【新日本海フェリー】３０歳以下限定！船旅でGO！旅行にも帰省にも使える「新日本海フェリーU３０プラン」5月・6月乗船発売！
ヴィーナストラベルは、北海道と舞鶴・敦賀・新潟を結ぶ「新日本海フェリー」をお得に楽しめる『新日本海フェリーU30プラン』を発売いたしました。30歳以下限定！1名様の片道乗船券と特典がついたお得な商品です。
この機会にぜひ船旅デビューしませんか？
♦新日本海フェリー
北海道～舞鶴・敦賀・新潟(小樽航路限定)を結ぶ、各航路お選びいただけます。
【舞鶴航路】2025年11月14日デビュー「けやき」もご利用いただけます。
船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。
目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。
※写真はすべてイメージです。
新日本海フェリー
船室・ツーリストＡ
船室/ツーリストA（2段ベッド相部屋）
お一人様1ベッド
各ベッドはカーテンがあり、プライベート空間も確保
※追加代金で等級変更も可能です。
船内/レストラン（有料）
船内/大浴場・露天風呂
船内/フォワードサロン
♦旅行商品について
商品名
新日本海フェリーU30プラン【WEB予約限定】
設定日/ご旅行代金
2026年5月7日乗船～6月29日乗船まで
※小樽-新潟航路のみ、6月27日乗船まで
【小樽-新潟航路】※苫小牧東航路は設定ありません。
1名様（乗用車なし） 12,500円(税込)
運転手1名様+乗用車（5Ｍ未満）1台 31,500円(税込)
【舞鶴・敦賀航路】
1名様（乗用車なし） 14,000円(税込)
運転手1名様+乗用車（5Ｍ未満）1台 39,500円(税込)
旅行代金に含まれるもの
新日本海フェリー片道乗船代（ツーリストＡ）
【乗用車付きのみ】乗用車１台<5Ｍ未満>
船内で利用できるマルチクーポン 4,000円分
★さらに！らべんだあ・あざれあ・けやき・はまなす・すずらん・すいせん 乗船限定！
船内で使える「au Starlink フェリーWi-Fi (1,500円/24時間)」無料券付 プレゼント！
添乗員は同行しません。
貨物車やバイクの追加はできません。
本州発商品もございます。
最少催行人員 1名様
お申込み期日
ヴィーナストラベルホームページより
WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。
同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ホームページアドレス https://www.snf.jp/