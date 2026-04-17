長野県小諸市にある小諸市動物園は、1926年の開園から100周年を迎え、2026年4月26日(日)にリニューアルオープンいたします。

本園は長野県内で最も長い歴史を持つ動物園として、市民に親しまれてきました。

今回のリニューアルでは、動物福祉への配慮を強化するとともに、来園者がより近くで動物と出会える環境へと再整備しました。また、オープン当日は地域・高校生・地元アーティストが一体となった記念イベントを開催し、「みんなに愛され、みんなとつながる動物園」として新たな100年のスタートを切ります。





小諸市動物園 開園100周年 4/26リニューアルオープン





■ 【オープニングイベント開催概要】

・日時： 2026年4月26日(日) 9：20～12:00

・会場： 小諸市動物園及び大手門公園 せせらぎの丘 特設ステージ

(雨天時： 小諸市市民交流センター ステラホール)

・飲食・物販ブース出店： 大手門公園 停車場ガーデン前

小諸市内飲食店(約6店舗)、小諸市動物園 開園100周年記念グッズ販売(こもろ観光局)

・主催 ： 小諸市(懐古園事務所、商工観光課・企画課)

・協力 ： 長野県小諸義塾高校

・企画協力： 一般社団法人こもろ観光局





【4月26日 動物園の入園について】

・先着50名のお子様に100周年記念ロゴ入り缶バッチとシールをプレゼントします。

・入場者多数の場合は下記の時間割にて1時間30分ごとの完全入れ替え制とし、11時以降の回は整理券を配布します。

・入れ替え制入園時間： (1)9：30～11：00 (2)11：00～12：30 (3)12：30～14：00 (4)14：00～16：00









■ 当日の主なプログラム

9：20-9：30 リニューアルオープンセレモニー

会場： 小諸城址懐古園 三の門出札前

小諸市、長野県議会、小諸商工会議所、こもろ観光局など関係者によるテープカット

9：30 小諸市動物園 開園

10：30 開園100周年記念イベント

会場： 大手門公園 せせらぎの丘 特設ステージ

(雨天時： 小諸市市民交流センター ステラホール)

・小諸市市長、来賓あいさつ

・長野県小諸義塾高校 生徒による司会進行

10：45 「小諸市動物園を映像で振り返るVTR」上映

11：00 「小諸市動物園 開園100周年記念ソング」披露

・長野県小諸義塾高校(旧小諸高校)出身

「ハッピーセット」による記念ソング『ライオン』披露

11：10 小諸市動物園一日園長任命「ハッピーセット」メンバーへ法被の授与

11：15 「新規動物入園式」

・入園証授与： アルパカ／プレーリードッグ／チンチラ

11：20 「小諸市動物園 開園100周年記念アートパネル」紹介

・地元デザイナーと長野県小諸義塾高校の生徒による共同制作作品

11：25 「小諸市動物園 開園100周年記念グッズ」紹介

・地域デザイナーや地域企業と連携した限定商品を発表

11：35 「ハッピーセット」ライブパフォーマンス

・ライブ＆トーク

11：55 「記念撮影」

12：00 次の100年に向けてスタートの号砲





アルパカ





プレーリードッグ





チンチラ





■ 「小諸市動物園 開園100周年記念ソング」

アーティスト： ハッピーセット(小諸高校出身)

テーマソング： ライオン

作詞 ： ゆゆうし

作曲 ： ゆゆうし

編曲 ： ハッピーセット





ハッピーセット





「ハッピーセット」

小諸市動物園 開園100周年記念ソング 依頼経緯

(小諸高校出身アーティスト「ハッピーセット」)





●地元ゆかりのアーティスト起用背景

●開園100周年は「地域と動物園の歩み」を象徴する記念事業であり、地元との繋がりを表現することが不可欠だった。

●小諸高校出身の「ハッピーセット」は、地元若者の支持を受けてきた存在。

●「地元若者の成長」と「動物園の歴史的成長」を重ね合わせることで、次世代への継承メッセージを発信できると考えた。





楽曲「ライオン」について

今回制作された楽曲は、動物園のシンボルでもある「ライオン」をテーマに、若者たちの「叫び」や「存在証明」を力強く表現した、アップテンポで青春感あふれるナンバーに仕上がりました。100年前から100年後の未来へ―。小諸の若い才能とともに、新たな一歩を踏み出します。





ハッピーセット プロフィール

Vo/Gt. ちゃん7、Gt. ゆゆうし、Ba. あいな によるロックバンド。

長野県出身。2022年に小諸高校の軽音部をきっかけに結成。現在は高校を卒業し、拠点を東京に移して活動中。ちゃん7のパワフルな歌声、ゆゆうしのテクニカルなギタープレイ、それを支えるあいなのベースが生み出す、青春感あふれるロックサウンドが最大の魅力。

東京・名古屋・仙台などへの遠征も積極的に行い、今、注目を集めているバンドです。









■ 小諸市動物園

大正15年(1926年)に開園しました。長野県内では最古の動物園であり、国内でも上野動物園(東京)、京都市動物園(京都)、天王寺動物園(大阪)、遊亀公園付属動物園(山梨)に次いで5番目に開園した歴史のある動物園です。





【小諸市動物園 公式サイト・SNS】

小諸市動物園 開園100周年記念特設サイト

https://www.komoro-tour.jp/komorozoo100th/





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