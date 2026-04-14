コネクタのケル株式会社、大電流バッテリー用コネクタ「FGシリーズ」を開発

ケル株式会社大電流バッテリー用コネクタ「FGシリーズ」 写真左側：レセプタクル、右側：プラグ

ケル株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：春日 明）は、大電流を伴う設備のバッテリーと本体の接続向けに、大電流バッテリー用コネクタ「FGシリーズ」を開発しております。

＜製品概要＞

・信号用端子は2点接触、電源用端子は8点接触により高い接触信頼性を確保しています。

・電源用端子は1端子につき40A～50Aの対応を予定しています。

・極数は電源用端子が2極、信号用端子が6極を予定しています。

・X方向に±3.5mm、Y方向に±2.8mmの誘い込み機構を搭載しています。

・プラグ側コネクタのネジ止め部分の可動により、最大XY方向±0.7mm吸収が可能です。

＜製品仕様＞

【プラグ側コネクタ】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/130270/table/31_1_d9d9561f6ead2c71f2424386afeb266b.jpg?v=202604140951 ]

【レセプタクル側コネクタ】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/130270/table/31_2_d4a438ee4d29cd2e93fc41bc8123e40f.jpg?v=202604140951 ]

【性能】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/130270/table/31_3_9990db25640b462acafb2b9b4159f3b3.jpg?v=202604140951 ]

＜アプリケーション＞

・工業機器市場：UPS、照明機器、農機、建機、ドローンなど

※開発中製品のため仕様や形状、シリーズ名については予告なく変更する可能性がございますのでご了承ください。

<製品サンプル>

2026年5月よりご提供が可能です。ご希望の際はページ下部の「本件に関するお問い合わせはこちら」(https://www.kel.jp/product/contact/product_contact/)、または当社担当営業までご連絡ください。

<販売時期>

2026年6月販売開始予定

本件に関するお問い合わせはこちら :https://www.kel.jp/product/contact/product_contact/

ケル株式会社について

ケル株式会社は1962年創業の産業用コネクタ専門メーカーです。

当社のコネクタは電子機器のキーパーツとして、工業機器を始め車載／画像／医療／通信機器に至るまで幅広い市場にご採用頂き、その活躍の場を広げております。

創業当初よりオリジナリティ溢れる製品開発を志向しており、高信頼、高品質を重視し、柔軟な対応力で魅力ある商品をお客様へご提供し続けています。

関連リンク

ケル株式会社

ウェブサイト：https://www.kel.jp/

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