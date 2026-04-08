【阪急うめだ本店】「ARC’TERYX(アークテリクス)」期間限定イベント開催！限定カフェ、ファッションショーでブランドを体感。

株式会社阪急阪神百貨店

TO THE MOUNTAIN by ARC’TERYX ～街を出て、山へ。～(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12690822_2067.html)

期間：4月15日(水)～21日(火)

場所：阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 8階 コトコトステージ81

阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html)では、4月15日(水)～21日(火)の期間、カナダ発のアウトドアブランド「ARC’TERYX（アークテリクス）」のイベントを開催いたします。寒暖差の大きい春の山歩きから、洗練された都市生活まで、環境の変化に柔軟に対応する「高機能×タイムレス」なウェアと雑貨を幅広くラインアップ。自由で軽やかなライフスタイルを提案します。 また、4月18日(土)には機能美を活かしたスタイリングをご紹介するファッションショーを開催。 さらに、期間限定のカフェも登場し、ブランドの世界観を体感できる心地よい空間をご用意します。

期間限定のカフェが登場

期間中、8階 コミュニティパークにて「アークテリクスβカフェ」をオープンします。

アークテリクスロゴ入りのドリンクと軽食で、ゆったりとしたひと時をお楽しみいただけます。

◎カフェ営業時間：午前10時～午後7時30分（ラストオーダー午後7時）

お買い上げノベルティで「GORE-TEX」のアップサイクル巾着ポーチがもらえる！

イベント期間中「ARC’TERYX」の商品を税込20,000円以上お買い上げのお客様に、「ARC’TERYX」の防水ジャケットを生産する過程で発生した「Gore-TEX」の残反を使用した限定巾着をプレゼント！

※無くなり次第終了。

※画像はイメージです。実物とカラーやデザイン等が異なる可能性がある場合がございます。ご了承ください。

最高峰の素材とスタイリッシュでミニマルなデザインが人気のアイテムを展開

Beta Jacket W 68,200円 様々なアクティビティに対応する汎用性の高い防水ジャケット。耐久性のある80デニール素材と、軽量で高強度なPFCフリーのゴアテックスePEメンブレンを採用し、優れた防水・防風性と透湿性を実現。Squamish Hoody W 33,000円 軽量で耐久性に優れ、コンパクトに収納できる万能な防風ジャケット。高耐風性のTyono(TM)30ナイロンを採用し、軽さと強度を両立。変わりやすい天候でのアクティビティや外出時の羽織りとして活躍する一着。Sima Shirt SS W 17,600円 暑い季節のハイキングに最適な軽量半袖シャツ。通気性と耐久性に優れたリサイクルポリエステル素材を使用し、UPF40の紫外線防止機能を備えています。メッシュのバックパネルやパックを下ろさず使える胸ポケットなど、山でも日常でも快適に活躍します。Mantis 1 Waist Pack 6,820円 100%リサイクルポリエステルを使用した1.5Lのコンパクトなウエストバッグ。腰巻きや肩掛けで使え、短いハイキングや補助パックとして活躍。背面メッシュで通気性を高め、収納も充実。

「ARC’TERYX」ウィメンズファッションショーも開催！

女性に向けた、街でも楽しめるアークテリクスのスタイリングをご提案します。

「この一枚を足せば、そのまま山へ。」そんな視点で、シティからアウトドアへとつながるコーディネートを、トークショーとともにご紹介します。

◎開催日：4月18日(土)

◎開催場所：8階 コミュニティパーク前

●Remo Order 販売

4月15日(水) 午前10時より、Remo Order受付を開始致します。

『GREEN AGE』公式LINEアカウント(https://lin.ee/ZTeZ9GB) より、「希望商品、カラー、サイズ、数量」等をトーク画面にご入力ください。

※お問い合わせ順に随時ご連絡をいたします。

※一部Remo Order除外のアイテムもございます。ご了承くださいませ。

※商品の在庫情報は、 『GREEN AGE』公式インスタグラム にて随時発信いたします。