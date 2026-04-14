ついに、「SABERA スマート眼鏡」の先行販売開始日時が決定！

株式会社jig.jp

株式会社jig.jp（本社：福井県鯖江市、東証グロース市場：5244、以下「当社」）は、当社が開発を進めるスマート眼鏡（ARグラス）事業に関し、「SABERA スマート眼鏡」の先行販売開始日時が決定いたしましたのでお知らせいたします。

■ 先行販売開始日時：2026年4月20日（月）11時スタート

■ Makuake内プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/sabera_smartglass/(https://www.makuake.com/project/sabera_smartglass/)

■ 「SABERA」ブランド特設ページ：https://sabera.glass/(https://sabera.glass/)

■ 公式LINEアカウント：https://lin.ee/TZrAePB(https://lin.ee/TZrAePB)

※公式LINEアカウントでは、お得な情報や販売価格などの詳細を順次ご案内予定です。

ぜひご登録のうえ、お待ちいただけますと幸いです。

【SABERAとは】

SABERAは、株式会社jig.jpが展開する、日本発のARグラス（スマート眼鏡）ブランドです。眼鏡の産地・鯖江（SABAE）と新たな時代（ERA）を掛け合わせた名称のもと誕生しました。ソフトウェア企業である当社の開発力・UX設計力と、鯖江の老舗眼鏡メーカーである株式会社ボストンクラブのデザイン力、Cellid株式会社のAR光学技術を融合し、「日常で使えるARグラス」の実現を目指しています。ディスプレイを搭載しながらも、従来の眼鏡の延長線で使用できる自然な装着感と外観を追求し、これまでにない情報体験を提供します。

機能一覧

【会社概要】

株式会社jig.jp (https://www.jig.jp/(https://www.jig.jp/))

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33F

設立日：2003年5月

代表者：代表取締役社長CEO 川股 将

事業内容：ライブ配信事業「ふわっち」、VTuber事業、スマート眼鏡（ARグラス）事業、バーチャル音楽ライブ配信「topia」等

【お問い合わせ先】

株式会社jig.jp SABERA広報担当

メールアドレス：sabera-business@jig.jp