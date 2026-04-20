スニダン、ファッションアイテムの購入手数料を無料化する長期キャンペーンを開催

株式会社SODA

「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）を運営する株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太、以下SODA）は、2026年4月20日（月）15時より順次、対象ブランドのアパレル・バッグ・財布・腕時計・アクセサリーの購入手数料を長期的に無料にするキャンペーンを開催します。（※1）（※2）（※3）

※1：スニーカー・シューズを除く

※2：一部対象外のブランドがあります

※3：終了日未定。本施策を終了する場合には1ヶ月前までにアプリ内にて告知いたします

「スニダン」は2019年4月に公式アプリの提供を開始し、現在では月間利用者数600万人以上、累計出品数は3,600万点（※4）を突破するなど、多くのお客様にご利用いただいております。

また、スニダンは商品情報を運営が登録することで、ユーザーは写真撮影や説明文章の作成をすることなく出品が可能になるシンプルな取引を実現しています。これまでにスニダンに商品登録された数は約90万点（※4）にのぼり、登録商品のカテゴリー比率では「アパレル」を中心とするファッションアイテムが約6割を占めるなど、ファッション領域における取引が大きく成長しています。（※5）

※4：2026年3月時点

※5：スニダンに登録されている商品のカテゴリー比率（2026年3月時点）

さらに、2026年4月上旬にはインポートブランドやラグジュアリーブランドの新品商品の取り扱いを拡充するなど（※6）、ファッションのマーケットプレイスとしての強化を進めてまいりました。

※6：スニーカーダンクが「プラダ」「ロエベ」「リック・オウエンス」などインポート・ラグジュアリーブランドの取り扱いを大幅拡充 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000156.000043703.html

スニダンでは、取引の過程で運営側がすべての商品を確認し正規品を保証する「真贋鑑定」をおこなっているほか、取引が終了するまで運営が仲介するためユーザー同士のやりとりが発生せず、お客様に安心・安全な取引環境を提供しています。この安心・安全な取引環境を実現するために、出品者と購入者の双方から手数料を頂戴しております。

2026年1月に、累計ダウンロード数1,000万を突破し、たくさんのお客さまにご利用いただき、ファッションアイテムの購買ニーズが高まる一方で、特に高単価商品の取引においては、手数料が購入時のハードルに感じるという声をお客さまから頂戴しておりました。

こうした背景をふまえ、より多くのお客様にファッションアイテムを気軽にご購入いただける環境を提供するため、このたびアパレルカテゴリーの購入手数料を長期的に無料にするキャンペーン実施が決定いたしました。

【購入例】

スニダン会員ランク「レギュラー」（※7）のお客様が10万円のバッグを購入した場合、これまでは商品価格に加えて約7,000円の購入手数料が発生していましたが、本施策により当該手数料が無料となります。

（従来）商品価格100,000円 ＋ 購入手数料 約7,000円 ＋ 配送料990円

（今後）商品価格100,000円 ＋ 配送料990円

※7：ランク制度について https://snkrdunk.com/guide/rank/

本施策により、これまで以上にお得に・気軽にスニダンでのお買い物をお楽しみいただけるとともに、アパレル領域における取引のさらなる活性化を目指してまいります。

なお今後の、本施策以外の各種キャンペーンも適用されるため、より魅力的な価格で商品をご購入いただけるようになります。

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43703/table/159_1_1c6aa3e50622704ee39bfe6a32e56101.jpg?v=202604210351 ]

キャンペーン詳細は、特設ページよりご確認ください。

https://snkrdunk.com/lp/campaign/apparel-no-fee(https://snkrdunk.com/lp/campaign/apparel-no-fee)

■ファッション&コレクティブル マーケットプレイス「スニーカーダンク」について

「スニーカーダンク(スニダン)」は、月間600万人以上が利用する国内最大級ファッション&コレクティブルフリマアプリです。スニーカー、アパレル、トレーディングカードを中心に取り扱っています。全ての取引商品にて、鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引をおこなっていただくことができます。

SODAは、より多くのお客さまに「スニダン」を楽しんでご利用いただけるよう引き続きサービス開発に取り組んでまいります。