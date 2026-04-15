オンライン読書・投稿プラットフォームを運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区 代表取締役：Evan Luo）は、2026年4月15日（水）正午より、WEB小説コンテスト「第2回 逆転ヒロイン大賞」の応募受付を開始いたします。 「恋から始まるヒロインの逆転劇」をテーマに掲げ、メディアミックスの原石を発掘する本コンテストは、現代の女性読者が求める「自立と再起」の物語を広く公募。2万字という挑戦しやすい応募規定で、新たなヒットIPの創出と、作家の継続的な活動を支援します。 特設ページ：https://www.neopage.com/contests/1043527192101146624

■本コンテストの3つの特徴

１．市場トレンド「逆転劇」に特化：

電子書籍やWEB小説市場で高い支持を得る「逆転・再起」テーマにフォーカスし、読者の深い共感にアプローチします 。

２．「2万字」から応募可能：

未完の作品でもエントリー可能な規定を設け、SNS世代の新しい才能や意欲的なアイデアを幅広く募ります 。

３．メディアミックスを見据えた支援：

賞金授与に加え、専任編集者による連載サポート体制を構築。プラットフォームを越えたヒットIPの創出を目指します 。

■「逆転ヒロイン」という社会的トレンド

今、多くの女性読者がWEB小説に求めているのは、受動的なヒロインではなく、理不尽な状況を自らの知略と意志で塗り替える「逆転」の物語です。ネオページでは、この強い共感を呼ぶテーマを軸に、メディアミックスの原石となる強力なIP（知的財産）創出を目指します。

■コンテスト概要

名称 ： 第2回 逆転ヒロイン大賞

募集期間 ： 2026年4月15日(水) 12:00 ～ 2026年7月15日(水) 11:59

募集テーマ ： 「恋から始まるヒロインの逆転劇」

応募ジャンル：恋愛

賞・副賞 ：

大賞（1名） ： 賞金20万円 ＋ 連載契約確約

金賞（1名） ： 賞金15万円 ＋ 連載契約確約

銀賞（1名） ： 賞金10万円 ＋ 連載契約確約

佳作賞（数名）： 連載契約確約

応募要項URL：

https://www.neopage.com/contests/1043527192101146624

■ネオページについて

https://www.neopage.com/contests/1043527192101146624

ネオページは、誰でも自由に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。 ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど多様なジャンルの作品が日々投稿されており、読者はスマートフォンアプリやWebから気軽にWEB小説を楽しむことができます。 また、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘を推進し、IP創出を目指すプラットフォームとして展開しています。 ネオページでは作品投稿も受け付けており、創作活動に挑戦したい方の参加も広く募集しています。

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