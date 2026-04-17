Xlaserlab X1 Pro【日本初上陸】欧米で大活躍！オールインワンレーザー溶接機・ミニマシーンが、4月17日（金）16時16分にCampfireにてクラウドファンディングを開催！

クラウドファンディングまもなく開始 2026年4月17日 16時16分＼

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パゴダビズ株式会社

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認識完備Xlaserlab X1 Pro

Xlaserlabは、溶接技術の未来をご体感させてくれます。精密さと利便性がここに融合し、あらゆるプロジェクトのニーズにお応えします。タッチパネルで高効率・高精度かつ操作簡便な特性は、あらゆる素材と応用シーンに対応します。

工場内から過酷な環境下まで安定した稼働を実現し、水中作業も可能にします。先進のレーザー技術と堅牢な安全性を備えたX1 Proは、プロフェッショナルから愛好家まで幅広くご利用いただけます。

高効率レーザー溶接

Xlaserlab X1 Proは、平均レーザー出力700Wという非常に強力かつ効率的な性能をご提供いたします。信頼性と速度を追求して設計された本機は、要求の厳しい溶接作業も容易にこなします。精密なプロジェクトから重作業に至るまで、X1 Proは一貫して強力な結果をもたらし、作業をより迅速かつ効率的に行えます。

Xlaselab X1 Proはワイヤーフィーダーと組み合わせることで、プロフェッショナルユーザーにシームレスな作業体験を提供します。異なる材料やさまざまな角度での作業においても、優れた品質の仕上がりを容易に実現します。

金属の種類、厚さ、接合部形状を問わずあらゆる溶接を極めよ

Xlaselab X1 Proレーザー溶接機はあらゆる素材との高い互換性を備えています。ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウムなどに対応し、幅広い材料と用途に最適な選択肢です。

Xlaselab X1 Proは高い精度を実現するよう設計されており、0.5 mmという極薄シートの溶接を、変形や焼け抜けのリスクなしに可能にいたします。繊細な素材から厚みのある部品（3 mm）まで、この機械の汎用性は常にクリーンで高品質な結果を保証いたします。

0.5mm-3mm

錆除去のための高度なレーザー洗浄

錆除去モード

Xlaselab X1 Proのレーザークリーニングおよび錆除去機能は、洗浄と表面処理を迅速に行います。錆を標的として除去する集束ビームにより、プロセスを効率化し、化学薬品や研磨方法を用いずに、溶接面の耐久性と美観の両方を向上させます。

調整可能な除去幅により、様々な錆を除去ニーズに簡単に対応可能です。局所的な小さな錆斑から広範囲の錆まで、精密に除去でき、操作が便利で効率的なため、対象物の表面を清潔な状態に復元します。

簡単で柔軟なレーザー切断

切断モード

Xlaselab X1 Proは卓越した溶接性能を提供するだけでなく、強力な切断機能も備えています。0.5mmから3mmまでの材料を容易に切断でき、より厚く複雑な作業に最適なソリューションを提供します。

溶接であれ切断であれ、X1 Proは比類のない精度と効率を実現。滑らかで正確な切断を実現し、粗い縁や余分な仕上げ作業が不要。創造的なデザインから実用的なプロジェクトまで、あらゆる作業を簡単に行えます。

革新的な溶接マシーン

溶接モード

Xlaserlabの集束レーザービーム技術は、火花の飛散を効果的に低減し、より安全でクリーンな溶接体験を提供いたします。集中されたエネルギーにより、安全ゴーグルのみで作業が可能であっても、高いの精度と安全な作業環境を確保いたします。

Xlaserlab X1 Proは水中溶接のための革新的なソリューションをご提供申し上げます。

従来の溶接機は水にさらされると危険を伴いますが、Xlaserlab X1 Proの溶接ノズルは水中に安全に浸漬可能で、電気的リスクなく安定した高品質な溶接を実現します。絶縁設計とプロセス保護機能を備え、湿潤環境や水中接合部でも作業できます。

製品の特徴

異なる素材の溶接シーム優れた冷却性能

適応型空冷システムにより、X1 Proは-20°C(-4°F)の氷点下から40°C(104°F)の酷暑まで、多様な気候条件下で動作し、過酷な環境下でも安定した性能を保証いたします。

-20°C(-4°F)の氷点下から40°C(104°F)の酷暑まで

これにより、X1 ProはDIYプロジェクトに最適な選択肢となり、妥協のないパワーと効率性をご提供いたします。

移動簡単・軽量化のミニレーザー溶接機

X1 Proは19kg(41.9ポンド)と、軽量化なレーザー溶接機でございます。

屋内・屋外問わず容易に移動できますので、重すぎて扱いにくいというご心配はございません。

この汎用性により、自宅でのDIYプロジェクトからあらゆる環境でのプロフェッショナルな作業まで、いつでもどこでも溶接体験をお楽しみいただけます。

アクセサリーリスト

仕様書

認識

2026年8月全面販売開始予定

パゴダビズ株式会社はXlaserlabシリーズの日本における独占販売権を有する正規代理店です。

すべてのサポーターの皆さまに、心より感謝申し上げます。皆さまのご信頼とご支援があってこそ、私たちは前進し、アイデアを現実にできます。今後もご期待にお応えできるよう努力を続け、より良い成果でお返ししてまいります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

販売サイト：https://www.rakuten.co.jp/pagoda/