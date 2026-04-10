株式会社日商保、「Startup JAPAN EXPO 2026」に出展

株式会社日商保

株式会社日商保（本社：東京都港区西新橋、代表取締役社長：豊岡 順也）は、2026年4月15日（水）・16日（木）に幕張メッセにて開催される「Startup JAPAN EXPO 2026」（主催：Eight／Sansan株式会社）に出展します。

■ 出展の背景

スタートアップにとってオフィスの選択は、採用・組織文化・資金繰りに直結する経営判断です。急成長のタイミングで移転が必要になっても、高額な敷金が手元資金を圧迫し、動けないケースは少なくありません。

日商保は、オフィス仲介から信用保証まで一体で提供することで、こうした移転の障壁を下げてきました。物件探しから契約・入居までを支援しながら、自社の信用保証サービスにより敷金を最大0円まで減額できる点が、スタートアップからの支持を集めています。今回、成長期の企業が一堂に会する本展示会を、より多くのスタートアップへこうした支援を届ける場として出展を決定しました。

■ 成長フェーズに合わせたオフィス移転支援

財務状況や事業計画をふまえた最適な賃貸オフィス物件の提案から、契約・入居までをワンストップで支援します。「敷金半額くん」対応物件に特化した賃貸オフィス検索サイト「Growth Office」も運営しており、コストを抑えた移転先を効率的に探すことができます。

■ 敷金を半額にする信用保証サービス「敷金半額くん」

入居時に発生する敷金を通常の半額程度に削減できる信用保証サービスです。日商保が不動産オーナーへ保証を提供することで実現する仕組みで、削減した資金をそのまま採用・事業投資に充当できます。移転支援と保証をセットで提供できることが、仲介・保証それぞれ単体のサービスとの大きな違いです。

ブースでは個別相談も承ります。

移転をご検討中の方はぜひお立ち寄りください。

■ イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16254/table/97_1_85d22694cf32d4b57ef8c9fafbc9454f.jpg?v=202604110151 ]

■ 会社概要

会社名：株式会社日商保

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目7番2号 虎の門高木ビル3階

代表者：代表取締役社長 豊岡 順也

設立：2011年9月16日

資本金：64,649万円（資本準備金含む）

事業内容：信用保証業務、オフィス仲介業務

URL：https://jpcpg.co.jp/

賃貸オフィス検索サイト：https://growth-office.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社日商保

TEL：03-6206-1669

MAIL：info@jpcpg.co.jp

広報担当：加美山

MAIL：s-kamiyama@jpcpg.co.jp