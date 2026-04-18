【新日本海フェリー】３０歳以下限定！船旅でGO！旅行にも帰省にも使える「新日本海フェリーU３０プラン」5月・6月乗船発売！

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株式会社ＳＨＫライン


ヴィーナストラベルは、北海道と舞鶴・敦賀・新潟を結ぶ「新日本海フェリー」をお得に楽しめる『新日本海フェリーU30プラン』を発売いたしました。30歳以下限定！1名様の片道乗船券と特典がついたお得な商品です。


この機会にぜひ船旅デビューしませんか？


♦新日本海フェリー

北海道～舞鶴・敦賀・新潟(小樽航路限定)を結ぶ、各航路お選びいただけます。


【舞鶴航路】2025年11月14日デビュー「けやき」もご利用いただけます。


船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。


目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。


※写真はすべてイメージです。



新日本海フェリー　


船室・ツーリストＡ　

船室/ツーリストA（2段ベッド相部屋）


お一人様1ベッド


各ベッドはカーテンがあり、プライベート空間も確保


※追加代金で等級変更も可能です。






船内/レストラン（有料）　

船内/大浴場・露天風呂　

船内/フォワードサロン　

♦旅行商品について

商品名
　新日本海フェリーU30プラン【WEB予約限定】
設定日/ご旅行代金


　2026年5月7日乗船～6月29日乗船まで


　※小樽-新潟航路のみ、6月27日乗船まで



　【小樽-新潟航路】※苫小牧東航路は設定ありません。


　1名様（乗用車なし） 12,500円(税込)


　運転手1名様+乗用車（5Ｍ未満）1台　31,500円(税込)



　【舞鶴・敦賀航路】


　1名様（乗用車なし） 14,000円(税込)


　運転手1名様+乗用車（5Ｍ未満）1台　39,500円(税込)



旅行代金に含まれるもの
　新日本海フェリー片道乗船代（ツーリストＡ）


　【乗用車付きのみ】乗用車１台<5Ｍ未満>
　船内で利用できるマルチクーポン 4,000円分


　


★さらに！らべんだあ・あざれあ・けやき・はまなす・すずらん・すいせん 乗船限定！


　船内で使える「au Starlink フェリーWi-Fi (1,500円/24時間)」無料券付 プレゼント！
添乗員は同行しません。


貨物車やバイクの追加はできません。


本州発商品もございます。
最少催行人員 1名様
お申込み期日　


　ヴィーナストラベルホームページより


　WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。
　
同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ホームページアドレス　https://www.snf.jp/