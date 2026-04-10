怒首領蜂大復活がリファインシリーズで再始動！『新約・怒首領蜂大復活』としてティザーサイトとSteamストアを公開しウィッシュリスト登録を開始！

株式会社ケイブ

株式会社ケイブ(本社：東京都目黒区、代表取締役社長:高橋祐希、証券コード:3760)は、開発中のSteam向け弾幕シューティングゲームタイトル『新約・怒首領蜂大復活』の、ティザーサイトとSteamストアページを公開し、ウィッシュリスト登録の受付を開始したことをお知らせいたします。

幾度も挑み、幾度も散る。それでも立ち上がる。

NOT DEAD YET. THE BATTLE CONTINUES.

2008年にアーケード市場で多くのプレイヤーの方々にご提供したケイブの代表的弾幕シューティングゲーム『怒首領蜂大復活』がアーケードの操作感やシステムはそのままに、新たな装いと追加要素、追加機能を備え、『新約・怒首領蜂大復活』としてSteamに登場予定です。

本作はシリーズの魅力を受け継ぎながら、新たな挑戦へと繋げるタイトルとして展開してまいります。詳細は今後順次公開予定です。是非Steamストアページをご覧頂き、ご登録の上続報をお待ち下さい。

▼怒首領蜂大復活とは

『怒首領蜂大復活』は、2008年にアーケードでリリースされた、ケイブの代表的な弾幕シューティングタイトルのひとつです。前作『怒首領蜂大往生』から6年を経て登場し、敵弾を撃ち消す「ハイパーカウンター」や敵レーザーを押し返す「カウンターレーザー」などの新システムによって、シリーズの魅力をさらに進化させた作品として支持を集めました。

▼基本情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1290/table/1165_1_b7743a1e5a55ec08870e120da3abf321.jpg?v=202604100951 ]

▼株式会社ケイブ

株式会社ケイブは、「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。（https://www.cave.co.jp/）

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