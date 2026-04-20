【5月26日 無料ウェビナー開催】採用競争を勝ち抜く現場巻き込み戦略を解説｜ウィルネクスト×ベネッセｉ-キャリア共催

株式会社ウィルネクストお申込みはこちら！ :https://campus.doda.jp/__/short_urls/5qq■ 開催背景

28卒採用において、インターンシップや個別面談が選考の前半戦として定着しています。

学生が内定承諾を決める最大の要因は「職場の人間関係がうまくいくか」（77.2%、株式会社NEWONE「2025年卒新卒入社意識調査レポート」）であり、「誰と働くか」を判断するための現場社員との接触を重視する傾向が強まっています。

一方で「現場にお願いしても忙しいと断られる」「現場社員を出したが準備不足で志望度が下がった」という課題を抱える採用担当者が多いのが現状です。

本セミナーでは、複数の企業の採用支援を行ってきた株式会社ウィルネクストの中山和俊が、現場を動かすための3つの実務（動機づけ・仕組み化・評価）を事例・ツール・フレーズとともに体系的にお伝えします。

■ セミナー概要

タイトル：採用競争を勝ち抜く現場巻き込み戦略 ～インターンシップ・面談などで現場の協力を引き出す方法とは？～

日時：2026年5月26日（火）13:00～13:45

形式：Zoomオンライン配信

参加費：無料

定員：100名（先着順）

対象：採用・インターンシップ運営に携わる方

主催：株式会社ベネッセｉ-キャリア（dodaキャンパス）

登壇：株式会社ウィルネクスト 事業推進部 部長 中山和俊

申込URL：https://campus.doda.jp/__/short_urls/5qq

■ 本セミナーで持ち帰れること

・「忙しい」を突破する現場マネージャーへの声がけ（Before/After実例）

・現場社員を迷わせないブリーフィングシートの作り方

・採用協力をボランティアから評価実績に変えるAppreciation設計

・インターン志望度向上率22%→61%を実現した現場巻き込みの全手順

お申込みはこちら！ :https://campus.doda.jp/__/short_urls/5qq■弊社登壇者中山 和俊

ウィルネクスト株式会社 事業推進部 部長

2019年4月：採用RPO企業 2023年12月：不動産業界向けITソリューションサービス企業 2024年8月：LUF株式会社(現 株式会社ウィルネクスト) 新卒で採用RPO企業に入社し、人材採用や組織課題の解決を支援するコンサルティング営業を担当。中小企業から大手企業まで幅広いクライアントに対し、採用戦略の立案から運用支援まで一貫してサポート。 その後、不動産業界向けのITソリューションを提供する企業で、営業職として活躍。顧客のニーズに寄り添いながら、新たなサービス導入を推進し、業界に新しい価値を提供。 現在は株式会社ウィルネクストにて人事職支援事業に携わる。

お申込みはこちら！ :https://campus.doda.jp/__/short_urls/5qq■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）

旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp