株式会社リカーマウンテン、「coorum（コーラム）」を導入し、お酒の楽しさを語り合いお客様との共創を目指すオンラインコミュニティ「リカマンTOWN」を開設

株式会社Asobica

株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：今田 孝哉、以下「Asobica」）は、株式会社リカーマウンテン（本社所在地：京都府京都市下京区、代表取締役社長：伊藤 啓 、以下「リカーマウンテン」）へ、ゼロパーティーデータ *1 を基盤としたAsobicaの提供するホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」（ https://coorum.jp/ ）を導入いただき、公式オンラインコミュニティを開設したことをお知らせいたします。

*1 ゼロパーティーデータ：顧客が自らの意思で、意図的に企業と共有するデータ

「coorum」導入の背景：お酒を通じた「豊かな生活」をファンと共に創る

リカーマウンテンは、「おいしいお酒のある豊かで楽しい生活を創造する」を存在目的（Purpose）に掲げています。近年の市場環境が変化する中、単なる商品の提供に留まらず、お酒の付加価値を伝え、つながりを大事にする社会づくりへの貢献を目指しています。これまで培ってきた専門知識やPB開発のノウハウを活かしながら、お客様との双方向の対話を通じて「お酒の付加価値を伝え、つながりを大事にし、笑顔で人が集う社会づくりに貢献する」というミッションを共に推し進めるため、今回の導入に至りました。

「coorum」を導入いただいた理由

リカーマウンテンが目指す長期的な関係構築とプライベートブランド（PB）商品の価値向上には、お客様との双方向のコミュニケーションを通じた深い顧客インサイトの獲得が不可欠です。ホンネデータプラットフォーム「coorum」は、購買データとコミュニティで得られる本音の声を一元管理し、顧客セグメントに応じた最適な顧客体験を提供できる点を評価いただきました。さらに、お客様の声を起点とした商品開発などの共創や、ファンマーケティングを推進する基盤として最適であると判断し、導入を決定いただきました。

公式コミュニティ「リカマンTOWN」について

本コミュニティ「リカマンTOWN」は、「選ぶ楽しさや希少な体験を共有する」をテーマに、ジャンルを超えたお酒好きが集う場です。以下の3つの体験を提供します。

- 嗜好を分かち合う「お酒×コミュニティ」：銘柄へのこだわりや最高の飲み方を教え合い、ユーザー同士の深い繋がりを育みます。- ファンとの「文化の共創」： お客様の本音（ゼロパーティーデータ）を起点とした商品開発や、お酒の楽しみ方を広める活動を共に展開します。- 特別な体験の提供： 招待制エリア「THE SALON」での限定情報提供や、リアルイベント・セミナーへの優先案内を行います。

株式会社リカーマウンテン 公式オンラインコミュニティ

「リカマンTOWN」：（https://town.likaman.co.jp/）

株式会社リカーマウンテン 担当者様からのコメント

「リカマンTOWNは、お酒を『購入する』だけでなく、『楽しみ、つながり、好きになる』体験を広げるために立ち上げました。店舗スタッフやファン同士の交流を通じ、お客様一人ひとりにとっての特別な価値をお届けするとともに、お酒の伝統・文化を次世代へと繋いでいく場を目指します。」

【Asobicaが提供するホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」について】

コミュニティツールやリサーチツールをもとにゼロパーティーデータ（顧客の本音データ）を収集、AI分析・活用することで、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

・coorum HP：https://coorum.jp

・サービス紹介資料：https://coorum.jp/document_requests

【株式会社Asobica 会社概要】

会社名：株式会社Asobica

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-3 A-PLACE五反田ビル9F

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 今田孝哉

会社HP：https://asobica.co.jp

運営メディア「CXin」：https://coorum.jp/cxin

【株式会社リカーマウンテン 会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

所在地：〒600-8007 京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60 日本生命四条ビル7階

代表者：代表取締役社長 伊藤 啓

会社HP：https://www.likaman.co.jp/

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Asobica

Mail : marketing@asobica.co.jp

担当：マーケティング担当