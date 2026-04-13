【価格.com保険】「アイアル少額短期保険『愛ある賃貸火災保険』価格.com保険 限定プラン」の取り扱い開始

株式会社カカクコム・インシュアランス

カカクコムグループの株式会社カカクコム・インシュアランス（本社：東京都港区 代表取締役社長：結城晋吾）は、運営する総合保険比較サイト「価格.com保険(https://hoken.kakaku.com/)」（※1）において、賃貸住宅向け家財保険「アイアル少額短期保険『愛ある賃貸火災保険』価格.com保険 限定プラン」の取り扱いを開始します。

（※1）「価格.com保険」の運営、保険の申し込み受付、無料相談サービスは、保険募集代理店である株式会社カカクコム・インシュアランス（カカクコムの100％子会社）が行っています

「アイアル少額短期保険『愛ある賃貸火災保険』価格.com保険 限定プラン」のポイント（※2）

「価格.com保険」では、賃貸住宅における生活上のリスクに着目し、法的な紛争解決をサポートする「近隣トラブル訴訟費用特約」を付帯した当社限定プランの取り扱いを開始します。本プランは、従来プランの基本補償に、当社限定の特約を組み合わせた内容です。マンションなどの共同住宅での生活において、万が一他の居住者から訴訟を提起された場合には、最大30万円まで弁護士費用等がサポートされます。予期せぬ法的トラブルに直面した時も、経済的な不安を抑えて速やかに専門家のアドバイスを仰ぐことができる、非常に心強い備えとなります。

▼価格.com保険だけで付帯できる「近隣トラブル訴訟費用特約」

騒音・悪臭・物の放置など、近隣住民との間で生じたトラブルにより、他の居住者から訴えられた際の弁護士費用等を最大30万円まで補償します。特約保険料は「1年契約でプラス100円」「2年契約でプラス200円」と、わずかなご負担で万が一の訴訟リスクに備えられる、価格.com保険だけの限定プランです。

▼「最大2,000万円」の手厚い賠償補償を実現

本プランは、アイアル少額短期保険が提供する従来プランの基本補償をそのまま継承しています。2社による「共同引受」の仕組みを最大限活用することで、「借家人賠償」と「個人賠償」を合わせ、少額短期保険の枠組みでは手厚い最大2,000万円（※3）までをカバー。万全の補償体制を実現しました。

（※2）こちらは商品のポイントを説明したものです。保険商品の内容については、必ず重要事項説明書等でご確認ください。

（※3）あんしん少額短期保険株式会社との共同保険契約での引き受けとなります。

価格.com保険 家財保険比較ページ :https://hoken.kakaku.com/kasai/kazai/

■価格.com保険だけで付帯できる「近隣トラブル訴訟費用特約」

「近隣トラブル訴訟費用特約」は、マンションなどの共同住宅において起こりうる、部屋の使用・管理（騒音、水漏れ、共用部の使い方など）を巡る法的紛争をカバーするものです。他の住人や区分所有者から訴訟を提起された際の弁護士報酬や法律相談費用を、最大30万円まで補償します。個人間では感情的になりやすく解決が困難なトラブルに直面しても、多額の自己負担を心配することなく専門家の知見を活用することが可能です。提訴による経済的な出費を抑えるだけでなく、専門家を介した客観的かつ適切な解決へとつなげることができます。

■「最大2,000万円」の手厚い賠償補償を実現

少額短期保険業者が1つの契約で引き受けられる保険金額は、法令により原則1,000万円が上限と定められています。そこで、本プランは、従来プランと同様にアイアル少額短期保険とあんしん少額短期保険の2社による「共同引受」という仕組みを導入しました。この仕組みにより、1社単独の引き受けでは実現が難しい「借家人賠償」と「個人賠償」各1,000万円の合計最大2,000万円（※4）という手厚い補償を実現。少額短期保険の枠組みを最大限に活かし、入居者へワンランク上の安心を提供します。

（※4）あんしん少額短期保険株式会社との共同保険契約での引き受けとなります。

株式会社カカクコム・インシュアランス

株式会社カカクコムの100％子会社で、保険会社計70社（※5）の商品を取り扱う乗合代理店。「未来の安心が今みつかる」をスローガンとしてお客さまに最適な保険を提案し、第一に頼っていただけるような万全のサポート体制づくりに努めています。また専門家（保険コンサルタント）を配置し、保険に関する各種ご相談を無料で受け付けるサービスも提供しています。

（※5）内訳：生命保険会社28社 損害保険会社24社 少額短期保険会社18社



・保険の無料相談：https://hoken.kakaku.com/consultation/

・保険コンサルタント紹介：https://kakakucom-insurance.co.jp/consultant.html



所在地： 東京都港区新橋2丁目6番地2 新橋アイマークビル9階

代表取締役： 結城 晋吾

設立： 2005年4月5日

事業内容： 損害保険及び生命保険の募集代理・媒介

コーポレートサイト：https://kakakucom-insurance.co.jp

運営サイト： https://hoken.kakaku.com/

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