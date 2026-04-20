生駒里奈 公式オンラインショップ「IkoMarket」が4/20オープン【本人コメントあり】

株式会社Ａ３

IPを活用した多彩な商品やサービスを展開する株式会社A3（本社:東京都豊島区、代表取締役:小澤 隆史、以下A3）は、生駒里奈公式オンラインショップ「IkoMarket（イコマーケット）」を2026年4月20日（月）17時より、A3が運営する通販サイト「eeo Store」内にオープンすることをお知らせいたします。

「IkoMarket」では、アクリルスタンドや缶バッジなど、生駒ちゃんファン垂涎のオリジナルグッズを販売いたします。さらに、ロングTシャツやマフラータオルといった、舞台の観劇やイベントで身に着けるのにぴったりなアイテムも幅広くご用意しております。ラインナップの詳細は、ぜひオンラインショップにてご覧ください。

販売商品（ラインナップは変更になる場合があります）

A3は、IPを活用したグッズなどを販売する「eeo Store」を中心としたプラットフォーム「eeo」を運営しており、40万人以上に会員登録いただいています。本オンラインショップの運営においても「eeo」で培ったノウハウを活用し、ファンの皆様にさらなる驚きと喜びをお届けできるよう努めてまいります。

生駒里奈公式オンラインショップ概要

ショップ名：IkoMarket

オープン日：2026年4月20日（月）17時

URL：https://eeo.today/store/101/specialfeature/ikoma-rina

生駒里奈さんコメント

生駒里奈を応援してくださっている皆さま！

お待たせしましたー！！

結構長いことオリジナルグッズをお渡し出来なかったのですが、遂に沢山のグッズを解禁です！！

是非身につけて観劇やイベントに来てください！！

生駒里奈さんプロフィール

秋田県出身。乃木坂46初代センター。

現在は俳優として舞台・映像作品に活躍の場を広げ、ドラマ『真犯人フラグ』（21年）、映画『忌怪島/きかいじま』（23年）、ドラマ『社内処刑人～彼女は敵を消していく～』（24年）、映画『室井慎次 敗れざる者』（24年）、朗読劇『青野くんに触りたいから死にたい』（24年）、舞台 梅棒19th GIFT『クリス、いってきマス!!!』（24年）、舞台『家政夫のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂』（25年）、水谷千重子50周年記念公演「CAKUGO 愛と憎しみと追憶と沈黙のミス・フローレンス』（25年）など話題作に出演し、さらに、自身が原作を務めた漫画『図書委員界』が演劇化され、舞台「どろんぱ」ではミュージカルに初挑戦し活躍の場を広げている。

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/

【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業

【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus

MomentumBase：https://athree3.com/momentumbase/