「ITreview Grid Award 2026 Spring」BIツール部門で「Dr.Sum」と「MotionBoard」が連続受賞

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤）は、アイティクラウド株式会社が運営するB2B向けIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」が発表した「ITreview Grid Award 2026 Spring」の BIツール部門において、データマネジメント基盤「Dr.Sum」とデータアプリ基盤「MotionBoard」が、認知度・満足度が共に高く評価されている製品 として「Leader」を受賞したことをお知らせします。

BIツール部門ではDr.Sumは5年以上連続受賞、MotionBoardは3年以上の連続受賞で殿堂入り、またセルフサービスBI部門においてはMotionBoardが3年以上連続受賞で殿堂入りとなります。

ウイングアークは、 The Data Empowerment Companyとして企業内のあらゆるデータの価値を最大化し、業務に携わるすべての人々の情報活用を支援しています。今後も顧客のビジネス変革に貢献できるよう取り組んでまいります。

■受賞カテゴリ

・Dr.Sum

BIツール：https://www.itreview.jp/categories/bi

・MotionBoard

BIツール：https://www.itreview.jp/categories/bi

セルフサービスBI：https://www.itreview.jp/categories/self-service-bi

■ITreview Grid Awardについて

ITreview Grid Awardとは、アイティクラウド株式会社が運営するB2B向け IT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」で投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰するものです。

2026年4月発表の「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰しています。さらに、3年間連続でLeaderを取得している製品には「3年連続Leader」、5年間連続の製品には「5年連続Leader」のバッジが発行されています。

ITreview Grid Award 2026 Spring：https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

■ウイングアーク１ｓｔ株式会社について

ウイングアーク１ｓｔは、業務処理における全ての帳票の効率的な運用を支援する帳票・文書管理ソリューションと、データにより新たな価値をもたらすデータエンパワーメントソリューションを提供しています。

散在する企業の大量データを統合・活用するためのデータマネジメント基盤「Dr.Sum(https://www.wingarc.com/product/dr_sum/)」は7,700社以上（※1）、データを価値ある情報に変えて直感的な操作性でリアルタイムに状況を把握できるデータアプリ基盤「MotionBoard」は3,900社以上（※1）の導入実績があります。また当社は「日経コンピュータ 2024年9月5日号 顧客満足度調査 2024-2025」データ分析・利活用支援ソフト／サービス部門において3年連続1位を獲得しています。

※1 クラウド版とパッケージ版の累積社数（2025年2月末）

＜製品・サービスに関するお問い合わせ先＞

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー

TEL：03-5962-7300

お問い合わせフォーム：https://www.wingarc.com/contact/

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