「ほろよい〈マンゴー＆ココナッツ〉」期間限定新発売

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サントリーホールディングス株式会社


サントリー（株）は、「ほろよい〈マンゴー＆ココナッツ〉」を６月９日（火）から全国で期間限定新発売します。



「ほろよい」は、やさしい味わいで心地よく楽しめるアルコール度数３％のお酒として、２００９年の発売以来、幅広い年代のお客様からご支持いただいているロングセラーブランドです。また、多彩な味わいのラインナップにもご好評いただいています。



今回は、〈マンゴー＆ココナッツ〉を限定発売することで、さらなるファン拡大を図ります。



●中味・パッケージについて


中味は、フレッシュなマンゴーとココナッツの風味をすっきりと楽しめる、アジアンスイーツの一つである楊枝甘露※のようなおいしさを目指しました。


パッケージは、果実とシズル感のあるグラスのイラストで、中味の特長を表現しました。


※マンゴーやグレープフルーツ、タピオカ、ココナッツミルクを組み合わせたアジア発祥の飲料。濃厚な味わいが特長。



―　記　―


▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数


「ほろよい〈マンゴー＆ココナッツ〉」


３５０ml　　１５９円　　３％


※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません



▼発売期日　　　　２０２６年６月９日（火）



▼発売地域　　　　全国（期間限定）



▼品目　　　　リキュール



▼「ほろよい」ホームページ


http://suntory.jp/HOROYOI/



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先


サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/



以上