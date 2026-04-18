【新日本海フェリー】３０歳以下限定！船旅でGO！旅行にも帰省にも使える「新日本海フェリーU３０プラン」5月・6月乗船発売！

株式会社ＳＨＫライン

ヴィーナストラベルは、北海道と舞鶴・敦賀・新潟を結ぶ「新日本海フェリー」をお得に楽しめる『新日本海フェリーU30プラン』を発売いたしました。30歳以下限定！1名様の片道乗船券と特典がついたお得な商品です。

この機会にぜひ船旅デビューしませんか？

♦新日本海フェリー

北海道～舞鶴・敦賀・新潟(小樽航路限定)を結ぶ、各航路お選びいただけます。

【舞鶴航路】2025年11月14日デビュー「けやき」もご利用いただけます。

船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。

目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。

※写真はすべてイメージです。

新日本海フェリー船室・ツーリストＡ

船室/ツーリストA（2段ベッド相部屋）

お一人様1ベッド

各ベッドはカーテンがあり、プライベート空間も確保

※追加代金で等級変更も可能です。

♦旅行商品について

船内/レストラン（有料）船内/大浴場・露天風呂船内/フォワードサロン

商品名

新日本海フェリーU30プラン【WEB予約限定】

設定日/ご旅行代金

2026年5月7日乗船～6月29日乗船まで

※小樽-新潟航路のみ、6月27日乗船まで

【小樽-新潟航路】※苫小牧東航路は設定ありません。

1名様（乗用車なし） 12,500円(税込)

運転手1名様+乗用車（5Ｍ未満）1台 31,500円(税込)

【舞鶴・敦賀航路】

1名様（乗用車なし） 14,000円(税込)

運転手1名様+乗用車（5Ｍ未満）1台 39,500円(税込)

旅行代金に含まれるもの

新日本海フェリー片道乗船代（ツーリストＡ）

【乗用車付きのみ】乗用車１台<5Ｍ未満>

船内で利用できるマルチクーポン 4,000円分

★さらに！らべんだあ・あざれあ・けやき・はまなす・すずらん・すいせん 乗船限定！

船内で使える「au Starlink フェリーWi-Fi (1,500円/24時間)」無料券付 プレゼント！

添乗員は同行しません。

貨物車やバイクの追加はできません。

本州発商品もございます。

最少催行人員 1名様

お申込み期日

ヴィーナストラベルホームページより

WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。



同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。

ホームページアドレス https://www.snf.jp/