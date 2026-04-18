5.1(金)公開 ナショナル・シアター・ライブ『オーディエンス』、世界を熱狂させた現代英国演劇の至宝がスクリーンに再び甦る！＜本編の魅力がわかる特別映像が複数公開になりました＞

カルチャヴィル合同会社NTLive『オーディエンス』

『オーディエンス』は、映画『クィーン』やNetflixオリジナルシリーズ『ザ・クラウン』の脚本家として世界的に知られるピーター・モーガンが手掛けた、至高の人間ドラマです。タイトルの『オーディエンス』とは、英国女王エリザベス2世が在位60年間にわたり、歴代首相たちと行ってきた「謁見（オーディエンス）」の裏側を描いていることから、名付けられました。ピーター・モーガンは、憲法上の規定により、その会話の内容は一切記録に残されず他者に漏らすことも禁じられている「謁見（オーディエンス）」に関する歴史的資料をリサーチし、豊かな想像力をもって脚本を手掛けました。ウィンストン・チャーチルからマーガレット・サッチャー、メイジャー首相ら国を背負う重圧に苦悩する男と女たちと女王のやりとりが再現され、女王の首相らに対する時に励まし、時に鋭く問いかけ、時にユーモアを交えて対峙する姿を通して、一人の女性としての葛藤と、伝統を守り続ける君主としての誇りが鮮やかに浮き彫りになります。名匠スティーヴン・ダルドリーによる演出で、歴史の重みと極上のユーモアを融合させたエンターテインメントに仕上がっています。主演ヘレン・マックロリ・ミレンは、本作でローレンス・オリヴィエ賞およびトニー賞の最優秀主演女優賞をダブル受賞しました。彼女のエリザベス2世そのものが憑依したかのような圧倒的な演技は、観客をロンドンのバッキンガム宮殿の奥深くへと誘います。

NTLlive『オーディエンス』より Photo by Johan Persson

今回公開になった特別映像は、ヘレン・ミレン × スティーヴン・ダルドリー対談と、舞台衣装についてヘレン・ミレンとボブ・クロウリーが語る映像、そしてキャメロン首相とエリザベス女王との謁見シーンと、どれも本編への期待が高まる映像となっております。ぜひ今年のゴールデンウィークは、映画館で最高の英国舞台をお楽しみください。

NTLive『オーディエンス』ヘレン・ミレン × スティーヴン・ダルドリー対談

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_Pv5sG5XxxY ]

NTLive『オーディエンス』舞台衣装についてヘレン・ミレンとボブ・クロウリーが語る！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=PdlMdXNzn3k ]

NTLive『オーディエンス』よりキャメロン首相 × エリザベス女王 謁見シーン

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=0_KOaOKEOPQ ]

5/1(金)から公開劇場

東京）TOHOシネマズ 日比谷

神奈川）TOHOシネマズ ららぽーと横浜

北海道）札幌シネマフロンティア

名古屋）ミッドランドスクエア シネマ

大阪）大阪ステーションシティシネマ

熊本）熊本ピカデリー

鹿児島）ガーデンズシネマ※5/30(土)・6/7(日)の２日限定上映

NTLlive『オーディエンス』より Photo by Johan Persson

作品情報

作：ピーター・モーガン（映画『クィーン』(2006)、『フロストxニクソン』(2008)）

演出：スティーヴン・ダルドリー（映画『ビリー・エリオット（リトル・ダンサー）』や舞台『スカイライト』）

出演：ヘレン・ミレン、ポール・リッター、ヘイドン・グウィン、ジェフリー・ビーヴァーズ、ジョナサン・クート、エドワード・フォックス、リチャード・マッケーブ

ストーリー：映画「クィーン」でアカデミー賞主演女優賞を受賞したヘレン・ミレンが、再びエリザベス２世に扮した話題作。1952年の即位以来、女王が毎週行っていた英国首相たちとの謁見の模様を描く。ウエストエンドでの大成功の後、2015年３月にはNYブロードウェイでも上演。 本作にインスパイアされ、人気ドラマ「ザ・クラウン」が生まれた。ヘレン・ミレンは本作のエリザベス２世役で2013年イヴニング・スタンダード・アワード、ローレンス・オリヴィエ賞の最優秀主演女優賞を受賞、ブロードウェイ公演では2015年トニー賞の最優秀主演女優賞を受賞している。

上映時間：約2時間07分（休憩なし）

収録：2013年

作品情報HP： https://www.ntlive.jp/audience

配給：カルチャヴィル合同会社