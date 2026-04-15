【SusHi Tech TOKYO 2026出展】アトツギ甲子園グランプリ受賞のモールドモデル、廃石膏リサイクル技術を展示

有限会社モールドモデル

有限会社モールドモデル（本社：山梨県都留市、代表取締役：佐藤弟憲）は、経済産業省および中小企業庁が主催する「第6回アトツギ甲子園」において、廃石膏をカルシウム液体肥料へと再資源化する循環型ビジネスモデルが評価され、グランプリ（経済産業大臣賞）を受賞しました。

本受賞を受け、同社は2026年4月に東京ビッグサイトで開催される「SusHi Tech TOKYO 2026」に中小企業庁推薦枠として出展し、石膏鋳造技術および資源循環モデルに関する展示を行います。

▶︎アトツギ甲子園グランプリのリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000179358.html)

展示概要試作品・素材・肥料を“手に取って”体感

当日は、石膏鋳造による金属試作品や廃石膏から生成した液体肥料などを展示し、来場者が実際に手に取って体感できる展示を実施します。

【展示内容】

・石膏鋳造による金属試作品（複雑形状・高精度部品）

・ダイカスト量産品と同等品質の試作サンプル

・廃石膏を再資源化したカルシウム液体肥料

・石膏素材および製造工程のサンプル展示

石膏鋳造は、金型を使用せずに高精度・複雑形状の金属部品を製作できる技術で、少量・短納期・低コストでの試作や実機検証に適しています。

来場者には、品質・コスト・納期のバランスに優れた試作技術を、実物を通じて体感いただけます。

ご来場案内

会場では、実物展示に加え、試作開発や新規事業に関するご相談も受け付けております。

会期 ビジネスデイ 4月27日（月）、4月28日（火）パブリックデイ 4月29日（水・祝）

会場：東京ビッグサイト

エリア：オールジャパンエコシステムエリア(https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/all-japan-ecosystem/)内 中小企業・国ブース C-859

▶︎事前面談予約はこちら(https://00m.in/ivzgH)

※混雑が予想されるため、ご来場時間がお決まりでしたら事前にご予約いただけますと幸いです。

こんな方におすすめ

・新製品開発において試作精度やコストに課題を感じている企業

・小ロット・短納期での試作や量産前検証を検討している企業

・ダイカスト部品の試作・開発を検討している企業

・廃棄物の有効活用や新素材開発に関心のある企業

・製造業と農業・環境分野の連携に関心のある企業

SusHi Tech TOKYO 2026について

SusHi Tech TOKYO(https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/)は、スタートアップ、大企業、自治体、投資家などが集まり、最先端技術や新たなビジネス創出を目指す国際イベントです。

2026年は東京ビッグサイトにて開催され、約700社の出展、6万人規模の参加が見込まれています。

会社概要

会社名：有限会社モールドモデル

所在地：〒402-0025

山梨県都留市法能宮代1087-3

代表者：代表取締役 佐藤弟憲

設 立：1997年7月

電 話：0554-45-8071

URL ：https://mold-model.com/

本件に関するお問い合わせ

有限会社モールドモデル

担当：佐藤

Mail：info@mold-model.com