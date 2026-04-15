【4/28（火）オンライン開催】「なんでも屋」から脱却する総務改革 ～電話DX×オンラインBPOで実現する「自社で抱えない」バックオフィス新戦略～

トビラシステムズ株式会社

トビラシステムズ株式会社と株式会社ニットの共催ウェビナーについてお知らせいたします。

開催概要

多くの企業で総務DXが進んでいますが、現場では「ツールを導入したのにうまく業務負荷を減らせない」「対応が増えたことでコア業務に集中できず、なんでも屋から抜け出せない」といった課題が依然として残っています。

その大きな要因として、電話対応の後に発生する記録・情報共有・対応判断といった【人手に依存した業務】があります。

本セミナーでは、電話DXを牽引するトビラシステムズによる効率化の具体的な事例をご紹介。

またその後工程に残る総務業務の構造も整理し、オンラインBPOの「HELP YOU」を活用した【自社で抱えない】バックオフィスの新しい在り方を解説します。

総務の役割を単なる“作業”から“価値創出”へと転換し、社内外から評価される強い組織へと進化させるためのヒントをお届けします。

こんな人におすすめ- 総務の業務負荷が高く、効率化を進めても改善しきれていないと感じている方- 限られた人員で成果を出し、評価される組織づくりを実現したい方- 人件費（固定費）を抑えつつ、オフィス移転や拠点新設などの組織変化に即応できる「自社で抱えない」体制を構築したい方登壇者

株式会社ニット 営業責任者 藤原 昇平 氏

トビラシステムズ株式会社 営業企画部 企画統括室 岩崎 博道

セミナー概要

【開催日時】2026年4月28日（火）11:00～12:00

【参加形式】オンライン（Zoom）

【参加費用】無料

【注意事項】お申込フォームの未記入や不備がある場合、お申込が無効となる場合がございます。

参加申込

下記ページ内の申し込みフォームよりお申し込みください。

https://tobilaphone.com/biz/cloud/seminarlp_20260428/

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」とは

さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務（人事、経理、営業事務、資料作成など）をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト：https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト：https://va.help-you.me/

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ニット

代表者 ：代表取締役社長 秋沢 崇夫

設立 ：2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

所在地 ：東京都渋谷区神宮前1丁目11番11号 グリーンファンタジアビル407号

URL ：https://knit-inc.com/

トビラシステムズについて

テクノロジーで社会課題の解決を目指し、特殊詐欺やフィッシング詐欺、グレーゾーン犯罪撲滅のためのサービスを提供しています。詐欺電話・詐欺SMS等の情報を収集・調査してデータベースを構築し、自動でフィルタリングする「迷惑情報フィルタサービス」は、固定電話、モバイル、ビジネス向けに展開し月間約1,500万人にご利用いただいています。

＜会社概要＞

会社名 ：トビラシステムズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 明田 篤

証券コード：4441（東証スタンダード市場）

設立 ：2006年12月1日

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦7F

公式サイト：https://tobila.com/