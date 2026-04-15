【頂点は白州25年】月に一度・1日限定の特別企画 ウイスキーくじ最新弾が4月15日販売開始
白州25年
タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、毎月15日の“ウイスキーみくじの日”限定で販売する特別企画を、2026年4月15日より楽天市場限定で販売開始いたしました。
今回の頂点を飾るのは、市場でも圧倒的な存在感を誇る「白州25年」。
さらに「響30年」をはじめ、「白州12年」「響ジャパニーズハーモニー」「白州シングルモルト」「イチローズ モルト＆グレーン リミテッド」など、人気銘柄を含む豪華ラインナップを466口限定で封入しました。
価格は7,980円。毎月15日の“ウイスキーみくじの日”にあわせて、楽天市場ではポイント2倍で展開する1日限定の特別企画として、ウイスキーファンに高揚感あふれる購入体験をお届けします。
楽天市場で購入：https://item.rakuten.co.jp/dogenka-miyazaki/gentei15/
ウイスキーみくじの日 特別企画 ラインナップ
・［超大吉×1］白州25年
・［大大吉×1］響30年
・［大吉×2］白州12年
・［中吉×2］響 JAPANESE HARMONY
・［喜吉×3］白州シングルモルト
・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［緑吉×5］イチローズモルト ミズナラ・ウッド・リザーブ
・［幸吉×5］イチローズモルトワインウッドリザーブ ピュア モルト
・［宝吉×5］竹鶴 ピュアモルト 白ラベル
・［栄×90］ブレンデッドウイスキー矢部
・［吉×349］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
※全466口限定
※なくなり次第終了
販売概要：限定466口、迅速かつ丁寧な配送体制
商品名： ウイスキーみくじの日 限定企画
価格： 7,980円（税込）
販売口数： 466口（数量限定のため、完売次第終了となります）
販売開始日： 2026年4月15日
販売場所：
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/dogenka-miyazaki/gentei15/)
■ 商品の特長
超大吉には、市場で高値で取引されるジャパニーズウイスキーの最高峰「白州25年」を設定しています。全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されており、最良の状態でお客様のもとに届けられます。
主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり
自社倉庫で商品を管理
自社倉庫の様子
お客様からお寄せいただいたレビュー
株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。
購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。
この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。
ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、
1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。
どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、
日常にささやかな高揚感を添えてくれます。
タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。
憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。
箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。
そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、
あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。
会社概要と問い合わせ先
会社名：株式会社アップライジング
宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F
MAIL：tatibana.eshuhan@gmail.com
■ 主要販売チャネル
タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。
・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv
・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09
・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj
・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy