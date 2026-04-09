JALラウンジや名門ホテルの香りを手がける調香師が贈る、″持ち運ぶアロマ″

プロモツール株式会社

あらゆる香りを科学し、デザインするセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役兼CEO：緒方健介、以下：当社）は、人気の天然精油100％のアロマハンドクリーム「ホワイトティー＆タイム（ナチュラル）」より、待望のミニサイズの販売を開始しました。公式オンラインストアおよび東京・文京区の直営店「L’esprit（レスプリ）」にてお求めいただけます。

通常サイズの発売以降、香りの心地よさと使用感の良さから多くのお客様にご好評をいただき、「外出先でも使いたい」「ポーチに入るサイズが欲しい」といった声が寄せられていました。こうしたニーズに応える形で、より手軽に使えるミニサイズをラインアップに追加いたしました。

「自分を整える」ひとときを、外出先でも

プロモツールの人気アロマハンドクリーム「ホワイトティー＆タイム ナチュラル」に待望のミニサイズが登場。（写真手前）外出先でのセルフケアに最適な20gサイズ。写真奥は45g通常サイズ。ご購入はこちら :https://essenceon.jp/store/products/detail/165

小さなバッグやポーチに収まる20gのミニサイズは、オフィスでのリフレッシュタイムや、旅先でのセルフケアに最適。洗練された香りはユニセックスで使いやすく、センスの光るギフトとしても選ばれています。

通常サイズと同様に、香りの心地よさとハンドクリームとしての機能性を両立させる処方設計を行ったアイテムです。ライフスタイルの質を高めたい方や、天然精油の香りを生活に取り入れたい方におすすめのアイテムです。

日本若手トップの調香師・渡辺武志が手がける香り設計

本製品の香り設計は、JAL（日本航空）や万平ホテル、国内最高峰のラグジュアリークルーズ船、プレステージ化粧品ラインなど、日本を代表するラグジュアリーブランドの香りを手掛けてきた若手トップ調香師、渡辺武志（弊社 香り技術研究所 副所長）が担当しています。

単に心地よい香りを創るだけでなく、ブランドの世界観や利用シーンまでを見据えた香り設計力は、当社セントテクノロジーの中核をなすものです。

「単に良い香りを届けるだけでなく、深呼吸したくなるような奥行きと、使うたびに心がリセットされるような感覚を大切にしました。」（渡辺武志）

製品概要

● 製品名：アロマハンドクリーム ホワイトティー＆タイム（ナチュラル）

（20g）ミニサイズ

● 香料：天然精油100%（ホワイトティー＆タイム ナチュラル）

● 容量・価格：20g／1,650円（税込）

● 販売場所：

当社公式オンラインストア「Essence for Life」：https://essenceon.jp/store/products/detail/165

当社オリジナルショップ「L’esprit（レスプリ）」：https://lesprit.shop/

● パッチテスト済み（すべての方に皮膚刺激やアレルギー反応が起きないということではありません。）

● 使用方法：適量を手に取り、手のひらで少し温めてから、手の甲や指先までやさしくなじませてください。

天然精油100%で再構築された「ホワイトティー＆タイム ナチュラル」

天然精油100％だからこそ到達できた、雑味のない澄み渡る香り。

「ホワイトティー＆タイム」は、これまでホテル、ショールーム、オフィス、ラグジュアリースパなど多様な空間で採用され、高い評価を得てきた当社の代表的な香りです。近年の健康志向・高品質志向の高まりを受け、2025年秋、天然精油100％で新たに「ホワイトティー＆タイム ナチュラル」として再構築しました。

再構築にあたっては、従来品の香調を忠実に再現するため、数十種類に及ぶ天然精油を繊細にブレンド。幅広い用途で使用可能な安全性を確保しながら、天然精油ならではの柔らかさと奥行きのある香りを実現しています。天然精油が持つ力により、忙しい日常の中でのマインドフルネスなひとときや、セルフコンディショニングの効果も期待できます。

香りをもっと身近に、もっと自由に

香りが自己表現の手段として広がる中で、日常の中で香りを楽しむシーンはますます多様化しています。当社は、企業への香りマーケティングの貢献のみならず、消費者の香り体験をより豊かにする取り組みとして、香りをより自由に、より心地よく楽しめるプロダクトを今後も展開してまいります。

ホワイトティー＆タイム ナチュラルの香り

トップノートにレモンとベルガモット、ミドルノートにローズ・ジャスミン・タイム、ラストノートにガイアックウッドを採用しています。従来品と比べ、より自然で穏やかな香り立ちを実現しています。天然精油が持つ効果から、ウェルネス領域やマインドフルネスへの効果も期待できます。

アロマハンドクリームの主な配合成分とその効能

● ホホバ種子油：敏感肌や加齢肌など様々な肌質に活用でき、肌なじみが良く、水分の蒸発を防義ます。製品の半分以上を占める主成分です。

● ミツロウ：ミツバチの巣から取れる天然ワックス。肌にしっとりと柔らかい感触を与えながら、密着して潤いを逃がさない保湿成分です。

● シアバター：優れた保湿力で「保湿の王様」と呼ばれます。肌なじみのよいオレイン酸やステアリン酸が主成分でヒトの手のひらで温めると、次第にとろけてなめらかになるのが特徴です。

プロモツール株式会社について

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセー、資生堂など、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3 ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/