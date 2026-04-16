【ニューエラ】井上雄彦の漫画『リアル』との初コラボレーションが実現

ニューエラジャパン合同会社

ニューエラは、井上雄彦による人気漫画『リアル』の単行本最新巻となる17巻の発売を記念し、初となるコラボレーションアイテムを4月16日（木）よりZOZOVILLA限定で受注販売いたします。

※本コレクションは、ニューエラストアおよびニューエラ公式オンラインストアでのお取り扱いはございませんので、あらかじめご了承ください。

『リアル』は、井上雄彦が1999年より『週刊ヤングジャンプ』にてシリーズ連載している作品で、単行本の累計発行部数は1,600万部（電子版を含む）を突破しています。車いすバスケットボールをテーマに、3人の男たちがそれぞれの“今”と向き合い、もがき、立ち止まり、そして前へ進む ―― 等身大の“現実”を描いたストーリーです。

井上雄彦作品とニューエラによるコラボレーションは今回が初となり、作品の世界観とニューエラのプロダクトが融合した特別なコレクションとなっています。

本コラボレーションでは、作中に登場する戸川清春、野宮朋美、高橋久信の3人にフィーチャーしたデザインのキャップとTシャツを各3種、全6種のラインアップとなります。

キャップのベースには、適度な深さがありながらフロントに芯の入っていないソフトな被り心地が特徴の「9THIRTY(TM)（ナインサーティー）」を採用しました。フロントパネルには、それぞれのキャラクターに関連するナンバーをオリジナルフォントで配置。さらにクラウンの内側には、最新コミック17巻からピックアップしたシーンを総柄であしらった特別仕様となっています。

Tシャツは、適度なゆとりのあるシルエットに、洗い加工を施したコットンボディを採用。戸川モデルと野宮モデルは17巻からピックアップしたシーンを、高橋モデルは17巻のカバーカットをベースに、ニューエラキャップを着用するアレンジを加えた大胆なアートワークをほどこしています。また戸川、野宮、高橋モデルのバックスタイルには、それぞれのコミカルかつキュートなイラストをあしらいました。

4月16日（木）発売の『週刊ヤングジャンプ』No.20には、『リアル』単行本最新巻17巻をラッピングできる、本コラボレーションと連動したスペシャルブックカバーが付録として付属します。

今後も継続的なコラボレーションを予定しております。ぜひご期待ください。

【ラインアップ】 ※価格はすべて税込

＜戸川清春モデル＞

[9THIRTY(TM)] 6,600円

FrontInside

［Tシャツ］ 11,000円

FrontBack

＜野宮朋美モデル＞

[9THIRTY(TM)] 6,600円

FrontInside

［Tシャツ］ 6,600円

FrontBack

＜高橋久信モデル＞

[9THIRTY(TM)] 6,600円

FrontInside

FrontBack

【ZOZOVILLA販売ページ】

https://zozo.jp/event/real-newera/