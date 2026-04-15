20年の企業支援で培った「お金の教養」を、個人の人生へ。お金持ちの領収証を1000万枚みてきた富裕層専門税理士・森田貴子が主宰する、『豊かに生きるためのウェルネスプログラム』2026年4月開講

株式会社ウィル・シャイン

株式会社ウィル・シャイン（本社：東京都千代田区 代表取締役・税理士：森田 貴子）は、2026年4月より、会社員・起業家に必要なお金に関する知識の土台作りを行うオンラインスクール『豊かに生きるためのウェルネスプログラム』を開講いたします。

税理士・森田が20年にわたり数々の企業へ提供してきた「プロの技術」を、このたび内容を個人向けに再編・一般開放いたしました。「制度は知っている人だけが活用できるもの」変化の激しい時代において、SNSや溢れる情報に惑わされない「自分軸の経済的安定と心身の充実」を実現したいすべての方へ向けたアカデミーが、いよいよ始動します。

詳細は【プログラムHP：リンク(https://willshineonlineschool.hp.peraichi.com/top)】にてご確認いただけます。

■開講の背景：なぜ今、このスクールが必要なのか

「お金があるだけでは幸せそうには見えない」

代表の森田貴子は、現役税理士として多くの富裕層を見守る中で、ある本質的な事実に辿り着きました。

「お金には、稼ぐ・貯める・守る・使うの４つのスキルがあります。お金を稼ぐスキルがずば抜けて高いことが起業して成功する理由の一つですが、実はお金待ちになるよりも、豊かな状態を続けることのほうが難しいのです。富を継続することを第一目標にするならば、お金を使うスキルがとても大事です。

お金の４つのスキルのうち、１つでもおろそかにすれば、長くお金持ちでいることは難しい。このプログラムを通して、自分はどのように４つのスキルのバランスをとっていくか考えるきっかけにしてほしいです。」（スクールで配信するセミナー「１．ウェルネスプログラムを作った理由」より）

本スクールでは、数々の領収証から富裕層がお金を何に使っているのかを見てきた森田が、著書３冊を用いながら、「税金の知識」と「見えない自分資産(R)を継続的に積み上げることの大切さ」を伝えていきます。

■『豊かに生きるためのウェルネスプログラム』3つの特徴

1. 税理士30年・起業22年の「富裕層専門税理士が提供」

税理士30年、起業22年目の税理士が監修しています。

事業規模の大中小や業種について企業の栄枯盛衰をみてきた経験から得た知識をお伝えします。これから起業を考えている人・定年後のお金の管理や運用について勉強したい方にぴったりの、「成功した人がやっていたこと」や「失敗してしまう罠」を最短で学べるスクールです。

2. 「全20回のオンライン講座」でお好きな時に自己研鑽

スキマ時間が「経営の学び」に変わる、全20回のオンライン集中講座です。

「税理士と時間を合わせて相談するのは大変…」そんな方のための、オンデマンド受講システムです。

会員専用ページから講座に即時アクセル、勉強場所を選ばない自由度、短時間に凝縮された内容が特徴の講座です。

※講座内容は下記をご参照ください。

3. 通常は顧問契約者限定の「個別相談プレゼント」

通常は顧問契約を結んでいる方のみが受けられる、森田貴子の直接コンサルティング（1時間）を無料で１回体験いただけます。必要な時に、必要な分だけプロの知恵を借り、あなた専用の解決策を一緒に作り上げましょう。「一度相談して終わり」ではなく、受講生はずっとお得なプランもご用意しています。

■オンライン講座の概要紹介（一部抜粋）

講座全20回のうち一部抜粋

※他20講座の概要は【プログラムHP：リンク(https://willshineonlineschool.hp.peraichi.com/top)】にてご確認いただけます。

開講概要

名称： 豊かに生きるためのウェルネスプログラム

開講日： 2026年4月27日（月）

受講形式： オンライン（専用プラットフォーム及びZoom）

受講料：

開講記念キャンペーン：今なら8月末まで55,000円（税込）でご案内！！

公式サイト：https://willshineonlineschool.hp.peraichi.com/top

創設者からのメッセージ

税理士・森田貴子

数々の富裕層の領収証を見る中で、豊かさとは「お金」と「精神」の豊かさだとすると、どうバランスをとるかが重要だと気付きました。お金持ちは何を学び、どのような自分の身を守るだけの知識があるのでしょうか。

「人（職場や家族）とのかかわり方や毎日の過ごし方について真に大切なものや時間は何かを考えるきっかけになれば嬉しい」という想いからこのスクールを立ち上げました。

4月の開講を通じて、「自分スタイルの豊かさ」を見つけるお手伝いができることを楽しみにしています。

好評発売中の著書紹介