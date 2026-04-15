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多摩大学 卒業生で、多摩大学スキークラブ所属の女子モーグル・デュアルモーグル選手、冨眛向子選手、五輪・ W杯 報告兼引退発表会 開催のお知らせ
多摩大学（東京都多摩市）所属のフリースタイルスキー・モーグル選手、冨郄日向子（同大卒業生）が、2025-26シーズンをもちまして現役を引退することを決意いたしました。 冨郄選手は2022年北京、2026年ミラノ・コルティナと2大会連続で冬季五輪に出場し、世界選手権準優勝や世界ランキング最高4位を記録するなど、長年にわたり世界の第一線で戦い続けてまいりました。 この度、多摩大学ではこれまでの輝かしい功績を称えるとともに、応援してくださった皆様へ直接感謝を伝える場として、来る4月29日（水・祝）に多摩キャンパス「T-studio 2F」にて『五輪・W杯 報告兼引退発表会』を開催いたします。
長年にわたり日本代表として世界の舞台で戦い続けてきた多摩大学所属のフリースタイルスキー・モーグル選手、冨郄日向子（とみたか ひなこ）が、今シーズンをもちまして現役を引退することを決意いたしました。多摩大学では、これまでの彼女の功績を称えるとともに、支えてくださった皆様へ直接感謝を伝える場として、下記の通り「活動報告会」を開催いたします。
当日は、今シーズンの激闘を振り返る映像上映のほか、冨郄選手本人より、これまでの歩みと引退についてお話しさせていただきます。
■ 開催概要
日時： 2026年4月29日（水・祝） 12:20〜12:55（受付12:00〜）
場所： 多摩大学 多摩キャンパス T-studio 2F
登壇者： 冨郄 日向子（多摩大学所属）
内容： シーズン活動報告、本人による引退のご挨拶、花束贈呈、等
対象： 学生、教職員、卒業生、一般の方、報道関係者の皆様
申込方法：冨郄 日向子 特設フォーム（https://ski.tamauniv.jp/cat-info/695/）より事前にお申し込みください。
▼本件に関する問い合わせ先
学長室
山本紀子
住所：東京都多摩市聖ヶ丘4-1-1
TEL：042-337-7300
FAX：042-337-7103
メール：hisho@gr.tama.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
当日は、今シーズンの激闘を振り返る映像上映のほか、冨郄選手本人より、これまでの歩みと引退についてお話しさせていただきます。
■ 開催概要
日時： 2026年4月29日（水・祝） 12:20〜12:55（受付12:00〜）
場所： 多摩大学 多摩キャンパス T-studio 2F
登壇者： 冨郄 日向子（多摩大学所属）
内容： シーズン活動報告、本人による引退のご挨拶、花束贈呈、等
対象： 学生、教職員、卒業生、一般の方、報道関係者の皆様
申込方法：冨郄 日向子 特設フォーム（https://ski.tamauniv.jp/cat-info/695/）より事前にお申し込みください。
▼本件に関する問い合わせ先
学長室
山本紀子
住所：東京都多摩市聖ヶ丘4-1-1
TEL：042-337-7300
FAX：042-337-7103
メール：hisho@gr.tama.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/