大賞は賞金20万円＋連載確約！ネオページ、第2回『逆転ヒロイン大賞』を4月15日より開幕――「2万字」から狙えるプロデビュー、現代女性の切実な願望を物語に
オンライン読書・投稿プラットフォームを運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区 代表取締役：Evan Luo）は、2026年4月15日（水）正午より、WEB小説コンテスト「第2回 逆転ヒロイン大賞」の応募受付を開始いたします。 「恋から始まるヒロインの逆転劇」をテーマに掲げ、メディアミックスの原石を発掘する本コンテストは、現代の女性読者が求める「自立と再起」の物語を広く公募。2万字という挑戦しやすい応募規定で、新たなヒットIPの創出と、作家の継続的な活動を支援します。 特設ページ：https://www.neopage.com/contests/1043527192101146624
■本コンテストの3つの特徴
１．市場トレンド「逆転劇」に特化：
電子書籍やWEB小説市場で高い支持を得る「逆転・再起」テーマにフォーカスし、読者の深い共感にアプローチします 。
２．「2万字」から応募可能：
未完の作品でもエントリー可能な規定を設け、SNS世代の新しい才能や意欲的なアイデアを幅広く募ります 。
３．メディアミックスを見据えた支援：
賞金授与に加え、専任編集者による連載サポート体制を構築。プラットフォームを越えたヒットIPの創出を目指します 。
■「逆転ヒロイン」という社会的トレンド
今、多くの女性読者がWEB小説に求めているのは、受動的なヒロインではなく、理不尽な状況を自らの知略と意志で塗り替える「逆転」の物語です。ネオページでは、この強い共感を呼ぶテーマを軸に、メディアミックスの原石となる強力なIP（知的財産）創出を目指します。
■コンテスト概要
名称 ： 第2回 逆転ヒロイン大賞
募集期間 ： 2026年4月15日(水) 12:00 ～ 2026年7月15日(水) 11:59
募集テーマ ： 「恋から始まるヒロインの逆転劇」
応募ジャンル：恋愛
賞・副賞 ：
大賞（1名） ： 賞金20万円 ＋ 連載契約確約
金賞（1名） ： 賞金15万円 ＋ 連載契約確約
銀賞（1名） ： 賞金10万円 ＋ 連載契約確約
佳作賞（数名）： 連載契約確約
応募要項URL：
https://www.neopage.com/contests/1043527192101146624https://www.neopage.com/contests/1043527192101146624
■ネオページについて
ネオページは、誰でも自由に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。 ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど多様なジャンルの作品が日々投稿されており、読者はスマートフォンアプリやWebから気軽にWEB小説を楽しむことができます。 また、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘を推進し、IP創出を目指すプラットフォームとして展開しています。 ネオページでは作品投稿も受け付けており、創作活動に挑戦したい方の参加も広く募集しています。
■関連リンク
◆「ネオページ」サイト https://www.neopage.com/ ◆「ネオページ」創作の庭 https://www.neopage.com/author ◆ネオページ公式X（旧Twitter） https://x.com/Neopage_jp ◆ネオページ編集部X（旧Twitter） https://x.com/neopage_editors ◆ネオページDiscordサーバー https://discord.com/invite/7yNcy7VDCM