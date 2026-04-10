Aoba-BBTのアタッカーズ・ビジネススクール、ABS出身の連続起業家・池田朋弘氏を迎え特別オンライン対談を開催

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田巌、以下Aoba-BBT）は、グループ横断で推進する「周年プロジェクト」の主要企画として、特別オンライン対談イベントを2026年5月15日（金）に開催いたします。

- 法人用申込ページ：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-04-05/8bdr8(https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-04-05/8bdr8)- 個人用申込ページ：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-04-05/8bdrc(https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-04-05/8bdrc)

■ 開催の背景

本対談は、Aoba-BBTグループが2025年から2027年にかけて展開する「周年プロジェクト ～Life-time Empowerment in Invisible Continent～」の主要企画の一つです。

2026年を中心に、アタッカーズ・ビジネススクール（ABS、1996年設立・30周年）、ビジネス・ブレークスルー大学、大学院をはじめ、当グループの複数の教育機関が設立の節目を迎えます。私たちはこの時を単なる通過点ではなく、「次の50年・100年」に向けた新たな価値創造の起点と捉えています。

本プロジェクトでは、ABSをはじめとするグループの教育機関から巣立ったアルムナイの挑戦を通じて、「学びが社会を変える力」を証明していきます。その第一弾として、ABS出身の連続起業家・池田朋弘氏と当社代表・柴田巌による対談を実施します。

今回のゲストは、株式会社Workstyle Evolution 代表取締役CEO・池田朋弘氏です。

池田氏は2007年にABSを受講し、その学びを原点に連続起業家の道を歩み始めました。早稲田大学卒業後、2013年に独立。日本初のリモートUXリサーチサービスを開発し、コロナ以前から全員フルリモートの組織運営を確立しました。2018年には総務省「テレワーク先駆者百選」を受賞しています。

以来、計9社を創業し、4回のM&A（Exit）を経験。事業を育てては売却し、次の挑戦に向かうことを繰り返す中で、「流れに乗らないのは起業家としてあり得ない」という信念のもと、ChatGPTの登場とともに生成AIのビジネス活用にいち早く踏み出しました。

現在は、AI系YouTubeチャンネル「いけともch」（登録者数20万人超）でAIエージェント時代の必須ノウハウや最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から発信するほか、企業AI導入支援・研修を100社以上に実施。著書『ChatGPT最強の仕事術』（4.7万部）、『Gemini 最強のAI仕事術』（2.3万部）をはじめ、多数のAI関連書籍を上梓しています。



■ 対談の見どころ

「次の当たり前」を常に先読みし、仕掛け続ける連続起業家は、どのように時代の波を捉え、事業を創ってきたのか--。大前研一氏が創設した教育機関から羽ばたいた起業家と、Aoba-BBT代表・柴田巌が語り合います。

- 「売り時」の哲学 - 9社創業・4回Exitから見える、事業を「手放す決断」と「次を仕掛ける嗅覚」ポップインサイト、MIKATAなどの事業を立ち上げては売却し、常に次の挑戦に向かう池田氏。「手放す」と「続ける」の見極め方、M&Aを成長戦略に組み込む思考法を深掘りします。- 「次の当たり前」を仕掛ける技術 - 連続起業家×20万人YouTuberが実践する、市場の作り方リモートワークの時代にテレワークを推進し、ChatGPTの登場とともに生成AIのビジネス活用にいち早く踏み出した池田氏。「流れに乗らないのは起業家としてあり得ない」という信念の先にある、市場創造のプロセスを紐解きます。- 「先読み」と「発信」の起業術 - AIエージェント時代に勝ち続ける連続起業家の思考法100社以上の企業AI導入を支援し、著書『ChatGPT最強の仕事術』が4.7万部を突破。AIエージェントやRAGなど最新技術トレンドも見据えながら、「働き方の進化」というミッションの先にある未来と、これから起業を目指す若者が持つべき視座について提言します。

■ 開催概要

- 開催日時：2026年5月15日（金）12:00～13:00（開場11:50）- 会場：オンライン開催（Zoom）- 受講料：無料- 申込み期限：2026年5月14日（木）15:00まで- お申込み- - 法人用申込ページ：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-04-05/8bdr8(https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-04-05/8bdr8)- - 個人用申込ページ：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-04-05/8bdrc(https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-04-05/8bdrc)

■ 登壇者紹介



池田 朋弘（いけだ ともひろ）氏

株式会社Workstyle Evolution 代表取締役CEO

1984年生まれ。早稲田大学卒業。2013年に独立後、連続起業家として計9社を創業、4回のM&A（Exit）を経験。起業経験と最新の生成AIに関する知識を強みに、ChatGPTなどのビジネス業務への導入支援、プロダクト開発、研修・ワークショップなどを100社以上に実施。著書『ChatGPT最強の仕事術』（フォレスト出版）は4.7万部、『Gemini 最強のAI仕事術』は2.3万部を突破。ほか『Perplexity 最強のAI検索術』『Mapify 最強のAI理解術』『AIの雇い方 部署別・業種別 ChatGPT導入ガイド』『Nano Banana 最強のAIアウトプット術』など多数の著書を上梓。YouTubeチャンネル「いけともch」では、AIエージェント時代の必須ノウハウや最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説。累計チャンネル登録数は20万人超。

柴田 巌（しばた いわお）

株式会社Aoba-BBT 代表取締役社長

京都大学工学部卒、京都大学大学院（工学修士）、英国London School of Economics and Political Science（MSc）、米国Northwestern大学Kellogg Graduate School of Management（MBA）にて修士号を取得。多国籍の学びで都市、テクノロジー、ビジネスに跨る独自視点を形成。ITと戦略コンサルティングでキャリアを積み、1998年には大前研一氏とネットスーパー企業を創業。さらに、複数の事業を成功させる。2018年にビジネス・ブレークスルーのCEOに就任し、教育界でも革新を推進。アオバジャパン・インターナショナルスクールを国内最大のIB認定校に育て上げる。株式会社Aoba-BBTでは、国際教育とリカレント教育を軸に、多様な教育サービスを展開し、業績を拡大中。

ABSについて

アタッカーズ・ビジネススクール(ＡＢＳ)は、世界的経営コンサルタント大前研一が1996年に設立した起業家育成スクールです。

開講以来20年以上の歴史を積み重ね、アルムナイは6,525名以上、起業社数は810社、上場企業16社（内、東京証券取引所マザーズ市場上場会社数１２社）という実績を残し日本最大級の起業家養成スクールとして成長してきました。

https://attackers-school.com/

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com