マーケティングAI OS「ENSOR」、勝ちクリエイティブ分析・再現機能を追加──効果の高い広告バナーをアップロードするだけで勝ちパターンを分析し新規クリエイティブを一気通貫生成

REHATCH株式会社

広告運用をインハウス化しているチームにとって、効果の出ているクリエイティブの勝ちパターンを分析・言語化し、横展開素材を量産できるかどうかは、ABテストの質と速度に直結する課題です。REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田 亮太）は、マーケティングAI OS「ENSOR（エンソー）」に、効果の高い広告クリエイティブを分析して新規クリエイティブを一気通貫生成する新機能「勝ちクリエイティブ分析・再現」を追加したことをお知らせいたします。

■ リリースの背景

広告運用のインハウス化が進む中、「効果の出ているバナーが出ても、なぜ効いているか言語化できず横展開できない」という課題を抱えるチームが増えています。分析・構成案作成・画像生成の各工程が分断されているため、勝ちCRが出ても次の制作につなげるまでに工数と時間がかかりやすい状況でした。

・勝ちCRが出ても、効いている要因を言語化できずに横展開が感覚頼りになる

・デザイナーへのブリーフが「なんとなく勝ちっぽい感じで」という曖昧な依頼になりがち

・分析→構成案作成→画像生成の各工程が分断されており、横展開に工数がかかる

広告運用の内製化を進める企業では、クリエイティブの分析から横展開素材の量産まで、外部依存なしに内製で完結させられる体制への需要が高まっています。ENSORはこの機能により、勝ちCRをアップロードするだけで分析・構成案作成・画像生成を一気通貫で自動実行する環境を提供します。

■ 新機能の詳細

勝ちクリエイティブ分析・再現機能とは、効果の高い広告クリエイティブ画像（勝ちCR）をENSORにアップロードすると、AIがビジュアル・メッセージ・心理トリガーの「効いている要素」を分析・言語化し、勝ちパターンを踏襲した5パターンの新規クリエイティブ構成案を自動作成。選択したパターンを画像生成まで一気通貫で実行する機能です。

▼ 利用の流れ（4ステップ）

Step 1: 効果の高い広告クリエイティブ画像をENSORにアップロードする

Step 2: AIがビジュアル・メッセージ・心理トリガーを分析し勝ちパターンを言語化する

Step 3: 分析結果をもとに5パターンの新規構成案を確認し、生成するパターンを選択する

Step 4: 選択したパターンの広告クリエイティブをAIが自動生成して出力する

▼ 分析する3つの観点

・ビジュアル要素：配色・コントラスト、レイアウト構成、フォント印象、視線誘導の流れ

・メッセージ要素：キャッチコピーの訴求軸、ターゲットに刺さっているポイント、CTAの文言と配置

・心理的トリガー：希少性・社会的証明・権威性・損失回避・アンカリング等の有無と効果

▼ Before

勝ちCRが出ても「なぜ効くか」が感覚値に留まり、デザイナーへの横展開ブリーフが曖昧になりがちだった。分析・構成案作成・制作の各工程に工数がかかり、ABテストの手数が制限されていた。

▼ After

勝ちCRをENSORにアップロードするだけで、勝ちパターンの言語化から5パターンの新規クリエイティブ生成まで一気通貫で完結。横展開の工数をかけずにABテストを加速できる。

▼ 想定される活用シーン

・すでに広告運用をインハウス化しているチーム：効果の出ているバナーの勝ちパターンを言語化し、横展開素材を内製で量産できる。「なぜ効いているか」が明確になるため、次のクリエイティブ戦略の立案も加速できる。

・広告運用のインハウス化を進めたい企業：外部代理店に依存していた「クリエイティブ分析→横展開」フローをENSOR単体で完結させることで、内製化の第一歩として活用できる。

■ ENSOR（エンソー）について

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとしたマーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを従来の1/5の時間で実行し、広告・CRM・GAなどに散在するデータを統合してAIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして機能します。

主な機能

・AI編集：高品質なデザイン生成で、背景差し替えや横展開を含め、3分での修正・10分での入稿完了を実現

・ラフ作成：ブランド理解済みAIとの対話で、最適な訴求軸とコピーを生成

・動画生成：静止画バナーを簡単操作で動画化し、背景の動き、人物モーション、CTAボタンアニメーション、全体エフェクトなど多彩な表現が可能

・LP生成：チャット形式でAIと会話し、完成度の高いランディングページのイメージと実装用コードを取得

・データ連携：複数マーケティングデータを統合し、分析から施策改善まで活用

・ブランドトンマナ：URLを入力するだけでカラー・フォント・トンマナを自動抽出

・ブランドチェック：企画・レビューを集約し、広告表現ルールやブランド準拠性をAIが自動チェック

・テンプレート：100種類以上のテンプレートから選択し、業種・用途に合わせたクリエイティブ制作が可能

▼ENSOR サービスサイト

https://www.ensor-ai.com/

▼法人向け個別説明のご予約はこちら

https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA

■ REHATCH株式会社について

・会社名：REHATCH株式会社

・所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 THE PORTAL AKIHABARA 8F

・代表者：代表取締役 迫田 亮太

・設立：2019年8月

・事業内容：マーケティング特化AIエージェント「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業

・コーポレートサイト：https://re-hatch.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

REHATCH株式会社 広報担当

E-mail：sdt@re-hatch.jp / TEL：03-5846-9184

※ 本プレスリリース内の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。