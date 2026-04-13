【1万人のゲーマーが選んだ】「ゲーマー国勢調査2025-2026」結果発表！ 全128ブランドのランキング＆アワードを一挙公開

株式会社JILCH

ゲームメディア「EAA!!」を運営する株式会社JILCHは、日本最大規模のコアゲーマー意識調査「ゲーマー国勢調査 2025-2026」の結果を発表しました。回答数11,850名（有効回答率98.89%）、コメント58,492件という膨大なデータから、ゲームタイトルからゲーミングデバイスまで、日本のゲーマーの最新動向が明らかになりました。

結果発表記事：https://fpsjp.net/archives/545518

主要トピック

1. ゲーミングPC所有率が68.5%に急伸（前年比+14.4pt）、「自作」が王座奪還

ゲーミングPCの所有率は68.5%と大幅に上昇し、PCゲーム市場の急拡大を裏付ける結果に。ブランド別シェアでは「自作」が首位を奪還し、パーツ高騰の中でも「必要なところに集中投資できる」スタイルが支持されています。シェア（使っている人数）では圧倒的な地位を誇る「GALLERIA」が今年も健在。満足度・推奨度ではBTOブランド「Sycom」が2年連続で2冠を達成し、ブレイクスルーアワードも受賞しました。

2. ヘッドセットからイヤホン＋マイクへ「アンバンドル化」が加速

ゲーミングヘッドセットの利用率が伸び悩む一方、イヤホン利用率は33.0%（+3.7pt）、スタンドマイク利用率は29.9%（+7.7pt）と大幅に増加。「重い」「蒸れる」といった装着感への不満を背景に、イヤホンとマイクを個別に選ぶ「アンバンドル化」が進行しています。

3. SONY「INZONE Buds」がゲーミングデバイス・オブ・ザ・イヤーを受賞

ゲーミングデバイス・オブ・ザ・イヤー（GDOY）には、SONYのゲーミングブランド「INZONE」のワイヤレスイヤホン「INZONE Buds」が選出されました。イヤホン部門でシェア1位・満足度1位・推奨度1位・人気1位の4冠を達成。ヘッドセット部門やモニター部門でもINZONEが上位に入り、2022年のブランド発足からわずか3年でゲーミングデバイス市場の主役に躍り出ました。

4. ヴァロラント安定、モンハンワイルズ旋風、Switch 2が勢力図を塗り替え

PCゲームでは『ヴァロラント』が首位を維持する一方、『モンスターハンターワイルズ』が3位にランクイン。家庭用ゲーム機ではNintendo Switch 2の発売に伴い、任天堂4タイトルだけで回答者の44.1%が遊ぶ構図に。モバイルでは『FGO』『ウマ娘』が順位を上げる「復権」が見られました。

5. 新興ゲーミングデバイスブランドの躍進

マウス部門では「WLMOUSE」が満足度1位、「Lamzu」がブレイクスルーアワードを受賞。キーボード部門では「Wooting」がシェア2倍強で急成長。モニター部門ではコスパで評価される「Pixio」、「アイ・オー・データ機器（GigaCrysta）」が台頭し、マイク部門では「HyperX」が31.1%で圧倒的首位を維持しています。

🏆ゲーマー国勢調査 2025-2026 アワード＆ランキング No.1 一覧

ゲーミングデバイス・オブ・ザ・イヤー（GDOY）

・ゲーミングデバイス・オブ・ザ・イヤー：SONY INZONE Buds(https://amzn.to/4755oub)

ゲーミングPC

・ゲーミングPC ブランドシェアNo.1：GALLERIA(https://amzn.to/4sxJUyQ)

・ゲーミングPC 満足度No.1：Sycom(https://www.sycom.co.jp/)

・ゲーミングPC 推奨度No.1：Sycom(https://www.sycom.co.jp/)

・ゲーミングPC ブレイクスルーアワード：Sycom(https://www.sycom.co.jp/)

・ゲーミングPC ネクストブレイクアワード：Ark(https://www.ark-pc.co.jp/bto/gaming/)

ゲーミングマウス

・ゲーミングマウス ブランドシェアNo.1：Logicool G(https://amzn.to/42kZ1zv)

・ゲーミングマウス 人気No.1：Logicool G PRO シリーズ(https://amzn.to/4bil4wC)

・ゲーミングマウス 満足度No.1：WLMOUSE(https://amzn.to/4bJ2e1P)

・ゲーミングマウス 推奨度No.1：WLMOUSE(https://amzn.to/4bJ2e1P)

・ゲーミングマウス ブレイクスルーアワード：Lamzu(https://amzn.to/3FUSUuv)

・ゲーミングマウス ネクストブレイクアワード：WLMOUSE(https://amzn.to/4bJ2e1P)

ゲーミングキーボード

・ゲーミングキーボード ブランドシェアNo.1：Logicool G(https://amzn.to/42kZ1zv)

・ゲーミングキーボード 人気No.1：SteelSeries Apex シリーズ(https://amzn.to/4jniarv)

・ゲーミングキーボード 満足度No.1：東プレ（REALFORCE）(https://amzn.to/4lPV7Id)

・ゲーミングキーボード 推奨度No.1：Pulsar Gaming Gears(https://amzn.to/4i9tW81)

・ゲーミングキーボード ブレイクスルーアワード：Wooting(https://amzn.to/4cwRRgA)

・ゲーミングキーボード ネクストブレイクアワード：WOBKEY(https://amzn.to/4dBEqy8)

ゲーミングヘッドセット

・ゲーミングヘッドセット ブランドシェアNo.1：Logicool G(https://amzn.to/42kZ1zv)

・ゲーミングヘッドセット 人気No.1：Razer BlackShark シリーズ(https://amzn.to/4lz4j3p)

・ゲーミングヘッドセット 満足度No.1：SONY（INZONE）(https://amzn.to/3N9cU0s)

・ゲーミングヘッドセット 推奨度No.1：SONY（INZONE）(https://amzn.to/3N9cU0s)

・ゲーミングヘッドセット ブレイクスルーアワード：SONY（INZONE）(https://amzn.to/3N9cU0s)

・ゲーミングヘッドセット ネクストブレイクアワード：ASTRO Gaming(https://amzn.to/4t1qH8v)

ゲーミングイヤホン

・ゲーミングイヤホン ブランドシェアNo.1：SONY（INZONE）(https://amzn.to/42hCzZy)

・ゲーミングイヤホン 人気No.1：SONY（INZONE Buds）(https://amzn.to/4755oub)

・ゲーミングイヤホン 満足度No.1：SONY（INZONE Buds）(https://amzn.to/4755oub)

・ゲーミングイヤホン 推奨度No.1：SONY（INZONE Buds）(https://amzn.to/4755oub)

・ゲーミングイヤホン ブレイクスルーアワード：SENNHEISER(https://amzn.to/47GZ1NP)

・ゲーミングイヤホン ネクストブレイクアワード：MOONDROP(https://amzn.to/4rLEpLD)

ゲーミングマイク

・ゲーミングマイク ブランドシェアNo.1：HyperX(https://amzn.to/4lNofzz)

・ゲーミングマイク 人気No.1：HyperX QuadCast シリーズ(https://amzn.to/4lzjt8B)

・ゲーミングマイク 満足度No.1：SHURE(https://amzn.to/4cU84fY)

・ゲーミングマイク 推奨度No.1：SHURE(https://amzn.to/4cU84fY)

・ゲーミングマイク ブレイクスルーアワード：SHURE(https://amzn.to/4cU84fY)

・ゲーミングマイク ネクストブレイクアワード：Elgato(https://amzn.to/4bXnelr)

ゲーミングモニター

・ゲーミングモニター ブランドシェアNo.1：BenQ(https://amzn.to/4jnWZpl)

・ゲーミングモニター 人気No.1：BenQ ZOWIE XL2546 シリーズ(https://amzn.to/4dq9GjG)

・ゲーミングモニター 満足度No.1：Key To Combat(https://amzn.to/4sOZWUE)

・ゲーミングモニター 推奨度No.1：Key To Combat(https://amzn.to/4sOZWUE)

・ゲーミングモニター ブレイクスルーアワード：Pixio(https://amzn.to/3S3oU2a)

・ゲーミングモニター ネクストブレイクアワード：Key To Combat(https://amzn.to/4sOZWUE)

ゲーミングマウスパッド

・ゲーミングマウスパッド ブランドシェアNo.1：Logicool G(https://amzn.to/4j5ozrN)

・ゲーミングマウスパッド 人気No.1：ARTISAN 零 シリーズ(https://artisan-jp.com/jp/)

・ゲーミングマウスパッド 満足度No.1：VSPO! GEAR(https://gear.vspo.jp/glassmousepad)

・ゲーミングマウスパッド 推奨度No.1：VSPO! GEAR(https://gear.vspo.jp/glassmousepad)

・ゲーミングマウスパッド ブレイクスルーアワード：ARTISAN(https://artisan-jp.com/jp/)

・ゲーミングマウスパッド ネクストブレイクアワード：Lethal Gaming Gear(https://amzn.to/4uJLqz7)

ゲーミングコントローラー（新設部門）

・ゲーミングコントローラー ブランドシェアNo.1：SONY(https://amzn.to/47BLqr6)

・ゲーミングコントローラー 人気No.1：SONY DualSense シリーズ(https://amzn.to/47BLqr6)

・ゲーミングコントローラー 満足度No.1：FLYDIGI(https://amzn.to/4lzFsN7)

・ゲーミングコントローラー 推奨度No.1：FLYDIGI(https://amzn.to/4lzFsN7)

・ゲーミングコントローラー ブレイクスルーアワード：FLYDIGI(https://amzn.to/4lzFsN7)

・ゲーミングコントローラー ネクストブレイクアワード：Victrix(https://amzn.to/4rPJSRM)

ゲーミングチェア

・ゲーミングチェア ブランドシェアNo.1：AKRacing(https://amzn.to/3R8j8vR)

・ゲーミングチェア 人気No.1：GTRACING GT シリーズ(https://amzn.to/47D9REP)

・ゲーミングチェア 満足度No.1：Herman Miller(https://amzn.to/3FW6Dkv)

・ゲーミングチェア 推奨度No.1：Herman Miller(https://amzn.to/3FW6Dkv)

・ゲーミングチェア ブレイクスルーアワード：Herman Miller(https://amzn.to/3FW6Dkv)

・ゲーミングチェア ネクストブレイクアワード：AIMchair(https://amzn.to/4sjIjwn)

フルセットアワード（マウス・キーボード・ヘッドセット統一率No.1）

・フルセットアワード：Logicool G(https://amzn.to/42kZ1zv)

Logicool Gは、他ブランドに大きな差をつけた統一率となっています。

ゲームソフトランキング

- PC1位：ヴァロラント- CS1位：ポケットモンスター スカーレット・バイオレット- モバイル1位：Pokemon Trading Card Game Pocket

すべて前年と同順位で、「新しいゲームが生まれては消えていく」ことの多い昨今を端的に読み取れるランキングともなっています。

詳細データに関するお問い合わせ

ゲーマー国勢調査2025-2026 概要- 調査対象：2025年にゲームを遊んだ方- 調査期間：2025年12月26日～2026年1月20日- 回答数：11,850名- 有効回答率：98.89%- 設問数：最大130問- コメント数：58,492件- 調査方式：WEBアンケート- メディアパートナー ：IGN Japan- サポート企業：Sycom, XGIMI, Secretlab, アイ・オー・データ機器, AndGAMER, HyperX, Razer, SteelSeries（順不同・敬称略）

「ゲーマー国勢調査」の結果記事には掲載しきれない詳細データ（ブランド別クロス集計、自由記述の全文分析等）にご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

ゲーマー国勢調査 詳細：https://jilch.net/gamercensusrules

コンタクトフォーム：https://jilch.net/contact

メール：info@fpsjp.net

ゲーマー国勢調査とは

「ゲーマー国勢調査」は、日本全国のゲーマーの嗜好やプレイ状況を把握する毎年恒例の大規模アンケートです。2016年から調査を開始した、ゲーマー向けの調査です。

毎年最大130の多彩な設問に対し、年齢・性別・地域の枠を超えてコアゲーマーが回答。集められたデータは、ゲーミングデバイスのブランド別シェア・満足度・推奨度から、ゲームタイトルランキング、eスポーツ意識、消費行動まで多岐にわたります。

特定の企業や団体の利害に偏ることなく中立的に実施されており、設問設計から集計・分析まで客観的な手法で行っています。調査データはゲーム業界の製品開発、マーケティング戦略の策定など幅広い場面で活用されています。

ゲーマー国勢調査 詳細: https://jilch.net/gamercensusrules

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