「泊まる」と「食べる」を、ひとつの体験へ。THE KNOT FUKUOKA Tenjin、“泊まれるレストラン”本日開業

ワンファイブホテルズ株式会社

2026年4月20日（月）に開業するライフスタイルホテル「THE KNOT FUKUOKA Tenjin（ザ ノット 福岡天神）」は、1階に位置する「MORETHAN CAFE RESTAURANT LOUNGE」を中心としたレストラン体験の全貌を公開いたします。

本ホテルでは、レストランと宿泊を分けることなく、ひと続きの体験として設計。朝から夜まで営業するオールデイダイニングを核に、宿泊者に限らず、モーニングからランチ、カフェ、ディナー、バーまで自由に使える “街のサロン”として、天神・大名エリアの日常に新たな選択肢を提案します。

「MORETHAN CAFE RESTAURANT LOUNGE」選べる朝食プレート

■“泊まれるレストラン”という体験設計

THE KNOT FUKUOKA Tenjinでは、レストランを滞在の中心に据え、チェックインから滞在中の時間までが自然にレストランとつながる設計です。

食事を目的に訪れた人がそのまま滞在し、宿泊者が自然と食の空間へと導かれる。

「泊まる」と「食べる」がシームレスに交差する、新しいホテル体験を提案します。

THE KNOT FUKUOKA Tenjin 外観

■朝7時から深夜2時まで、思い立った時に立ち寄れる場所

レストラン「MORETHAN CAFE RESTAURANT LOUNGE」は、朝7時からモーニング、ランチタイム、ディナータイムは23時まで。レセプションと一体となったバーエリアでは、朝7時から深夜2時までドリンクや軽食をお楽しみいただけます。宿泊の有無にかかわらず、コーヒー1杯から、食事、バー利用まで。

時間帯に応じて異なる過ごし方ができる、自由度の高い空間です。

7：00～10：00一日の始まりに、軽やかな時間を

選べる4種のメインとセミブッフェで、一日を穏やかにスタート。

自然光が差し込む空間で、ゆったりとした朝の時間を過ごせます。

MORETHAN セミブッフェモーニング：2,980円（税込）

選べるメインの1つ「MORETHAN BREAKFAST PLATE」

11：00～23：00｜昼から夜へ、シームレスに楽しむオールデイダイニング

昼はカジュアルに、夜は少し落ち着いた雰囲気の中で。

カジュアルなランチから、ゆったりとしたカフェタイム、少し贅沢な夜の食事まで。

同じメニュー、同じ空間の中で、時間にとともに異なる表情をお愉しみいただけます。

レストラン内観（1階）レストラン内観（2階）九州初のタップカクテルやクラフトビールも産山ビアンコ（左）、産山マルゲリータ（右）自家製スモークベーコンと新玉ねぎのアマトリチャーナ宮崎産 都萬牛のステークフリッツ

7：00～26：00｜コーヒーから「あと一杯」まで楽しめるバーラウンジ

レセプションも兼ねたバーラウンジも、オールデイでお寛ぎいただけます。

朝はコーヒーで一日をスタートし、昼はカフェとして、夜は食後の一杯を楽しむ時間へ。

ディナーの余韻をそのままに、「あと一杯」を楽しむ時間へと続きます。

もう少しだけゆっくりしたい夜にも、気軽に立ち寄れる場所です。

バーラウンジUBUYAMA Milk Piña Colada（左）、Strawberry Martini Frappe（右）

■阿蘇の牧場から天神へ ― “Farm to Pizza”について

MORETHANでは、熊本県阿蘇郡産山村にある牧場施設「UBUYAMA PLACE（ウブヤマ プレイス）」でつくられるチーズやヨーグルトを使用した “Farm to Pizza” の取り組みを展開します。

「UBUYAMA PLACE」は、レストランを運営するMOTHERSが手がける牧場施設で、阿蘇の自然環境の中でチーズやヨーグルトなどの乳製品を生産しています。

MORETHANでは、ここでつくられたフレッシュチーズを使用し、イタリアで100年以上の歴史を持つアクント・マリオ社製の薪窯で焼き上げるピザを提供。ピッツァは、「UBUYAMA PLACE」で人気のマルゲリータに加え、「THE KNOT FUKUOKA Tenjin」オリジナルピッツァも展開

なお開業を記念し、2026年4月20日から6月末まで、ホテル公式アカウントをフォローしてくれた方にビール1杯プレゼントをするキャンペーンを実施しています。

詳細は、THE KNOT FUKUOKA Tenjin公式Instagramをご覧ください。

公式Instagram：https://www.instagram.com/hoteltheknotfukuokatenjin/

【レストラン概要】

レストラン名：MORETHAN（モアザン）

営業時間：モーニング 7:00 - 10:00（L.O. 9:30）ランチ 11:00 - 15:00

カフェ 15:00 - 17:00 ディナー 17:00 - 23:00 バーラウンジ 7:00 - 26:00

座席数：1階 66席 / 2階 32席

※レストランは宿泊者以外も利用可能

【施設概要】

施設名 ：THE KNOT FUKUOKA Tenjin（ザ ノット 福岡天神）

開業時期 ：2026年4月20日（月）

所在地 ：福岡県福岡市中央区大名1丁目9－63

企画・開発：いちご地所株式会社

運営 ：ワンファイブホテルズ株式会社・株式会社MOTHERS

公式サイト：https://hotel-the-knot.jp/fukuokatenjin/

【ご宿泊開始に関するご案内】

宿泊予約に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

TEL：0570-003-715 / MAIL：info.knot-fukuokatenjin@onefivehotels.co.jp

ご予約はこちら :https://hotel-the-knot.jp/fukuokatenjin/