を求めるポップアップを表示できます。昨今のプライバシー保護規制に対応し、透明性の高いサイト運用をサポートします。

環境対応・基盤強化

アクセス数の多いサイトやページ数の多い大規模なブックを、すべてのユーザーへ快適に配信するための基盤強化を実施すると同時に、環境配慮型機能を追加しました。

CO2削減量の自動算出・表示機能

対象：クラウド／プライベート

紙媒体をデジタル化することで削減されたCO2削減量を自動算出し、表示する機能を搭載しました。環境貢献度を数値で可視化し、企業のESG経営への取り組みを支援します。

独自技術による「ブックデータの約30%軽量化」

対象：クラウド／プライベート（オプション）

文字の鮮明さを保ったままデータ容量を約30%削減することに成功しました。また、ブラウザー側の保存領域を調整してモバイル環境でもページが瞬時に表示される高速な閲覧を実現。ユーザーのストレスを解消します。

保存領域の自動拡張

対象：クラウド／プライベート（オプション）

Web／Android／iOSブラウザにおける保存容量を自動的に拡張し、大規模なブックデータのキャッシュや閲覧をスムーズにします。

もっとラクに、もっと自由に。Wisebookは進化し続けます

機能拡充により、さらに使いやすく、より安全になったデジタルブック制作・配信システムをぜひご活用ください。

お問い合わせ先

株式会社ビーガル 東京支社

東京支社：〒108-0014 東京都港区芝五丁目26番24号 田町スクエア4階

担当：竹内・池田

電話：03-6809-4804（平日9:00～18:00）

Mail：inquiry@bigal.jp

【会社概要】

会社名：株式会社ビーガル

代表者：代表取締役 河野達

所在地（本社）

〒261-7124 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1

ワールドビジネスガーデン マリブウエスト24F

設立：2007年9月

URL：https://bigal.co.jp/

【親会社】

MITホールディングス https://mit-hd.co.jp/

代表取締役社長 増田 典久

本社 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番1

ワールドビジネスガーデン マリブウエスト24階