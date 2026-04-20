Contract One、MCPサーバーの提供を開始

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、取引管理サービス「Contract One（コントラクトワン）」において「MCPサーバー」の提供を開始します。

本機能により、対話型の生成AIツールとContract Oneの契約データベースを手間なく接続することができるようになります。業務で活用している生成AIから自社の契約書を踏まえた出力ができるようになることで、法務担当者は契約書作成やレビューといった定型業務から解放され、より付加価値の高い業務に注力できるようになります。

■提供の背景

法務業務においては、法令にもとづく判断に加え、「過去の契約書との矛盾はないか」「類似契約ではどのような条件で合意してきたか」といった、過去の判断や各企業独自の運用を踏まえた意思決定が不可欠です。こうした知見は過去の契約書に反映されているため、多くの法務担当者は大量の契約書を手作業で確認しながら判断を行っています。

近年では法務業務においても生成AIを活用する動きが広がっていますが、AIが自社の契約書を参照できなければ実務に即した判断はできないため、構造化された契約データベースとの接続が重要です。そこで今回、自社の契約書を生成AIが横断的に参照して、過去の判断にもとづく出力ができるように、本機能の提供に至りました。これにより、契約書作成やレビューといった定型業務の負担を軽減し、事業戦略と連動した法的リスクの判断など、より付加価値の高い業務に注力できるよう後押しします。

■新機能の概要

Contract Oneは、紙・電子を問わずあらゆる形式の契約書をデータ化し、契約データベースを構築します。MCPサーバーによって対話型生成AIとContract Oneを接続すると、ユーザーは生成AIの画面上でContract Oneのデータベースを踏まえた出力を得ることができます。

例えば、生成AIに簡単な指示を入力するだけで、暗黙知になりがちな「どの条件なら許容できるか」という判断基準をまとめた「自社基準」を作成することが可能です。さらに契約書のドラフトを入力すると、自社基準を参照しながら、注意すべき点を出力し、レビューを支援します。

生成AIは参照する情報に出力が依存するため、精度の低いデータは誤った判断につながります。Contract Oneでは契約書の高精度なデータ化に加え、関連する契約書を正確にひも付け、社名変更などがあっても同一の会社として参照できます。さらに当社が有する240万件以上の企業情報も活用できるため（※1）、企業情報と契約実績を踏まえた、迅速かつ一貫した意思決定を支援します。

■ Sansan 法務での先行活用事例：契約審査の時間を約40％削減

Sansan 総務法務部 ビジネス法務グループでは、本機能を先行して活用しています。法務業務においては、「過去にどのようなやり取りや材料をもとに、どのような判断をしてきたか」が担当者個人の知識にとどまりやすく、他の担当者が類似案件を扱う際に過去の判断材料を活かしにくい状況でした。そのため、効率的な契約審査が難しいという課題がありました。

MCP サーバーを通じてContract Oneと生成 AIサービスを連携することで、生成AIサービス上で過去の判断を活かした契約審査が可能となり、審査時間を約40％削減することができています。

※1 Sansan株式会社「Contract One、取適法対応を支援する3つの新機能を実装」（2026年1月6日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2026/0106.html

（以上）

■AI契約データベースが、利益を守る「Contract One」

Contract One（コントラクトワン）は、Sansan株式会社が提供する取引管理サービスです。紙や電子といった形式を問わず、契約書をはじめとする取引書類を一元化。自社開発のAIやオペレーター補正を組み合わせて、正確にデータを抽出し、取引書類同士の関係性を自動でひも付けます。取引の全体像や変遷を俯瞰できるデータベースを構築することで、機会の損失や信用の低下を防ぐ事業判断をサポートし、企業の利益を守ります。

https://contract-one.com/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金： 73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/