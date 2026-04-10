【石川の漁業の魅力を伝える漁業会社シミュレーションゲームを開発】Data DreamersがCivic Tech Innovation Awardを受賞。石川県・金沢市 共催「Fish×Techハッカソン＃いしかわの海の幸をアプデせよ」で

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