【ついに情報解禁】ブレイズ、「特定小型原動機付自転車」区分で当社初の4輪モデル「BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）」を発売！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ（愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ）は、16歳以上なら免許不要で運転可能な車両区分「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」に該当する、当社初の4輪モデル『BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）』を、2026年4月13日(月)より販売開始いたします。

前回ティザー情報を公開した際には、「近所を回るのに使いたい」、「免許なしで乗れるなら親にも良さそう」、「早く詳細を知りたい」といった声が多く寄せられ、実際に使う方だけでなく、家族として“安心して使わせたい”という目線からも注目を集め、大きな反響を呼びました。

その期待に応えるかたちで、今回ついに製品情報を正式解禁いたします。

■ 4輪特定小型原付が実現する、安心感と高い実用性

※掲載している製品画像は、実際の製品と色味・仕様等が異なる場合がございます。

当社初となる4輪モデルの特定小型原付 「BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）」 は、4輪構造による高い安定性に加え、日常使いから業務利用まで対応できる実用性を備えています。最大30kgまで積載可能な荷台を搭載しており、近所の買い物や小口荷物の運搬など、さまざまなシーンで安心して使用できます。

また、コンパクトな車体設計により、省スペースでの駐車も可能で、乗用車1台分の駐車スペースに4台分を収めることができます。

バッテリーは1個標準装備しており、航続距離は約50km。さらに、オプションでバッテリーを追加購入することで、2個使用時には最大約100kmまで航続距離を延ばすことが可能です。利用シーンや走行距離に応じてバッテリー構成を選べるため、近距離移動から長距離利用まで柔軟に対応できます。

本製品は、近年注目を集める 「特定小型原動機付自転車」区分 に対応しており、16歳以上であれば免許不要で運転可能、最高速度20km/h（歩道走行時は6km/h） といった特長を備えています。ナンバープレートの取得および自賠責保険への加入が必要で、ヘルメットは努力義務（着用推奨）とされており、年齢や免許の有無に左右されにくい、身近で実用的な移動手段を実現します。

「特定小型原動機付自転車」に関する詳細は、警察庁の公式ページをご確認ください。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

【高齢者の足として】

「車が手放せず返納に踏み切れない」「徒歩や自転車では不安」といった声に応える一台。

十分な積載量で買い物など免許返納後の日常移動を支え、車を手放しても生活圏内を無理なく移動できます。

【工場・物流倉庫・施設内の足として】

広い荷台を活用することで、段ボールや資材類などの小口運搬が容易。

また、構内移動の効率化や身体的負担の軽減に貢献し、工場・施設内の“足”として活躍する一台。

特定小型原付ならではの最高速度制限により、女性や運転に自信のない方でも扱いやすい仕様です。

その他にも、キャンプ場内での移動や、駐車場からサイトまでの荷物運び、広いゴルフ場内での移動手段としても活躍します。

■主な特長・機能

■カラー

■スペック

起動時は自動でロックがかかり、誤操作での発進を防止。体格や姿勢に合わせて座席位置の調整が可能。バッテリーは取り外しての充電と、車体に装着したまま家庭用コンセントから充電が可能。荷台は、地上高約550mmの低設計で、買い物かご２個分の幅広スペース。坂道や重たい荷物を積んでも、力強く走行出来る500Wモーターを搭載。バック機能がついているため、狭い場所での切り返しがスムーズ。オリーブ／ブラック／ホワイト（全3色）

車 両 区 分：特定小型原動機付自転車（免許不要）

定 格 出 力：0.5kW

航 続 距 離：約50km（バッテリー1本あたりの場合。※使用環境により異なります）

最大積載量：30kg

登 坂 能 力：勾配17°（約31%）

車 両 重 量：約100kg

サ イ ズ：全長1900mm×全幅600mm×全高1260mm

■商品概要

商 品 名：BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）

販売開始日：2026年4月13日（月）～

販 売 価 格：税別 498,000円（税込 547,800円）

お届け予定：2026年9月

商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/e_cargo/

購入ページ：https://cart.blaze-inc.co.jp/shopdetail/000000000684

≪性能等確認試験2026年取得予定≫

※バッテリー1個標準装備 ※別途配送費用

▼商品に関するお問い合わせはこコチラ

https://portal-test.blaze-inc.co.jp/contact/

〈注意事項〉

・現在開発中の商品のため、外観・仕様・カラーおよびお届け時期が変更となる場合がございます。ご了承の上、ご購入いただきますようお願いします。

・外観が似た商品が存在する場合がありますので、ご検討・ご購入の際は商品内容をご確認のうえ、お間違いのないようご注意ください。

・配送費用は、都道府県により異なります。（本社まで車両の引き取りが可能な場合、配送費用は不要となります）

■複数台導入にも対応

『ブレイズ イーカーゴ』は、工場・物流倉庫・施設内での利用はもちろん、ご家族間での複数台利用も想定した導入プランを用意しています。法人・個人を問わず、コストを抑えて複数台を運用できます。

【ペア割】ご夫婦やご家族など、2台で使いたい方におすすめ。

2台同時購入で5％OFF

・2台合計価格：1,040,820円（税込） 〈割引後の1台あたりの価格：520,410円（税込）〉

購入ページ：https://cart.blaze-inc.co.jp/shopdetail/000000000687

【法人割 4】工場・物流倉庫・施設内で複数台を所有、運用したい法人様におすすめ。

4台同時購入で10％OFF

・4台合計価格：1,972,080円（税込） 〈割引後の1台あたりの価格：493,020円（税込）〉

購入ページ：https://cart.blaze-inc.co.jp/shopdetail/000000000688

その他、導入に関するご相談や、コーポレートカラーへの対応なども承っております。

■今後の展開

ブレイズは、高齢者の移動課題、工場・物流現場の効率化、脱炭素社会への対応といった社会的ニーズに応え、今後も電動モビリティを通じて「誰もが安心して使える移動の選択肢」を提案してまいります。

■株式会社ブレイズについて

※掲載している製品画像は、実際の製品と色味・仕様等が異なる場合がございます。※掲載している製品画像は、実際の製品と色味・仕様等が異なる場合がございます。※掲載している製品画像は、実際の製品と色味・仕様等が異なる場合がございます。

株式会社ブレイズは、2017年に電動バイクを販売開始以来、日本の電動モビリティメーカーのパイオニアとして、様々な商品を提供してきました。 累計販売台数は1万台を超え、全国の取扱店舗は700拠点以上。そんな「世の中にワクワクを届けること」をモットーに、新たな生活・新たな市場を生み出していきます。

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

4輪特定小型原付(ブレイズイーカーゴ) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売