今度は「ピザポテト」がブロックチェーンゲームに！「SNPIT」とのコラボレーション第2弾を2026年4月24日（金）より実施

カルビー株式会社



カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）は、株式会社GALLUSYS（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：浅井 俊光）が開発するブロックチェーンゲーム「SNPIT」とのスペシャルコラボレーション第2弾を「ピザポテト」のデザインで2026年4月24日(金)より実施します。

【実施の経緯】

2025年10月に実施した第1弾「じゃがりこ」とのコラボレーションがご好評をいただいたことを受け、第2弾は「ピザポテト」をテーマに、限定NFTアイテムの販売および共同オフラインイベントを含む、複合キャンペーンを実施します。

【コラボレーション概要】

Calbee Future Laboの知的財産（IP）を活用し、「ピザポテト」のデザインをあしらった2種類の限定ゲーム内NFTアイテム「コモンミントスクロール」「アンコモンミントスクロール」をSNPIT内で展開します。

これらのアイテムを使用することで、ユーザーは新たなカメラNFT（Camera BOX）を生成（ミント）することが可能となります。生成したカメラNFTを通じて仮想通貨（トークン）を獲得できるなど、SNPITならではの体験の幅がさらに広がります。

また、第1弾「じゃがりこ」のアイテムと今回の「ピザポテト」アイテムを組み合わせることで、特別なカメラNFTが誕生する「連動型ミント」を実装し、コレクション性とゲーム性を強化しました。

【限定ミントスクロール（NFT）の特徴】

本コラボレーションでは、ミントによって生成されるカメラNFTに「ピザポテト」印が付与され、アイテムの識別性とコレクション価値が高まります。さらに、第1弾「じゃがりこ」印のカメラNFTと組み合わせることで、特別仕様のカメラNFTを生成することが可能です。進化したミント設計により、コレクション性とゲーム性の両面で、より魅力的な体験を提供します。

▲ピザポテト・コモンミントスクロール

＜ピザポテト・コモンミントスクロール＞

発行数：2,000点

価格：約3,000円相当のSNPT

▲ピザポテト・アンコモンミントスクロール

＜ピザポテト・アンコモンミントスクロール＞

発行数：1,000点

価格：約4,500円相当のSNPT

【販売スケジュール】

第1フェーズ：AL (優先購入権)保有者限定

2026年4月24日(金) 17:00 ～ 4月26日(日) 17:00

第2フェーズ：一般販売

2026年4月27日(月) 17:00 ～ 4月30日(木) 17:00

※先行販売の状況により、アンコモンを追加販売する可能性があります。

NFTの詳細ユーティリティ、専用ページのURLなどは、後日SNPITの公式XおよびDiscordにて発表予定です。ぜひ続報にご期待ください。

【オフラインイベント開催】

「BTC Pizza Potato Day」と題して、カルビーおよびSNPITによる共同オフラインイベントを開催予定です。

詳細はSNPIT公式X て順次公開します。https://x.com/SNPIT_BCG

●ミントスクロールとは？

「ミントスクロール」は、SNPIT内で新しいカメラNFTを《ミント（生成）》する際に使用するアイテムです。ミントスクロールには・コモンミントスクロール ・アンコモンミントスクロールの2種類があり、組み合わせるカメラNFTのレアリティによって使用するミントスクロールが異なり、カメラNFTのレアリティ（希少度）によって、新たに生まれる「カメラBOX」のレアリティが変わります。

●ミントとは？

2台のカメラNFTを一定以上のレベルに育てて、ゲーム内ポイント（STP）とカメラNFTのレアリティに合わせたミントスクロールを同数消費して新しいカメラBOXを生成します。

●カメラBOXとは？

カメラBOXは、新しいカメラNFTが入っており、カメラNFTをミントして生成されます。このBOXにはレアリティがあり、「レア度の高いBOX」ほど「レア度の高いカメラNFT」が出現する確率が上がります。

例えば、「アンコモンBOX」からはアンコモンカメラNFTやレアカメラNFTといった上位レアリティのカメラNFTの出現確率が高まります。また、低い確率で「ダブルミント」が発生し、2つのカメラBOX が獲得できる場合もあります。

【SNPITとは】

SNPITは、スマートフォンのカメラを使って楽しむ、まったく新しいスタイルのGame-Fiサービスです。ユーザーはカメラNFTを活用して撮影を行い、バトルにエントリーし、勝利することでポイントを獲得します。

獲得したポイントを使ってカメラの性能を強化でき、さらなるポイント獲得につながります。美しい風景を撮影し、その価値を再認識することを通じて、自然保護や文化遺産保護への意識向上に貢献することを目指しています。

詳細は公式Whitepaper（ https://wp.snpit.xyz/ ）をご覧ください。

公式サイト https://lp.snpit.xyz

公式X https://x.com/SNPIT_BCG

公式Discord https://discord.gg/snpitbcg

■株式会社GALLUSYS 会社概要

コーポレートサイト https://gallusys.com/

株式会社GALLUSYSは、のちに文化となるようなプロダクトの創造を目指すアプリ開発会社。非言語SNS「ピクティア」をグローバルでリリースしており、スマホカメラを使ったアプリの開発を得意とする。

■「Calbee Future Labo」とは

Calbee Future LaboはカルビーのIPを活用して様々な生活接点にカルビーブランドへの入り口をつくります。これまで「じゃがりこスニーカー」などのグッズや雑貨、ゲームアイテム、NFTなどを手掛けてきました。事業コンセプトである「いろいろおかしい いろいろかわいい」を目指して、「みんなでつくるCalbee Meets」を進め、2030年には世界中のお客様1000万人に楽しんでいただくことを目指します。

～参考記事～

カルビー公式note「THE CALBEE」で「かるれっと」やCalbee Future Laboの取り組みを紹介しています。

「じゃがりこ」をNFTやスニーカーに！？カルビーがIP事業を拡大する理由

https://note.calbee.jp/n/n0dcf90bc45d6

手軽に「じゃがりこ」のロゴで二次創作!? IP管理プラットフォーム「かるれっと」の開発

https://note.calbee.jp/n/n86d8058df58a