【愛知・知多半島】海も肉も、どちらもよく欲張る。鉄板で楽しむ新スタイル浜焼き登場
知多半島美浜町にあるウッドデザインパーク野間では、新たに“浜焼きスタイル”の鉄板メニューの提供を開始いたしました。
「海鮮も食べたいけど、それだけじゃ物足りない」
「お肉もちゃんと楽しみたい」
そんな声に応える、“どちらも楽しめるちょうどいいバランス”の新メニューです。
全席鉄板で焼く新しいスタイル
ジュッと広がる音と香り。
鉄板の上で弾けるその瞬間から、食欲を一気に引き上げます。
牡蠣やホタテ、エビ、イカといった海鮮に加え、
知多牛ロースや豚ロースなど、やわらかく旨みのあるお肉もラインナップ。
海の旨みと肉のコク、それぞれの魅力を一度に楽しめるのが、このスタイルの醍醐味です。
焼き加減を見ながら、自分のタイミングで仕上げる。
鉄板だからこそ難しい火加減に悩むことなく、
誰でもシンプルに“いちばん美味しい瞬間”を味わえます。
香ばしさが立ち上がるたび、自然と会話も弾み、
ただ食べるだけではない“焼く時間そのもの”が、心地よいひとときに変わります。
みんなでワイワイ楽しめる鉄板スタイル
屋内で楽しめるため、天候を気にせず、気軽に立ち寄れるのも魅力のひとつ。
「今日はちょっと贅沢したい」
そんな日にちょうどいい、新しい食の選択肢です。
■ メニュー概要
・知多半島 究極の海陸浜焼きセット
・内容：牡蠣3個
帆立
タコ串
イカ
有頭エビ
豚ロース
知多牛ロース
ソーセージ
・6,100円（税込）/1人前
・2名様～
・当日8時まで予約可能
究極の浜焼きセット（写真は2人前）
■施設概要
施設名：ウッドデザインパーク野間
所在地：〒470-3236愛知県知多郡美浜町小野浦二ツ廻間３５-４
電話番号：080-3610-8084
営業時間：11:00～18:00(平日)
11:00～21:00(休日)
公式サイト：https://wood-designpark.jp/noma/