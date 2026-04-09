Forcesteed Robotics、ヒューマノイドロボットEXPO【春】にて、汎用ロボットコントローラ「Forcesteed-LEIVOR」を初公開いたします

株式会社Forcesteed Robotics

株式会社Forcesteed Robotics（本社：東京都江東区、代表取締役：大澤弘幸、以下「Forcesteed Robotics」）は、2026年4月15日（水）から4月17日（金）まで東京ビッグサイト（西展示棟）で開催される”ヒューマノイドロボットEXPO【春】”のリョーサン菱洋様のブースにて、展示をいたします。

本展示では、ヒューマノイド産業向け汎用ロボットコントローラ「Forcesteed-LEIVOR（レイバー）」を初公開するとともに、ugo PRO R&Dモデルの実機展示を行います。

さらに、ugoによるバイラテラル操作体験や、AIロボットの推論デモを通じて、ヒューマノイドとAIの融合による新たな活用可能性をご体感いただける予定です。

展示イメージ

出展内容

１．汎用ヒューマノイドコントローラ「Forcesteed-LEIVOR（レイバー）」を展示会にて初公開

汎用ロボットコントローラ「Forcesteed-LEIVOR」を初公開します。

産業用ロボット分野で広く用いられてきたティーチングによる動作設計に加え、模倣学習および推論処理といったAIロボティクス技術を統合したフレームワークです。

汎用ヒューマノイドコントローラ「Forcesteed-LEIVOR（レイバー）」について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000157769.html

２．ugo PRO R&Dモデルの展示

会場では、ugo PRO R&Dモデルを展示します。

実機展示を通じて、研究開発用途におけるヒューマノイド活用のイメージや、AIとの組み合わせによって広がる可能性をご覧いただけます。

３．バイラテラル操作体験

ugoによる、バイラテラル操作体験をご用意しています。

人の動きをロボットへ伝える直感的な操作感を、会場で直接ご体感いただけます。

４．AIロボットの推論体験

ロボットが周囲の状況を認識、判断し、動作につなげる一連の流れを、AIロボットの推論体験としてご紹介します。ヒューマノイドとAIの連携によって生まれる、新たな価値をデモを通じてわかりやすくお伝えします。

出展概要

展示会名：ヒューマノイドロボットEXPO【春】(https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/lp/vis/spring/hr_shimei.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=2306411844_23596135605_193326297749_798370945875_kwd-2447987959168&utm_campaign=01NQ_SCH_B01%28NexTech%20Week%2FHR%20%7C%20Inv%29-26SP&utm_term=e_%E3%83%92%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%20expo&gad_source=1&gad_campaignid=23596135605&gbraid=0AAAAACzyvah9Qd49ZWSWdEaCo15pXrrhs&gclid=CjwKCAjw1tLOBhAMEiwAiPkRHn0p2ERH919gyvKnsQCsjzKcygTT2n6K3_Ybttiujsylpl6ImWIKkhoCcigQAvD_BwE)

会期：2026年4月15日（水）から 4月17日（金）

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

ブース番号：W21-61

出展形態：リョーサン菱洋 パートナー出展

Forcesteed Roboticsについて

Forcesteedは、「世の中の駆動系に人工意識ACを統合し、機械と人が協調して新たな価値を生み出す未来を創る」をミッションに掲げ、AI・画像認識・ロボティクスの研究開発および社会実装を推進しています。現在、12社以上の企業と連携し、次世代ロボット技術の実用化に向けた研究開発を進めています。

当社が開発する人工意識FSR-AC（Artificial Consciousness）は、「リアルワールドAIエージェント／フィジカルAI」を中核とする大脳系アーキテクチャ（先進的VLA）であり、ロボットが外界を認識し、目的・文脈・感情・好奇心に基づいて行動を選択できる知能基盤です。

従来の「決められた動きを繰り返すロボット」から脱却し、人と共に判断し、進化し続けるAI統合型ロボティクスを実現します。

本件に関するお問い合わせ先

本記事に関するお問い合わせ：

株式会社Forcesteed Robotics 広報担当

contact@forcesteed.com

株式会社Forcesteed Roboticsのプレスリリース一覧：

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/157769

会社概要

会社名：株式会社Forcesteed Robotics

所在地：東京都江東区青海２丁目７番４号 The SOHO

設立：2024年07月29日

代表取締役：大澤弘幸、諸岡亜貴子

事業内容：● AI・画像認識・ロボティクス技術の研究開発および社会実装

● Spingence社製「Edgestar」サーバの販売および技術支援

● RealMan Robotics社の日本における戦略パートナー

● ｕｇｏ社製ロボットの販売代理店

Webサイト：https://www.forcesteed.com/