改善点を建設的に指摘する「クリティカル・フィードバック研修」を提供開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、改善点を建設的に指摘する「クリティカル・フィードバック研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-praise-criticalfeedback)」の提供を開始します。本研修は、相手の成長を促すための指摘を、具体的な事実に即して伝える技術を習得する内容です。

心理的土台の作り方からSBI+Dモデルの活用までを網羅し、組織の成果向上を目指します。部下育成に課題を感じる中堅社員や管理職を対象とした、実践的なプログラムを提案します。

クリティカル・フィードバック研修【改善点を建設的に指摘する】 - 社員研修のリスキル

建設的な指摘が組織の成長を加速させる背景

近年、心理的安全性の重要性が高まる一方で、部下への「耳の痛い真実」を伝える難しさが課題となっています。感情的な批判を避け、いかに相手の納得感を引き出しながら改善を促すかが求められています。このような企業のニーズに対応するため、論理的かつ前向きに指摘を行う手法を体系化しました。指摘を成長の糧に変える対話手法を実装することで、チーム全体のパフォーマンス向上を支援します。

クリティカル・フィードバック研修の概要

研修タイトル

クリティカル・フィードバック研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-praise-criticalfeedback)

受講対象

部下を育成する中堅社員および管理職

身に付くスキルや目的

本研修の目的は、改善点を論理的かつ前向きに伝える手法を習得することです。組織の心理的安全性を保ちながら、個人の成長を支援する力を強化します。具体的には、SBI+Dモデルを用いた具体的な行動変容の促進や、指摘を阻む心理的障壁の解消を理解します。

本研修の特徴- 改善点を具体的に伝え受容されやすい構成案を作成相手が納得しやすいSBI+Dモデルを活用し、事実に基づいた論理的な構成を組み立てます。- 指摘を阻む心理的障壁を取り除き前向きな対話を実現伝える側と受ける側の双方が抱く抵抗感を理解し、心理的安全性の高い環境で対話を行う技術を習得します。- SBI+Dモデルを用いて相手の行動変容を促す力を養う単なる指摘で終わらせず、改善の方向性や具体的な提案を行うことで、個人の確実な成長を支援します。クリティカル・フィードバック研修【改善点を建設的に指摘する】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋

クリティカル・フィードバックの基礎理解

・フィードバックの本質と組織における役割の認識

・フィードバックを阻む心理的障壁（伝える側・受ける側）伝え方の基本構造

・効果的なフィードバックの4つの要素（事実の提示、影響の説明など）

・SBI+Dモデルの実践とワーク受け手の心理と関係性構築

・心理的安全性の確保と日常的なコミュニケーションの重要性

・抵抗や防衛反応への対処法

株式会社リスキルについて

リスキルは、クリティカル・フィードバック研修をはじめとする多様なプログラムを提供しています。ビジネス研修が料金一律明瞭な価格設定により、企業が研修を実施しやすい環境を整えています。人数変更やカスタマイズにも追加料金なしで柔軟に対応可能です。

実践的で高品質な内容豊富なビジネス経験を持つ講師陣が、現場で即座に実装できるスキルの習得を支援します。研修準備のフルサポート教材や備品の郵送など、研修運営の手間を削減し、質の高い研修実施を支援する体制を備えています。

※本プレスリリースの内容は、2026年04月時点のものです。