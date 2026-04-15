コクヨ株式会社・株式会社建築築事務所と連携し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立を実現する学習環境の実証実験をスタート

学校法人茂来学園

学校法人茂来学園大日向中等教育学校（長野県南佐久郡/理事長：中正 雄一）は、コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦、以下コクヨ）、株式会社建築築事務所（東京都新宿区、代表取締役：望月公紀、以下建築築事務所）と連携し、2026年4月中旬より、大日向中等教育学校の新校舎において、子どもの主体的・対話的・協働的な学びを実現する学習環境の共同実証実験を開始いたします。

１．背景

学校法人茂来学園が運営するイエナプランスクールでは、イエナプランのコンセプトを土台に、自立と共生を重視し、主体的かつ協働的な学びを通して子どもたちの全人的な成長を育むことを目指しています。この考え方は、文部科学省が提唱する「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させるという教育の方向性とも軌を一にするものであり、こうした教育の実現には学びの内容だけでなく、それを支える学習環境の在り方が重要です。主体的・対話的で深い学びを可能とする環境を構築するには、個人で集中するスペース、少人数で協働ができる場所、全体での対話や発表が可能な空間など、多様な学習活動に応じて柔軟に場所を選択できる空間設計が求められます。

２．取り組みの概要

このような背景のもと、2026年4月に開校する大日向中等教育学校の新校舎では、建築築事務所によるフレキシブルな空間設計と、コクヨによる機能的な家具の導入により、多様な子どもたちがそれぞれに集中しやすく、同時に対話・協働・発表などがダイナミックに展開できる学習環境の整備を目指しました。あわせて、学校法人茂来学園は、コクヨおよび建築築設計事務所と連携し、生徒の学習活動と空間・家具の利用実態を継続的に記録・分析する実証実験を開始します。本実証では学習内容と空間の関係性を可視化し、その知見を学校空間の設計・運用に反映するとともに広く発信していきます。

本取り組みを通して、多様な学びに柔軟に対応できる環境づくりを探究し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」をともに実現する学習空間モデルの確立に貢献することを目指します。



3. 実証実験の対象となる主な学習環境

（1）情報発信と偶発的な対話を生む大廊下

校舎のメイン動線である70メートルの大廊下には、キャスター付きの机や椅子のほか、空間を仕切ったり探究学習の成果を展示したりできる可動式パーティションを設置。子どもたちによる主体的なレイアウト変更、日々の学習、交流や対話にどう寄与するかを観察します。

（2）調べ学習から発表まで可能な「図書館」

調べ学習だけでなく、グループでの議論やプレゼンテーションにも対応できる空間として設計し、キャスター付きの椅子やソファーを導入。子どもたちによる学習の様子、空間構成の変容を検証します。



(3）開かれた「スタッフルーム（職員室）」

子どもや保護者、外部の来訪者が自然に立ち寄り、教職員とフラットなコミュニケーションが取れるラウンジスペースをスタッフルームの一部に設置。学校に関わる様々な人の交流の誘発をモニタリングします。

4. 各社のコメント

学校法人茂来学園 大日向中等教育学校 校長 青山 光一

「学校は完成された空間ではなく、子どもたちとともに育っていく環境だと私たちは考えています。大日向中等教育学校では、異年齢の子どもたちが共に学ぶイエナプラン教育のもと、一人ひとりが問いを持ち、仲間との対話を通して学びを深めています。今回、建築築事務所様、コクヨ様との協働によって生まれたこの空間は、使い方があらかじめ決められた教室ではなく、子どもたち自身が活動の中で意味を見出し、作り替えていく“余白のある学びの場”です。これから子どもたちがこの場所をどのように使いこなし、新しい学びの風景を生み出していくのか、とても楽しみにしています。」

コクヨ株式会社 ワークプレイス事業本部 TCM本部

「コクヨは、子どもたちの知的好奇心があふれ、未来にワクワクできる学校環境を構築するため、『ワク×ワクあふれる学校づくり』をコンセプトに、学校の空間づくりをサポートしています。今回、新しい時代の学びに不可欠な『個別最適と協働のシームレスな行き来』を、家具の力でどうサポートできるかを考え、大日向中等教育学校に家具を提供しました。本実証実験を通じて得られた知見（エビデンス）を、全国の学校が抱える空間づくりの課題解決に活かし、日本の教育環境の新たなスタンダード構築に貢献してまいります」

株式会社建築築事務所 代表取締役 望月 公紀

「本校舎は、茂来学園の教育方針のもと、子どもたちの多様な活動を大らかに受け止める『下地』として設計しました。受け皿となる建築が整い、そこにコクヨ様の可動式かつ機能的な家具が入り、さらに子どもたち自身が工夫して使いこなしていくことで、初めてこの建築は完成へと向かいます。例えば、子どもたちが自分たちで机や椅子の配置を考えたり、Any Wallを使って自分の好きな本棚作ったりすることで、空間が日々変化していきます。今後、この空間が子どもたち一人ひとりの創造性や主体性を引き出し、学びの場として豊かに成長していくことを期待しています。どのような変化や成長が生まれるか、共に見守り、検証していきたいと考えています。」

5．法人概要

・法人名：学校法人 茂来学園

・所在地：長野県南佐久郡佐久穂町大日向1110

・理事長：中正雄一

・既存校：2019年 大日向小学校開校 ／ 2022年 大日向中学校開校

・URL：https://www.jenaplanschool.ac.jp/



6．大日向中等教育学校概要

・校名：大日向中等教育学校 ※大日向中学校を大日向中等教育学校へと改編

・開校予定日：2026年4月1日

・所在地：長野県南佐久郡佐久穂町高野町1802

（旧佐久穂町立佐久西小学校跡地／校舎をリノベーションして活用）

・生徒数（定員）：210名／1学年35名



7．お問い合わせ先

・学校法人 茂来学園

・所在地：長野県南佐久郡佐久穂町大日向1110

・TEL：0267-81-2345

・Mail：info@jenaplanschool.ac.jp

・担当：中等教育学校設立準備室（青山、塚原） 広報室（村山）



