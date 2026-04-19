【愛知・知多半島】海も肉も、どちらもよく欲張る。鉄板で楽しむ新スタイル浜焼き登場

ウッドデザインパーク株式会社

知多半島美浜町にあるウッドデザインパーク野間では、新たに“浜焼きスタイル”の鉄板メニューの提供を開始いたしました。

「海鮮も食べたいけど、それだけじゃ物足りない」

「お肉もちゃんと楽しみたい」

そんな声に応える、“どちらも楽しめるちょうどいいバランス”の新メニューです。

全席鉄板で焼く新しいスタイル

ジュッと広がる音と香り。

鉄板の上で弾けるその瞬間から、食欲を一気に引き上げます。

牡蠣やホタテ、エビ、イカといった海鮮に加え、

知多牛ロースや豚ロースなど、やわらかく旨みのあるお肉もラインナップ。



海の旨みと肉のコク、それぞれの魅力を一度に楽しめるのが、このスタイルの醍醐味です。

焼き加減を見ながら、自分のタイミングで仕上げる。

鉄板だからこそ難しい火加減に悩むことなく、

誰でもシンプルに“いちばん美味しい瞬間”を味わえます。

香ばしさが立ち上がるたび、自然と会話も弾み、

ただ食べるだけではない“焼く時間そのもの”が、心地よいひとときに変わります。

みんなでワイワイ楽しめる鉄板スタイル

屋内で楽しめるため、天候を気にせず、気軽に立ち寄れるのも魅力のひとつ。

「今日はちょっと贅沢したい」

そんな日にちょうどいい、新しい食の選択肢です。



■ メニュー概要

・知多半島 究極の海陸浜焼きセット

・内容：牡蠣3個

帆立

タコ串

イカ

有頭エビ

豚ロース

知多牛ロース

ソーセージ

・6,100円（税込）/1人前

・2名様～

・当日8時まで予約可能

究極の浜焼きセット（写真は2人前）

■施設概要

施設名：ウッドデザインパーク野間

所在地：〒470-3236愛知県知多郡美浜町小野浦二ツ廻間３５-４

電話番号：080-3610-8084

営業時間：11:00～18:00(平日)

11:00～21:00(休日)

公式サイト：https://wood-designpark.jp/noma/