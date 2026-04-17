ハイブリッド乾燥＆スチーム乾燥機能対応　高機能・大容量13kg斜めドラム式洗濯乾燥機「RORO」2026年4月25日（土）堂々登場！！

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇、以下、ヤマダホールディングス）は、ハイブリッド乾燥＆スチーム乾燥機能付き、高機能・低価格のヤマダオリジナル斜めドラム式洗濯乾燥機「RORO（ロロ）」を全国のヤマダデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコム（ECサイト）にて2026年4月25日（土）に発売します。

■開発の背景

ヤマダホールディングスは、最も多くのお客様と店舗での接点を持つ家電専門店として、お客様のニーズに応えるオリジナルモデルの開発に取り組んでいます。そのひとつである洗濯機ブランド「RORO」の新モデルは、「時短」「タイパ」「清潔」「快適」という基本ニーズに加え、「乾燥」や「衣類ケア」への関心の高まりに着目しました。乾燥機能を向上させ、乾燥縮みを抑えるほか、衣類をきれいに保ちたいというニーズに応えます。さらに共働き世帯や子育て世帯、週末にまとめ洗いをされるお客様にもご満足いただける13kgの大容量を実現しました。

■安心の「家電専門店品質」

新商品ROROは、安心して長く使っていただくために徹底した品質チェックを繰り返して開発しました。より良いものをお客様にお届けするために、より正確に、丁寧に、見えない細部にまで品質にこだわり、妥協しない生産体制を構築しています。ご購入の際のサポートはもちろん、配送・設置まで専門スタッフが行います。さらに安心してお使いいただける5年保証（メーカー保証3年+ヤマダ保証2年）付き。家電のプロとして徹底的にこだわった安心の品質をお届けします。

■商品の特徴

1. 乾燥と衣類ケアが変わる「ハイブリッド乾燥技術＆スチームしわ取り/消臭乾燥機能」

低温で衣類にやさしく乾燥縮みを抑える「ヒートポンプ乾燥」に、乾燥前にドラム内を素早く高温で温め効率的に乾燥を開始する「サポートヒーター」を組み合わせた「ハイブリッド乾燥技術」を採用しました。衣類を傷めることなく、乾燥がふんわりと仕上がります。

さらに、洗わずに衣類をケアできる「スチームしわ取り＋消臭乾燥機能」も搭載しています。水蒸気でシワ・においを一気に解消し、高温で微細なスチームを衣類に吹き付け、短期間でついたシワや食事・タバコのにおいを除去します。コートやジャケットなど、頻繁に洗濯しない衣類のメンテナンスに最適です。

２. お洗濯の手間と時間を省く大容量！「液体洗剤/柔軟剤自動投入対応」

液体洗剤・柔軟剤の自動投入により、計量の手間を省き、入れ間違いや入れ忘れ、入れ過ぎを防ぐとともに、洗剤類を置くスペースも不要になります。タンクは液体洗剤約1,000ml、柔軟剤約600mlの大容量です。

3．毎日のお手入れ不要！「トリプル自動お掃除機能」

斜めドラム式洗濯乾燥機の「お手入れが面倒」という声にお応えして、画期的な「トリプル自動お掃除機能」を搭載。乾燥運転時の吸気口フィルター、洗濯槽とドラム外側、ドアパッキンを洗濯のたびに自動でお掃除するので毎日のお手入れは不要です。

4．「乾燥フィルターレス」「大容量排水フィルター」でお手入れの負担を軽減！

乾燥のたびにお手入れが必要だったメインの乾燥フィルターを本体に内蔵しお手入れの手間を軽減。さらに乾燥補助フィルターの採用により、乾燥フィルターで取り切れない細かな糸くずも手動で取り除けます。ホコリや糸くずは、「トリプル自動お掃除機能」で脱水時に大容量排水フィルターへ洗い流します。排水フィルターは大容量のためお手入れの回数が少なく、取り外しも簡単。日々のメンテナンスの負担を軽減します。

５.「銀イオン」で衣類も洗濯槽も清潔キープ！

給水時にAg＋ユニットの銀イオンが溶け出し、抗菌水を生成。この抗菌水で洗濯・すすぎを行うので、洗濯が清潔に仕上がり、洗濯槽も清潔に保ちます。

・試験依頼先：一般財団法人ボーケン品質評価機構

・試験方法：抗菌製品技術協議会 抗菌加工製品の抗菌力評価試験法（2）試験法II（2020年度版）シェーク法 準用

・試験番号：26024000005-1

６．洗剤を奥まで浸透させる「泡シャワー機能」

泡立たせた洗剤液のシャワーを上から勢いよく噴射して、洗剤を衣類の奥まで浸透させます。

頑固な皮脂汚れも繊維の奥からしっかり洗い落して、洗濯物をきれいに仕上げます。

７．常温に加え４つの温水洗浄コース対応

衣類の種類や汚れによって常温に加え４段階の水温が選べます。目的に応じた洗い分けで満足度の高いお洗濯を実現します。約60℃のコースで除菌効果が期待できます。

※除菌試験について

・試験依頼先：大和化学工業株式会社評価技術センター ・試験方法：菌液付着の生菌数測定

・除菌方法：加熱温水による ・対象部分：ドラム内の衣類 ・試験結果：菌の減少率 99.0％以上（自社換算値）

・試験番号２０２５Ｂ２７４

８．目的に合わせた「12種の洗濯コース」

１.標準コース

２.スピードコース

３.つけおきコース

４.お好みコース

５.毛布コース

６.おしゃれ着コース

７.タオルコース

８.パワフルコース

９.部屋干しコース

１０.スチームコース

１１.夜間コース

１２.花粉コース

９．安心の低騒音「DDモーター設計」と使い勝手の良い「斜め設計」

静音性に優れた「低騒音DDモーター」を採用。集合住宅にお住いの方や、深夜・早朝に洗濯を行う共働き・単身世帯、赤ちゃんがいるご家庭でも、時間帯を気にせずストレスフリーに使用できます。

また使い勝手の良い「斜め設計」のコンパクトサイズで、一般的な防水パン（内寸奥行540mm以上）にもすっきりと設置できます。コンパクトながら開口部分が大きく、衣類の出し入れも容易です。

※真下排水にも対応

※防水パンの前面内側から背面壁までは600mm以上必要

【製品仕様】

品名：ヤマダオリジナルドラム式洗濯乾燥機RORO（ロロ）

型番：YWM- YV130P

定格電圧：100V 50/60Hz

消費電力(50/60Hz) ：1050W（乾燥時）/900W（温水時）/550W（脱水時）/165W（洗濯時）

洗濯・脱水容量 ：13.0kg

乾燥容量：7.0kg

乾燥機能：ヒートポンプ式乾燥（サポートヒーター付き）

本体質量：96kg

標準使用水量：洗濯80L/乾燥70L

サイズ(W×D×H)：655×695×1053mm（※排水ホース・給水ホース含む）

設置可能防水パン(内寸・奥行）：540mm以上

保証期間：5年（メーカー保証3年+ヤマダ保証2年）

※製品詳細はヤマダウェブコム（ECサイト）をご覧ください。

URL：https://www.yamada-denkiweb.com/404893017/

※一部取り扱いのない店舗がございます。ご注文によりお取り寄せにて対応いたします。

■オリジナルブランド「YAMADA Products」

「YAMADA Products」は、長年の販売実績とお客様の声をもとに、“必要な機能を、ちょうどいい品質と価格で”提供するオリジナルブランドです。ライフスタイルやご予算に応じて選びやすいラインアップを拡充し、一人ひとりが納得して選べる「新しい当たり前」となる商品の提供を目指します。

ヤマダホールディングスは、今後も変化する市場環境を見据えながら、日本の生活者一人ひとりの暮らしに寄り添う商品とサービスを提供してまいります。