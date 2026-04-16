クロス・ヘッド、サイボウズのパートナー評価制度「CyPN Report 2026」インテグレーション部門で５年連続「２つ星」を獲得

クロス・ヘッド株式会社

クロス・ヘッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳升 哲也 以下、クロス・ヘッド）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野 慶久、以下サイボウズ）が実施するオフィシャルパートナー評価制度「Cybozu Partner Network Report 2026（以下、CyPN Report）」において、インテグレーション部門で５年連続となる「２つ星評価」を獲得しましたのでお知らせいたします。「２つ星」以上が付与されるパートナーは560社を超えるパートナーの上位3.6%に相当します。

「CyPN Report」とは

「CyPN Report」は、サイボウズのオフィシャルパートナーを対象に、過去１年間の活動実績・導入支援内容・顧客やパートナーの価値創造をもとに評価を行い、特に優れたパートナーに星（１～３つ星）を付与する公式評価制度です。評価部門は全５部門で構成され、最高評価は３つ星となります。

背景

クロス・ヘッドは2005年よりサイボウズ社製品を取り扱い、20年以上にわたる導入・開発・運用支援の実績を有しています。単なる製品導入の支援に留まらず、「業務に定着し、成果につながる」環境づくりを重視した支援を一貫して提供してまいりました。このたびの受賞は案件対応数のみならず、お客様やパートナー様からの長年の信頼関係も含め、総合的に評価いただいた結果と受け止めています。

Garoonソリューション

大企業・官公庁を中心に、Garoonの導入支援、クラウド移行、既存システム連携、運用・保守までワンストップで提供しています。特にオンプレミス環境や異なるシステムからの大規模・複雑な移行案件において、開発力を活かしたデータ変換・業務影響を最小化する高度な移行ノウハウで、安定したグループウェア基盤の構築と業務効率化を実現しています。

Garoonソリューション サービスページ

https://www.crosshead.co.jp/solution/cybozu-garoon/

kintoneソリューション

kintoneの提供開始初期から導入支援、アプリ開発、カスタマイズ、外部連携、安定運用に向けた研修や伴走支援など幅広く対応しています。社内に開発チームを有する強みを活かし、標準機能では対応困難な業務要件にも柔軟に対応しています。現場主導の業務改善とDX推進を掲げ、企業ごとの課題に即した実用性の高いシステム構築を実現しています。

kintoneソリューション サービスページ

https://www.crosshead.co.jp/solution/ch-kintone/

今後の取り組みについて

クロス・ヘッドは今後も、これまでに培ってきた豊富な案件実績と高い開発力を活かし、お客様の業務改善とDX推進に寄り添うパートナーとして、お客様の成長を支えてまいります。

クロス・ヘッド株式会社について

クロス・ヘッドは、クラウドサービスをはじめとする基盤情報システムを活用し、ビジネスの生産性向上を実現するITソリューションカンパニーです。事業競争力の強化や、多様化する社員の柔軟な働き方の実現等、企業の多様な経営課題に対し、情報技術と人（プロフェッショナル人材）によって解決します。

本社所在地：東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス24階

代表者：代表取締役社長 徳升 哲也

資本金： 3億9,500万円

従業員数： 420名（2026年4月1日現在）

事業内容：情報基盤サービス事業（ネットワーク設計、製品導入、電気通信工事、オフィスファシリティ）

システム運用サービス事業（24時間365日システム監視・運用、セキュリティ監視、製品保守）

クラウドサービス事業（AWS、クラウド基盤設計、導入支援）

情シスビジネス事業（情シス業務支援、コンサルティング、BPO）

ビジネス基盤アプリ事業（グループウェア導入支援、ローコード・ノーコード製品導入、開発支援）

総合型確定拠出年金サービス事業（企業型確定拠出年金）

コーポレートサイト：https://www.crosshead.co.jp/(https://www.crosshead.co.jp/)

本サービスに関するお問い合わせ先

クロス・ヘッド株式会社 ビジネスIT事業部

TEL：03-4405-7905

E-mail：biz-service@crosshead.co.jp

※文中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。