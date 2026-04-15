トヨクモ、モキュラと資本業務提携を締結。AIカメラの共同開発体制を強化し、現場のDXを加速

トヨクモ株式会社

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供するトヨクモ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 裕次、以下トヨクモ） は、AIカメラ事業を推進するモキュラ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村 健一郎、以下モキュラ） と資本業務提携契約を締結し、第三者割当増資による出資を実施いたしました 。

本提携により、トヨクモが有するkintone連携サービスの運用ノウハウ・販売網と、モキュラのAIプロダクト開発力を統合し、共同で市場展開を推進します 。これにより、これまでシステム化が困難であった現場のアナログ情報（映像）をAIが現場の重要な変化を検知し、リアルタイムに通知・記録することで、現場の“気づき”を“行動”につなげます。

企業が抱える「現場の人手不足」「管理コストの増大」「安全リスクの可視化」といった慢性的な課題の解決を支援する体制を構築しました。両社は、トヨクモkintone連携サービスの第7弾となる新サービス「AIカメラ（仮称）」の2026年内の正式リリースに向け、共同開発を加速してまいります 。

資本業務提携の背景と目的

両社は2025年10月に業務提携の基本合意書を締結し、ウェブカメラを活用した新規事業を「人の目クラウド」として市場検証を進めてまいりました 。その結果、企業のDX推進において「現場のアナログ情報をリアルタイムにデジタル化し、業務改善や事故防止に活用したい」という強いニーズと、AIカメラ技術の実用性を確認できたことから、今回の資本業務提携に至りました 。

本提携では、トヨクモの販売ネットワークと、中村 健一郎 氏が率いるモキュラのAIプロダクト開発の知見を統合し、企業の課題解決に直結するソリューションの開発を推進します 。

「AIカメラ」開発の現在地と技術的特徴

トヨクモkintone連携サービスの第7弾となる「AIカメラ」は、現在、実際のユーザー環境における機能検証を目的として、クローズドモニターの提供を開始しております 。本サービスのメリットのひとつは、専用の高価な解析用カメラを必要とせず、一般的なネットワークカメラを用いた柔軟な構成で導入が可能なことです（カメラはモキュラの指定製品となります）。これにより初期投資のハードルを大幅に下げ、手軽かつ迅速に「AIによる24時間365日の現場モニタリング体制」を構築することが可能になり、現場の状況をAIが自動で検知し、通知とデータ化を同時に実現することができるようになります。

【自社の課題解決に向けたご相談・モニターのお問い合わせ】

自社の現場課題の解決に向けたご相談や、本サービスに関する最新情報の通知、機能検証を行うクローズドモニターへの参加にご関心をお持ちの企業様は、モキュラ株式会社の専用窓口（ https://www.mocula.co.jp/#contact ）より、お問い合わせ内容の冒頭に「AIカメラについて」とご記載のうえお気軽にご連絡ください 。

解決できる現場の課題とkintone連携イメージ

「AIカメラ」は、これまで人の目でしか確認できなかった現場情報をAIがリアルタイムに解析し、構造化されたデジタルデータとしてkintoneのレコードに直接記録します 。異常や重要事象の検知を即時に通知するだけでなく、検知データをkintoneと連携させることで、業務システム上での状況共有やデータ分析を促し、組織全体の意思決定の迅速化と生産性向上に貢献します 。

主な機能と特徴- 即時検知・自動通知： Webカメラによる現場事象の検知と担当者へのアラート- コスト削減： 24時間365日の現場モニタリング自動化- データ構造化： 映像データ（アナログ情報）のkintoneレコード（デジタル情報）へのリアルタイム変換- システム連携： 検知データのkintone連携を通じた業務システムでの共有・分析活用イメージ例

ターゲット顧客の課題解決に向けて、以下のシーンで活用いただけます。

両社代表からのコメント

- 【安全・セキュリティ】- - 建設・製造現場におけるヘルメット未着用者の検知と即時通知- - 立入禁止エリアへの侵入検知と管理者への通知- 【業務効率化・施設管理】- - 宅配便等の到着検知および受け取り担当者への通知- - 特定エリアの人数カウントと混雑状況の把握- - カレンダー予約データとの照合による会議室の無断利用検知- 【労務・備品管理】- - 深夜・休日におけるオフィス在室者の検知- - 消耗品の残量認識に基づく補充タイミングの通知

トヨクモ株式会社 代表取締役社長 山本 裕次

当社は「情報サービスの大衆化」を目指して、サービスの開発を続けてまいりました。本提携は、汎用的なカメラとAI技術を組み合わせ、現場のアナログ情報をデジタルデータへ変換する取り組みです。

市場検証を通じ、これまでシステム化が難しかった領域にまでDXを届ける事業ポテンシャルを確信したため、資本面の連携を強化いたしました。中村氏の開発力と当社の販売力を統合することで、kintoneユーザーの皆様に新たな機能と価値を提供してまいります。

モキュラ株式会社 代表取締役社長 中村 健一郎

トヨクモとの検証を通じ、AIカメラサービスが現場業務のデジタル化に寄与することを確認してまいりました。今回の資本業務提携により、トヨクモの販売ネットワークを活用し、本サービスをより多くの現場へ展開できる体制が整いました。

私たちはAIカメラを単なる「監視」のためのツールではなく、「現場の変化を捉え、行動につなげるインターフェース」として捉えています。さらに、検知・通知・対応・記録までの一連の業務フローを一体化することで、現場の運用そのものを変革していきます。

これまで人の目に依存していた現場の気づきを、テクノロジーによって誰でも扱える形にし、業務改善や安全性向上に貢献してまいります。今後も、現場で実際に使われることを重視しながら、価値あるサービスの開発と提供に取り組んでまいります。

kintoneとは

東証プライム上場企業の3社に1社を含む、41,000社以上が利用しているサイボウズのノーコード・ローコードツール。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務にあわせた改良も簡単に素早くできます。主な機能として「データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

製品サイト：https://kintone.cybozu.co.jp

15,000契約を突破したトヨクモ kintone連携サービス

トヨクモでは、6つのkintone連携サービスを提供しており、全ての製品でサイボウズが設定している評価基準「Cybozu Partner Network Report」にて、星評価を獲得しています。

社内はkintone、社外の人とのやりとりはトヨクモkintone連携サービスでお客様を「非効率な業務から解放する」ために、これからもサービスの開発・提供を続けて参ります。

製品サイト：https://www.kintoneapp.com/

導入事例：https://www.kintoneapp.com/case

お問い合わせ：https://www.kintoneapp.com/contact

会社概要

【トヨクモ株式会社】

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。 簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェースで、IT初心者の方にとっても安心して利用できるサービスを提供し、企業における情報化の第一歩を支援しています。

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

商号：トヨクモ株式会社（Toyokumo, Inc.）

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

URL：https://www.toyokumo.co.jp/

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発/提供、新サービスの開発と運用

- 安否確認サービス2 https://www.anpikakunin.com/- FormBridge https://www.kintoneapp.com/form-bridge- kViewer https://www.kintoneapp.com/kviewer- kMailer https://www.kintoneapp.com/kmailer- PrintCreator https://www.kintoneapp.com/print-creator- DataCollect https://www.kintoneapp.com/data-collect- kBackup https://www.kintoneapp.com/kbackup- トヨクモ スケジューラー https://www.toyokumo.app/scheduler- NotePM https://notepm.jp/

▼ユーザー事例・製品情報・イベントなどトヨクモの最新情報をお届けしています。

- トヨクモ公式Facebook：https://www.facebook.com/toyokumo- トヨクモkintone連携サービス公式Youtube：https://www.youtube.com/@toyokumo-kintone- トヨクモ公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/toyokumo_

【モキュラ株式会社】

商号：モキュラ株式会社（MOCULA Inc.）

代表：中村 健一郎

設立：2025年8月

URL： https://www.mocula.co.jp

事業内容：AIによる画像解析を活用したクラウドサービスの企画・開発・運営

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

お問い合わせはこちら(https://www.toyokumo.co.jp/contact)