【最新予測】ラックマウント型CDU市場規模は2032年までに2144百万米ドルへ、CAGR19.0%で拡大（QYResearch）
ラックマウント型CDUとは
ラックマウント型CDUは液冷システムにおける中核装置であり、冷却液の流量・温度を精密制御し、サーバーラック内へ均一に分配する機能を担う。ポンプ、熱交換器、制御基板、フィルター、センサー群を統合し、データセンター冷却・高密度コンピューティング・熱管理最適化・液体ループ制御・省エネルギー運用を実現する。特にラック内配置により熱源近接制御が可能となり、従来の空冷に比べ熱損失を大幅に低減できる点が技術的優位性である。
運用面では、液体ループ構築と冷却液充填のみで稼働可能な設計が主流となり、既存インフラとのハイブリッド運用にも対応する柔軟性を備える。2025年の販売台数は約4.8万台、平均単価は約1.2万米ドル／台であり、粗利率は30～50%と比較的高い付加価値領域を形成している。
本分析ではラックマウント型CDU、液冷システム、データセンター冷却、高密度コンピューティング、熱管理最適化を中核キーワードとして、急速に進展するAI・HPC需要とサプライチェーン再編の影響を多角的に検証する。特に直近6カ月では、生成AI向けGPUクラスタの急増によりラック単位発熱密度が30～80kW級へ上昇し、ラック内冷却を担うラックマウント型CDUの導入検討が大手クラウド事業者で加速している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347377/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347377/images/bodyimage2】
図. ラックマウント型CDUの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ラックマウント型CDU―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ラックマウント型CDUの世界市場は、2025年に573百万米ドルと推定され、2026年には753百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）19.0%で推移し、2032年には2144百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長ドライバー：AI・HPCとラックレベル冷却需要
ラックマウント型CDU市場の成長を牽引する最大要因は、AIトレーニングおよびHPC用途の拡大である。GPUクラスタや高性能CPUは極めて高い発熱密度を伴い、従来の空冷では限界が顕在化している。ラックマウント型CDUは高密度コンピューティング・液冷システム・エッジデータセンター・モジュール型インフラ・エネルギー効率の要件に適合し、ラック単位での精密冷却を可能にする。
近年の典型事例として、北米ハイパースケーラーが液冷ラックを標準化し、1ラックあたり60kW超の運用を実現したケースが報告されている。これによりPUE（電力使用効率）は従来比で10～20%改善され、運用コスト削減と脱炭素対応の両立が実証されている。
サプライチェーン構造と競争環境
ラックマウント型CDUの上流はポンプ、熱交換器、電源、制御モジュールなどの精密機器で構成され、中流にはVertiv、Eaton、nVent、Nidec、CoolIT Systems、Delta Electronicsなどの統合ソリューション企業が位置する。競争軸は単なる機器性能から、液冷システム統合能力・信頼性設計・サービス対応力・地域供給体制・標準化対応へとシフトしている。
また、米国の関税政策や地政学リスクの影響により、部品調達の地域分散化とローカル生産体制の強化が進展している。特にアジア市場では、コスト競争力を背景に新興メーカーの参入も増加しており、価格と性能のバランスが新たな競争要因となっている。
ラックマウント型CDUは液冷システムにおける中核装置であり、冷却液の流量・温度を精密制御し、サーバーラック内へ均一に分配する機能を担う。ポンプ、熱交換器、制御基板、フィルター、センサー群を統合し、データセンター冷却・高密度コンピューティング・熱管理最適化・液体ループ制御・省エネルギー運用を実現する。特にラック内配置により熱源近接制御が可能となり、従来の空冷に比べ熱損失を大幅に低減できる点が技術的優位性である。
運用面では、液体ループ構築と冷却液充填のみで稼働可能な設計が主流となり、既存インフラとのハイブリッド運用にも対応する柔軟性を備える。2025年の販売台数は約4.8万台、平均単価は約1.2万米ドル／台であり、粗利率は30～50%と比較的高い付加価値領域を形成している。
本分析ではラックマウント型CDU、液冷システム、データセンター冷却、高密度コンピューティング、熱管理最適化を中核キーワードとして、急速に進展するAI・HPC需要とサプライチェーン再編の影響を多角的に検証する。特に直近6カ月では、生成AI向けGPUクラスタの急増によりラック単位発熱密度が30～80kW級へ上昇し、ラック内冷却を担うラックマウント型CDUの導入検討が大手クラウド事業者で加速している。
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図. ラックマウント型CDUの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ラックマウント型CDU―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ラックマウント型CDUの世界市場は、2025年に573百万米ドルと推定され、2026年には753百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）19.0%で推移し、2032年には2144百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長ドライバー：AI・HPCとラックレベル冷却需要
ラックマウント型CDU市場の成長を牽引する最大要因は、AIトレーニングおよびHPC用途の拡大である。GPUクラスタや高性能CPUは極めて高い発熱密度を伴い、従来の空冷では限界が顕在化している。ラックマウント型CDUは高密度コンピューティング・液冷システム・エッジデータセンター・モジュール型インフラ・エネルギー効率の要件に適合し、ラック単位での精密冷却を可能にする。
近年の典型事例として、北米ハイパースケーラーが液冷ラックを標準化し、1ラックあたり60kW超の運用を実現したケースが報告されている。これによりPUE（電力使用効率）は従来比で10～20%改善され、運用コスト削減と脱炭素対応の両立が実証されている。
サプライチェーン構造と競争環境
ラックマウント型CDUの上流はポンプ、熱交換器、電源、制御モジュールなどの精密機器で構成され、中流にはVertiv、Eaton、nVent、Nidec、CoolIT Systems、Delta Electronicsなどの統合ソリューション企業が位置する。競争軸は単なる機器性能から、液冷システム統合能力・信頼性設計・サービス対応力・地域供給体制・標準化対応へとシフトしている。
また、米国の関税政策や地政学リスクの影響により、部品調達の地域分散化とローカル生産体制の強化が進展している。特にアジア市場では、コスト競争力を背景に新興メーカーの参入も増加しており、価格と性能のバランスが新たな競争要因となっている。