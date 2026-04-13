Webetter、企業向け AI 実行プラットフォーム「Tako Flow」を正式リリース

株式会社旭東トレーディング

株式会社Webetter はこのたび、企業向け AI 実行プラットフォーム「TakoFlow」を正式にリリースいたしました。TakoFlow は現在、無料トライアル版としてダウンロードが可能です。

TakoFlow は、AI を単なる対話ツールとして利用するのではなく、日常業務の中で継続的に活用することを目的に設計されたプラットフォームです。自動実行、リモート制御、統一性のある処理といった、継続運用型のAI 活用に求められる主要機能を備え、さらにユーザーが導入しやすい形で提供いたします。

近年、生成 AI への関心は急速に高まる一方で、企業における実際の導入・運用では、単発的な質問応答にとどまらない機能が求められています。TakoFlow は、定期的なタスクの実行、遠隔操作、継続的な文脈保持など、こうした企業におけるより実務に即した現場でのニーズを踏まえ、AI を業務フローの中で実用的に活用しやすい環境を提供します。

主な特長

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131068/table/121_1_cc0485d3ca8ecd76fa34480a689a228d.jpg?v=202604130151 ]

またTakoFlow は、導入の際、ユーザーが迷わないことを重視し、導入しやすい圧縮パッケージとして提供いたします。複雑な初期設定の心理的負担を抑え、より幅広いユーザーが利用を開始しやすい構成となっております。

Windows および Mac の両 OS に対応しており、社内の利用環境に応じて柔軟に導入できる点も特長です。

加えて、TakoFlow は、企業ごとの利用目的や運用方針に応じて、利用する LLM（大規模言語モデル） を柔軟に選択できる設計を採用しています。これにより、特定のモデルやベンダーに過度に依存することなく、精度・応答速度・コストなどの観点を踏まえた運用が可能となっています。また将来的なモデルの追加や切り替えにも対応しやすく、サステナブルな AI活用基盤として継続的な使用が可能な構成となっています。

なお、TakoFlow は現在、無料でダウンロード・利用可能です。正式リリースにあたり、より多くの企業およびユーザーが実際の実務の中で導入・検証しやすいような形としています。これにより、AI 活用を検討する企業にとって、初期導入のハードルを抑えた形で利用を開始することが可能です。

Webetter は、日本市場における AI 導入において重要なのは、単に高性能な AI モデルを利用できることではなく、現場で継続して使える運用性と、無理なく導入できる実用性であると考えています。TakoFlow を通じて、日本企業における AI 活用の定着と実装を支援したいと考えております。

今後も Webetter は、TakoFlow の機能拡充と利便性向上を進め、日本国内ユーザーにとってより使いやすいAI 活用環境の提供に取り組んでまいります。

TakoFlow について

TakoFlow は、Webetter が提供する企業向け AI 実行プラットフォームです。自動実行、リモート制御、記憶の永続化などの機能を通じて、AI を日常業務の中で継続的に活用できる環境を提供します。加えて、複数の LLM を柔軟に接続・運用できる拡張性を備え、Windows / Mac 両プラットフォームに対応した導入しやすい構成となっています。現在、無料でダウンロード・利用可能です。

株式会社Webetterについて

株式会社Webetter は、企業実務に即した AI プロダクトおよびサービスの開発を通じて、業務効率化と組織の生産性向上を支援しています。日本市場における実用性、導入性、継続運用性を重視し、現場で活用される AI 基盤の提供を目指しています。

本件に関するお問い合わせ先

■会社概要

会社名：株式会社Webetter

設立：2026年2月16日

所在地：東京都港区芝浦4丁目13番23号

事業内容：AIソフトウェアの企画・開発・提供

公式サイト：https://takoflow.webetter.co.jp/