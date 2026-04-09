【シリーズ最大の28畳対応】シロカの「3Dサーキュレーター」2026年モデルを発売！コンパクト×パワフル風量ですみずみまで送風＆空気循環

シロカ株式会社

シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、パワフルな風量と上下左右の立体的な首振りでお部屋のすみずみまで送風する「3Dサーキュレーター」の新モデルを、2026年5月2日に発売します。

製品ページ :https://www.siroca.co.jp/product/3dcirculator/

コンパクトさとパワフルな風量を両立させ、立体的な首振りで部屋中の空気循環を行う「3Dサーキュレーター」。一昨年から販売を開始し、「小さいのに風量がしっかりあって良い」「パワフルなのに音も静か」とご好評いただいた本製品ですが、3年目となる本年2026年はさらに対応畳数が広がり、過去最大の28畳までのお部屋に対応できるようになりました。

より広いお部屋でもすみずみまで送風できる、パワフルな「3Dサーキュレーター」で、今年の夏を快適に過ごしませんか？

製品特長

1. 最大約28畳のお部屋に対応。パワフル風量ですみずみまで送風＆空気循環

2. 工具不要でパーツがサッと外せてお手入れ簡単

3. 「みまもりモード」で室温に合わせて効率的に送風

4. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける

1. 最大約28畳のお部屋に対応。パワフル風量ですみずみまで送風＆空気循環

コンパクトなサイズ感ながらパワフルな風を実現。首振り角度は上90°、左右80°（正面から40°）・120°（正面から60°）・330°（正面から165°）から選択可能。立体的な首振りでお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させることができ、シリーズ最大の約28畳までの広い空間に対応します。

2. 工具不要でパーツがサッと外せてお手入れ簡単

たくさんの空気を取り込んで空気循環をするサーキュレーターは、ほこりなどの汚れが溜まりがち。本製品は工具不要で前後のガードや羽根を取り外せるため汚れが気になるときにサッとお手入れでき、いつでも衛生的にお使いいただけます。（取り外したガードや羽根は、水に浸し固く絞った布巾での拭き掃除を推奨しています）

3. 「みまもりモード」で室温に合わせて効率的に送風

本体に搭載された温度センサーで室温を検知し、自動的に室温に応じた風量と運転状態に切り替えて運転。検知した室温が24℃以下になると運転を停止するため無駄なく効率的に送風でき、就寝時や熱中症対策などに役立ちます。

〔運転切替〕

室温28℃以上 ：風量レベル8＋左右首振り120°＋上下首振り

室温27～25℃：風量レベル4（首振りなし）

室温24℃以下 ：運転停止

4. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける

風を向けたい方向にリモコンの「ここピタ」ボタンを長押しし、止めたい位置でボタンを離すことで、首の向きを細かく調節することが可能。正面から左右合計330°（左右それぞれ165°）、上90°の範囲で調節でき、欲しいところにピンポイントに風を届けます。

製品概要

製品名：3Dサーキュレーター

型番：SF-16A351

カラー：ホワイト、ミルクティー

電源：交流100 V、50/60 Hz

消費電力：34 W

本体質量（約）：2.0 kg

本体サイズ（約）：幅21.4 cm × 奥行21.2 cm × 高さ37 cm

電源コードの長さ（約）：1.75 m

風量：8段階

モード：衣類乾燥、おやすみ、リズム、みまもり

セット内容：本体、リモコン（テスト電池付き）、取扱説明書（保証書）

製品ページ：https://www.siroca.co.jp/product/3dcirculator/

・「ここピタ」はシロカ株式会社の登録商標です。

シロカ株式会社について

日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう

ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。

シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

【クレジットは下記の通りお願いいたします】

シロカ株式会社

〒101-0051東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5階

TEL：0570-001-469

URL: https://www.siroca.co.jp/