『マネジメント術で読むプロ野球監督論』発売から約1ヶ月経った現在も好調を維持

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野球著作家・ゴジキによる新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（光文社新書）が、2026年3月18日の発売以降、各書店およびオンラインストアにおいて好調な推移を維持していることをお知らせいたします。

本書は発売後1週間以上が経過した現在もランキング上位を維持しており、初動にとどまらない継続的な反響を得ています。

■ 各書店・オンラインストアで好調を維持

発売以降、本書は全国の主要書店およびオンラインストアにおいて上位にランクインしています。

・紀伊國屋書店 新宿本店 週間ランキング：2位

・紀伊國屋書店 堺北花田店 週間ランキング：4位

・ジュンク堂書店 池袋本店 週間ランキング：3位

・Amazon 光文社新書 売れ筋ランキング：3位

・楽天ブックス 本（ホビー・スポーツ・美術）週間ランキング：1位

大型書店とオンラインストア双方で安定した支持を獲得しており、幅広い読者層に届いていることがうかがえます。

■書籍情報

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,276円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW

楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/

判型：新書判

ページ数：352ページ

出版社：光文社（光文社新書）

ISBN-10：‎4334109233

ISBN-13：‎978-4334109233

■著者プロフィール

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）と最新刊の『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）は発売前重版を記録。

X：https://x.com/godziki_55

Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55

TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55

問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp

■ SNS上でも反響が拡大

本書『マネジメント術で読むプロ野球監督論』は、X（旧Twitter）を中心に読者による投稿（UGC）が広がっており、発売後も継続的に反響が拡大しています。

SNS上では、特に「野球の見方が変わる」「マネジメント視点での学びがある」といった声が多く見られ、野球ファンに加え、ビジネスパーソンからの支持も広がっています。

実際の投稿では、以下のような感想が寄せられています。

「PMPで語られるようなマネジメントの考え方が野球に当てはめて理解できる」

「自分が目指したいリーダー像に当てはまる監督像が見えてくる」

「今マネージャーの人やこれからマネージャーになる人には必読書。リーダーとしての在り方を考えさせられる」

「マネジメントのトレンドや進化の過程も理解できる名著」

「名将の『勝負の決め手』や個を活かすマネジメントのヒントが詰まっている」

「今シーズンはこの一冊を片手に、監督の視点を想像しながら野球を楽しみたい」

「プロ野球観戦の視点が変わり、より深く楽しめるようになった」

「忙しい中でも読みやすく、違う視点から野球を楽しめる一冊」

これらの投稿から、本書が単なる試合分析にとどまらず、監督の意思決定や組織マネジメントを理解するための一冊として受け止められていることがうかがえます。

また、プロ野球シーズンの開幕と重なり、「観戦体験をアップデートする本」としての価値がSNS上でも共有されており、読者同士の共感を生みながら認知が拡大しています。

■ 発売後の新たな取り組みや成果・今後の予定

本書『マネジメント術で読むプロ野球監督論』の発売後は、読者接点の拡張および認知拡大を目的に、複数の施策を段階的に展開しています。

まず、書籍内容の一部を抜粋した記事コンテンツを制作・公開し、SNSやWebメディア上での接触機会を創出しています。監督の意思決定や組織マネジメントに関するテーマを切り出すことで、本書の価値を短時間で体験できる導線を設計し、新規読者層へのリーチ拡大を図っています。

直近では、スポーツ専門媒体であるラブすぽにて抜粋記事の掲載、また連載を行っているサイゾーオンラインにおいてもリード文での紹介が行われるなど、メディア露出の拡大が進んでいます。具体的には、以下のような記事が公開されています。

・名将・伊東勤に学ぶ組織の停滞を打破する適材適所のマネジメント！(https://love-spo.com/article/gadziki-management-002/)

・大谷翔平の二刀流はなぜ成功したのか？栗山英樹に学ぶリーダーシップの本質！(https://love-spo.com/article/gadziki-management-003/)

・パ・リーグの2強！新庄剛志・日本ハムVS小久保裕紀・ソフトバンク──「成長」と「完成」はどちらが強いのか(https://cyzo.jp/culture/post_409348/)

さらに、著者・ゴジキが出演する「フェードロー野球ちゃんねる」において、ショート動画の配信も行っており、書籍内容を短尺コンテンツとして発信することで、より幅広い層へのリーチ拡大を図っています。具体的には、以下の動画を公開しています。

・『マネジメント術で読むプロ野球監督論』の紹介動画３.(https://www.instagram.com/reel/DW3qv_xkxpz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

・『マネジメント術で読むプロ野球監督論』の紹介動画４.(https://www.instagram.com/reel/DW_Ui7oE5Gf/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

・『マネジメント術で読むプロ野球監督論』の紹介動画５.(https://www.instagram.com/reel/DXEmzzgE488/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

また、「2026年度 AI検索時代のSNSブランディング最前線セミナー」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000181.000110808.html)においても本書が紹介されるなど、書籍と連動した情報発信を行っています。

こうした反響を背景に、各媒体からの出演・掲載オファーも寄せられており、今後の状況を踏まえながら、オンラインイベントの開催についても検討しています。

これらの施策を通じて、引き続き書籍・メディア・SNS・動画・イベントを連動させた多面的な情報発信を行い、継続的な話題形成と認知拡大を図ってまいります。